Los detalles de la fiesta privada de Lamine Yamal por su cumpleaños: artistas famosos y un protocolo especial

Así fue el cumpleaños de Lamine Yamal número 18

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y de la Selección Española, cumplió 18 años y lo celebró con dos actos diferenciados en la ciudad condal: primero, una comida íntima con su familia y, después, una fiesta nocturna a la que acudieron cerca de 200 invitados entre compañeros de equipo, artistas internacionales y reconocidas personalidades del mundo digital.

La jornada, según trascendio de los medios españoles, comenzó en el restaurante La Cúpula del Garraf, un lugar habitual para el joven futbolista en ocasiones señaladas. Allí, junto a sus padres, su abuela Fátima y algunos allegados, Yamal compartió anécdotas y recuerdos en un entorno relajado y familiar. Tanto su padre, como su madre, publicaron algunas fotos en sus redes sociales de lo que fue la íntima celebración.

En la comida se proyectó una recopilación de imágenes de la infancia del jugador, un detalle emotivo que su padre acompañó en redes expresando: “Que dios te bendiga y acompañe en tu nueva vida”. El restaurante, con vistas al mar, volvió a convertirse en el escenario elegido por Lamine para dar valor sentimental a su mayoría de edad.

A medida que caía la noche, la celebración adquirió otra dimensión. Una finca privada en el municipio catalán de Olivella, también en el Garraf, se transformó en el epicentro de la velada. El acceso estuvo restringido y, por expreso deseo del propio Lamine, se prohibió la entrada de teléfonos móviles: el objetivo era disfrutar de la noche sin imágenes ni grabaciones. La fiesta, prevista originalmente para las 20:00 horas, se retrasó una hora debido a condiciones meteorológicas, siguiendo las indicaciones de Protecció Civil.

El crack del Barcelona junto a su familia

La decoración incluyó globos dorados y el número “18” en grande, mientras una cuidada iluminación convertía el jardín en punto de encuentro de celebridades. Entre los primeros en llegar figuraron sus compañeros de plantel Pau Víctor, Pau Cubarsí, Marc Casadó, Raphinha y Robert Lewandowski. También asistieron otros compañeros del FC Barcelona, miembros de la Selección Española y futbolistas de distintos equipos.

Lamine Yamal cumplió 18 años

La presencia de creadores de contenido y artistas internacionales añadió notoriedad a la cita. La revista de entretenimientos Hola! enumeró los famosos que arribaron al lugar: TheGrefg, streamer con más de 18 millones de seguidores, llegó acompañado de su pareja, Sofía Fitness. IlloJuan, también destacado en el ámbito digital, estuvo presente. Entre las figuras que pasaron más desapercibidas se encontraban Quevedo y los Hermanos Buyer, responsables del xBuyer Team de la Kings League. Marta Díaz, influencer y ex pareja de Sergio Reguilón, viajó expresamente a Barcelona para la ocasión.

Yamal celebró junto a su familia

A nivel musical, Chimbala animó la fiesta con su actuación en vivo. Fue uno de los pocos en compartir imágenes de la celebración en redes sociales. En uno de sus vídeos se pudo ver a Lamine junto a Gavi y Alejandro Balde cantando en un ambiente distendido. Según diversos asistentes, la lista de invitados internacionales también incluyó a Ozuna, Bad Gyal —relacionada sentimentalmente con el futbolista en los últimos meses—, e incluso a Travis Scott, aunque finalmente el rapero estadounidense no se presentó en Olivella.

Yamal disfrutó con famosos, amigos y familiares

Entre los rumores que rodearon la organización del evento, la modelo Claudia Calvo reveló que recibió una invitación directa del entorno de Yamal, añadiendo que le ofrecieron “ayudarles a encontrar a algunas chicas de imágenes, del estilo que se suele pedir en las fiestas de futbolistas y tal”, y detalló que la petición era “unas siete chicas” mayores de edad, entre 18 y 25 años.

“Nos exigían una serie de requisitos como no poder llevar el teléfono, no cámaras, no drogas, no saber la ubicación hasta el día que estuviésemos allí, subirnos a ciegas, por así decirlo, en un jet privado”, añadió. Calvo finalmente rechazó acudir y recalcó: “No iba a nada, yo iba como invitada y a esas chicas, sí, se les ofrecía el jet privado, hoteles, que pudiesen comprarse lo que quisieran de ropa o lo que quisieran”.

Así acabó Yamal su cumpleaños

El secretismo impuesto en la organización de la fiesta propició un hermetismo pocas veces visto en celebraciones de este tipo. Finalmente lograron su cometido, no hubo demasiadas imágenes sobre la celebración solo algunos vídeos subidos de madrugada por el propio Lamine y por Chimbala permitieron echar un vistazo al ambiente generado en el evento. A primeras horas del domingo, Yamal retomó su rutina y acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para las pruebas médicas con el FC Barcelona.

El joven futbolista encara ahora un nuevo paso en su carrera profesional, con la inminente firma de su renovación con el club azulgrana prevista para el miércoles 16 de julio. Su acceso oficial a la mayoría de edad coincidió con una celebración que sirvió tanto para destacar su cercanía y apego a la familia como para evidenciar la nueva dimensión mediática y social que ha alcanzado tras una temporada en la que fue uno de los protagonistas indiscutidos.

Su madre compartió imágenes de la decoración

Lamal se fundió en un abrazo con su padre