Los filosos dardos del padre de Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Aquí ha pasado algo muy raro”

Las declaraciones del padre de Lamine Yamal

La reacción de Mounir Nasraoui tras la entrega del Balón de Oro no pasó desapercibida. Al conocer que el galardón fue otorgado a Ousmane Dembélé y no a su hijo, Lamine Yamal, Nasraoui expresó su descontento ante los medios y aseguró: “El próximo año es nuestro”.

La ceremonia, celebrada en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa, consagró a Dembélé, delantero del París Saint-Germain, como el mejor jugador del mundo según la votación anual de la revista France Football. Aunque muchos consideraban a Lamine Yamal, joven figura del Barcelona, como el principal candidato al galardón, el reconocimiento terminó en manos del atacante francés.

La tensión aumentó con el paso de los minutos. Durante una videollamada con El Chiringuito, Nasraoui profundizó en su malestar y calificó la decisión como un agravio personal. “Creo que es el mayor... no voy a decir robo sino daño moral a un ser humano”, afirmó.

Lamine Yamal junto a su familia en la gala del Balón de Oro (REUTERS/Benoit Tessier)

El padre del delantero del Barcelona defendió con vehemencia la candidatura de su hijo, argumentando que el español sobresale ampliamente sobre el resto de los futbolistas. “Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales”, aseveró.

En otro momento de la conversación, Nasraoui insistió en que la situación resultaba anómala y expresó: “Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”. Finalmente, reiteró su confianza en el futuro de su hijo y lanzó una nueva promesa: “El año que viene el Balón de Oro será español”.

La derrota de Lamine Yamal ante Dembélé en las votaciones del Balón de Oro ha generado un fuerte malestar en su entorno familiar, que no duda en manifestar públicamente su convicción de que el joven futbolista merecía el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial.

A pesar de no obtener el Balón de Oro, Lamine Yamal sí logró un reconocimiento relevante en la gala. Por segundo año consecutivo, el extremo derecho fue distinguido con el trofeo Kopa, que premia al mejor jugador menor de 21 años y cuya elección recae en ex ganadores del propio Balón de Oro. En esta edición, Yamal superó en la votación a jóvenes talentos como Desiré Doué y Joao Neves (ambos del PSG), así como a su compañero Pau Cubarsí y a Estevao del Chelsea.

No es la primera vez que Nasraoui se acerca a los medios para hablar sobre su hijo. A mediados de julio, tras la polémica que se armó por la celebración del cumpleaños de Yamal, su padre salió con los tapones de punta para defenderlo.

“Las personas, en vez de ver lo cercano suyo, miran lo lejano de los demás. Se van a morir de envidia. Ese es su problema”, lanzó Mounir, en diálogo con Europa Press. “Es un chico joven. La gente debería entender que es un chaval que recientemente acaba de cumplir 18 años y también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida. Que entendemos que es un deportista profesional, lo que ustedes quieran, pero también es un niño como cualquier otro. Tienen su edad, sus amigos, sus padres bien cuidados”, concluyó.