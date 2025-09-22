La gala del Balón de Oro: todo lo que hay que saber de la premiación a los mejores futbolistas del mundo

Horarios: 21.00 (Francia y España) / 16.00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile) / 15.00 (Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 14.00 (Perú, Colombia y Ecuador) / 13.00 (México)
Televisación: TNT Sports (Argentina, México, Chile y Colombia) / Movistar+ y MAX (España) / ESPN (Colombia) / CBS Sports (Estados Unidos) / TUDN (México)
París volverá a recibir a los mejores del mundo:
El Theatre du Chatelet en la capital de Francia será el espacio que reunirá a los nominados para cada categoría. Gran expectativa en Europa y el resto del mundo por quién será el ganador del priemio al mejor futbolista que en 2024 quedó en manos del español Rodri.
Bienvenidos al minuto a minuto de la gala del Balón de Oro, el premio que entrega la revista France Football a los mejores futbolistas del mundo en la última temporada.