Dieron a conocer el día, horario y estadio del River-Racing que definirá a un semifinalista de la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó este jueves que River Plate y Racing disputarán su partido de cuartos de final el próximo jueves 2 de octubre a las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario. Este encuentro definirá quién accede a las semifinales del certamen federal y enfrentará en la siguiente instancia a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La noticia fue comunicada oficialmente por la organización a través de sus redes sociales, instancia en la que se precisaron el horario y la sede, después de varios días de especulación y negociaciones entre ambas instituciones. Este será el primer cruce entre ambos equipos en la temporada y tendrá la particularidad de jugarse en un estadio poco habitual para los protagonistas. El Gigante de Arroyito, habitual sede de Rosario Central, solo había recibido un partido previo en esta edición, cuando Belgrano se midió con Independiente por los octavos de final.

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, las expectativas en torno a este duelo aumentaron en el entorno del Millonario, que aún no pudo conquistar ningún título desde el regreso de Marcelo Gallardo como. La derrota en el torneo continental reconfiguró los objetivos deportivos inmediatos y le otorgó a la Copa Argentina un papel decisivo para el club de Núñez, ya que representa uno de los últimos tres caminos para obtener la clasificación al torneo internacional del año próximo.

Racing, bajo la conducción de Gustavo Costas, llega a este compromiso fortalecido luego de meterse en las semifinales de la Copa Libertadores luego de doblegar al Vélez de Guillermo Barros Schelotto. El duelo entre ambos equipos también suma tensión por cuestiones extradeportivas recientes, como la polémica salida de Maxi Salas, que generó declaraciones cruzadas entre ambas dirigencias.

La programación del cotejo para un jueves a las 18 se definió por cuestiones de seguridad, con el fin de garantizar que el operativo para el ingreso de hinchas y el desarrollo del evento termine con luz natural, teniendo en cuenta que se trata de un día laboral en Rosario.

River arribó a esta instancia tras dejar en el camino a Ciudad Bolívar por 2-0 en 32avos de final, golear a San Martín de Tucumán 3-0 en 16avos y luego avanzar por penales frente a Unión de Santa Fe, tras igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios. Racing, en tanto, superó a Santamarina 2-0 en el debut, venció 3-1 a San Martín de San Juan y despachó a Deportivo Riestra con un claro 3-0 en octavos de final.

El ganador se ubicará entre los cuatro mejores del certamen y se presentará ante Independiente Rivadavia de Mendoza por un lugar en la final. La otra llave medirá a Belgrano de Córdoba con Argentinos Juniors.

El Millonario, además de esta competencia, también es uno de los principales aspirantes del Torneo Clausura, competencia que lo tiene como escolta de Deportivo Riestra, a quien enfrentará este domingo en el Monumental. Los de Núñez aparecen, junto a Vélez, en la segunda posición con 18 puntos; mientras que el Malevo comanda con 19.

La Academia, si bien está en una posición expectante en la Copa Argentina y se ilusiona con levantar la Libertadores, debe enderezar el rumbo en el campeonato local, al figurar en el puesto 12, fuera de los lugares que clasifican a los playoffs. Con 10 puntos se ubica a dos de Defensa y Justicia, último en acceder a ese boleto. El domingo chocará nada más ni nada menos que ante su clásico rival Independiente en el Cilindro.