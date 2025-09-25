La sensible baja que sufrió Racing para los próximos clásicos ante Independiente y River Plate

En Avellaneda no hay tiempo para festejos excesivos. Luego de conseguir la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, el calendario exige máxima concentración y sacrificio para continuar en la pelea por todos los frentes.

Es que el próximo domingo, la Academia recibirá en el Cilindro a Independiente en un clásico que no da margen a la relajación, dado que el conjunto de Gustavo Costas necesita los tres puntos si desea mantener sus aspiraciones de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. Y cuatro días más tarde, deberá viajar a Rosario para enfrentar a River Plate, por un lugar en la semifinal de la Copa Argentina.

Para dichos compromisos, el experimentado entrenador ya sabe que no podrá contar con una de sus principales figuras. Es que Juan Ignacio Nardioni, quien debió ser reemplazado por Bruno Zuculini en el choque frente a Vélez, sufrió un desgarro muscular que lo alejará de las canchas por varias semanas.

El parte médico que informó el club bonaerense arrojó como resultado “una lesión muscular en el bíceps femoral derecho”. Sin ahondar en más detalles, el ex mediocampista de Unión de Santa Fe deberá comenzar su recuperación de cara al choque internacional frente al ganador de la serie que cerrarán Estudiantes y Flamengo en La Plata (en la ida el Mengao se impuso por 2 a 1 en Río de Janeiro).

Santiago Solari festeja el gol de la clasificación ante Vélez en Avellaneda

Otro de los protagonistas que probablemente se pierda el choque con el Rojo será Santiago Solari, quien dijo públicamente que la revancha frente al Fortín la jugó desgarrado y debió infiltrarse para poder estar presente en el Presidente Perón. Por tal motivo, Costas optaría por darle descanso al extremo, dado que su presencia podría ser determinante en el duelo frente al Millonario en el Gigante de Arroyito.

Una situación similar atraviesa Gabriel Rojas, el lateral izquierdo que disfruta de un magnífico nivel, pero se encuentra al límite desde el aspecto físico. Además, Santiago Sosa también hizo un gran desgaste el martes por la noche y podría estar entre los suplentes en el derby de Avellaneda.

En ese contexto, el DT podría conformar un mix entre titulares y suplentes para afrontar el compromiso ante el conjunto de Gustavo Quinteros. Es decir, que Facundo Cambeses estará bajo los tres palos, pero en la defensa comenzarían las modificaciones; dado que Gastón Martirena, Marco Di Césare, Agustín García Basso y Facundo Mura (o Nacho Rodríguez) podrían conformar la línea de cuatro. En la zona de volantes surgen las dudas, ya que Matías Zaracho también se encuentra con molestias musculares y Agustín Almendra podría ser reservado para la Copa Argentina. Por lo tanto, la chance más firme es que Zuculini y Martín Barrios (también podría arriesgar a Sosa) se dividan la mitad de la cancha para liberar a Luciano Vietto en la creación y que la ofensiva la integren Duván Zapata, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. De todos modos, Costas esperará hasta el sábado para definir al equipo.

Por otro lado, a través del departamento de género, el club organizó una jornada de capacitación en la sede de Villa del Parque. En el marco del convenio recientemente suscripto entre la institución y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó adelante el primer encuentro dirigido a entrenadores y entrenadoras de la sede porteña.

La actividad estuvo enfocada en el abordaje de las leyes que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de brindar herramientas concretas a quienes diariamente acompañan, forman y orientan a chicos y chicas en el deporte.

La capacitación contó con la presencia de Agustín Ulanovsky, Director de Género y Derechos Humanos de Racing; Juan Ferlaino, a cargo del área de Deportes del Club; Janine Weidermann, Directora General de Acceso a la Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Jimena Capece, titular de la Unidad de Orientación y Denuncias de la Secretaría de Acceso a la Justicia del MPF y un equipo especializado del Ministerio Público Tutelar, que compartió su experiencia y conocimientos en la materia.