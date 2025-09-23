Racing y Vélez definirán al primer semifinalista de la Copa Libertadores en Avellaneda: hora, TV y formaciones

Horario: 19 (Argentina)
TV: Disney+ y Fox Sports.
Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
VAR: Andrés Cunha (Uruguay)
Posibles formaciones:
Racing: Facundo Cambeses, Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Duván Vergara, Adrián Martínez DT: Gustavo Costas.
Vélez: Tomás Marchiori, Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero DT: Guillermo Barros Schelotto.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido revancha de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores que jugarán Racing y Vélez en el Cilindro de Avellaneda.