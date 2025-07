Los desafiantes dardos del padre de Lamine Yamal tras el escándalo por su fiesta de cumpleaños: “Se morirán de envidia”

Mounir fue consultado por las voces en contra de su hijo, luego de que haya renovado su contrato

Lamine Yamal renovó su contrato hasta 2031 con el Barcelona de España durante la jornada de este miércoles, en una semana muy especial en la vida del extremo, que acaba de cumplir 18 años, porque tuvo unas polémicas vacaciones, en las cuales fue noticia en las revistas del corazón, y realizó un festejo que terminó en una denuncia pública en redes sociales.

Un día después de la presentación y firma de su nuevo vínculo con el Blaugrana, el padre de la estrella, Mounir, fue entrevistado por la agencia internacional Europa Press y ejerció una férrea defensa contra los detractores de su hijo: “No escucho críticas, escucho las mías. Y las mías son que mi hijo está haciendo sus cosas bien”.

“Las personas, en vez de ver lo cercano suyo, miran lo lejano de los demás. Se van a morir de envidia. Ese es su problema”, lanzó Mounir frente al micrófono del medio citado. Vale destacar que Lamine Yamal fue denunciado por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo por contratar personas con enanismo como entretenimiento en su fiesta de cumpleaños: la entidad aseguró que actuará por la vía legal y social. En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales le pidió investigar a la Justicia si se había vulnerado la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos de burla o que se denigren personas discapacitadas. “La política ni me va ni me viene”, arrojó Mounir desmarcándose de la situación.

A continuación, señaló la edad del atacante culé y naturalizó la necesidad de que pueda vivir su día a día fuera de la Ciudad Deportiva del Barcelona: “Es un chico joven. La gente debería entender que es un chaval que recientemente acaba de cumplir 18 años y también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida. Que entendemos que es un deportista profesional, lo que ustedes quieran, pero también es un niño como cualquier otro. Tienen su edad, sus amigos, sus padres bien cuidados”.

Durante sus vacaciones, el delantero del Barcelona fue portada de la revista Lecturas de España junto a la influencer Fati Vázquez, de 30 años, durante un tiempo de descanso en Italia. Allí se los pudo ver paseando en una moto acuática en la isla de Pantelleria, y compartieron jornadas de lujo entre barcos, piscinas y un vuelo en helicóptero. “No quieren ponerle nombre a su evidente amistad”, manifestó el semanario, pero definieron que “se llevan perfectamente” y “la diferencia de edad no es un obstáculo para su entendimiento”.

Las acusaciones de Claudia Calvo a Lamine Yamal

Además, el evento que celebró un nuevo natalicio levantó polvareda por la acusación de la modelo Claudia Calvo, quien contó haber sido contactada un día antes para juntar a doce chicas con relación a una fiesta prevista para el sábado 12, relacionada al entorno del joven futbolista: “Se fijaban más en la talla del pecho o el color del pelo”. Ella lo entendió como una “proposición indecente” y denunció haber sido víctima de un intento de hackeo en sus redes sociales, tras hacer públicos estos dichos: “Estoy segura de que ha sido gente del equipo de Lamine Yamal”.

Mounir evitó puntualizar en los hechos mencionados y se limitó a respaldarlo: “El chaval está intentando ser alguien para todos, no solo para él solo”. “Deberíamos estar todos orgullosos y las personas que hablen mal de mi hijo que se miren su espalda bien mirada. Les está haciendo ver a muchos niños que es un ejemplo para ellos. No estamos diciendo nada malo ni mi hijo ha hecho nada malo, si no yo sería el primero, como padre, en cogerle de las orejas y decirle ‘Lamine, esto no se hace’. Pero mi hijo no ha hecho nada. Si ha hecho algo malo, ahí están las comisarías, que vayan y denuncien”, sentenció.

En conferencia de prensa, Lamine Yamal se sometió a las preguntas de los periodistas en un evento publicado por los canales oficiales del Barcelona. Inicialmente, el presentador entendió que había “muchos temas de actualidad”, pero les pidió a cronistas acreditados centrarse en “las preguntas del tema que nos ocupa hoy”. A pesar de esto, un reportero le consultó por sus vacaciones. “Trabajo y juego para el Barcelona, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva, disfruto de mi vida y ya está“, le respondió.