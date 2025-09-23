Deportes

Racing y Vélez definirán al primer semifinalista de la Copa Libertadores en Avellaneda: hora, TV y formaciones

El equipo de Gustavo Costas llega con la ventaja del 1-0 en Liniers contra el conjunto de los Barros Schelotto. Transmiten Disney+ y Fox Sports a las 19

Horario: 19 (Argentina)

TV: Disney+ y Fox Sports.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

11:23 hsHoy

Posibles formaciones:

Racing: Facundo Cambeses, Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Duván Vergara, Adrián Martínez DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori, Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero DT: Guillermo Barros Schelotto.

11:20 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido revancha de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores que jugarán Racing y Vélez en el Cilindro de Avellaneda.

Racing recibirá a Vélez tras
Racing recibirá a Vélez tras el 1-0 en Liniers (Fotobaires)

