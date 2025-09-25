Deportes

Estudiantes buscará ante Flamengo dar vuelta la serie y clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Con Racing atento a lo que suceda, el Pincha intentará doblegar a los brasileños para meterse entre los cuatro mejores de la competencia. Desde las 21.30, por Fox Sports

Estudiantes de La Plata busca meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores (REUTERS/Ricardo Moraes)

El estadio UNO Jorge Luis Hirschi será el escenario del encuentro que enfrentará a Estudiantes de La Plata y Flamengo este jueves desde las 21.30, en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Pincha busca revertir el 2-1 adverso sufrido en Brasil y alimentar el anhelo de regresar a una semifinal continental después de dieciséis años, en una noche decisiva y cargada de expectativas para el público local.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega a este compromiso luego de una valiosa victoria como local ante Defensa y Justicia, donde, con una formación alternativa, consiguió posicionarse en la tercera ubicación de la Zona A del Torneo Clausura. En la ida disputada en Río de Janeiro, el Pincha logró recortar la diferencia en el segundo tiempo y dejó la serie abierta, luego de un arranque adverso en el que el Fla impuso condiciones.

El desafío es mayúsculo: Estudiantes necesita imponerse al menos por dos goles para avanzar de forma directa. Si apenas consigue una ventaja mínima, el desenlace se definirá con tiros desde el punto penal; cualquier otro resultado depositará a los de Río de Janeiro en la próxima ronda. La motivación adicional es clara: quien se imponga en esta llave enfrentará a Racing, clasificado tras eliminar a Vélez.

Flamengo llega a La Plata respaldado por una racha casi perfecta. Solo perdió dos encuentros desde su presentación en el Mundial de Clubes y ostenta un invicto de nueve partidos. Su apuesta pasa por sostener la presión y el juego fluido por las bandas, una fórmula que resultó efectiva en la primera parte de la ida, aunque en el complemento cedió protagonismo. La delegación brasileña, tras presentar un comunicado luego del duelo anterior, consiguió la anulación de la expulsión de Gonzalo Plata, quien estará disponible en el partido de hoy.

La previa estuvo marcada por una semana de alta tensión. Las discusiones sobre el arbitraje pusieron bajo la lupa la designación del chileno Piero Maza como responsable de impartir justicia.

Eduardo Domínguez planea dos variantes respecto al encuentro anterior: el regreso de Eric Meza en el lateral derecho, reemplazando a Román Gómez, y el ingreso de Gastón Benedetti en el mediocampo, en lugar de Ezequiel Piovi.

Por el lado de Flamengo, la misión es sostener la ventaja obtenida en la ida y capitalizar la experiencia de sus figuras para concretar el pase a semifinales en un escenario donde la presión será alta y la exigencia máxima. El equipo brasileño llega con todas sus piezas disponibles e intentará repetir la eficacia ofensiva que mostró en el inicio de la serie.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina y Gastón Benedetti; Facundo Farías y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira y Ayrton Lucas; Samuel Lino, Jorginho, Saúl Ñíguez y Gonzalo Plata; Pedro y Giorgian De Arrascaeta. DT: Filipe Luís.

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Ida: Flamengo 2-1 Estudiantes

Árbitro: Piero Maza

VAR: José Cabero

Hora: 21.30

Televisación: Fox Sports

