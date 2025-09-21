Deportes

Los audios de Colapinto con su ingeniero de Alpine en la carrera en Bakú: del mensaje a los mecánicos a las quejas por el choque de Albon

El piloto argentino, que finalizó en el 19° lugar en el GP de Azerbaiyán, expresó su enojo por el golpe que perjudicó su actuación

Agradecimiento a los mecánicos antes de la largada del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto finalizó en el 19° puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán en una frustrante carrera en la que volvió a quedar en evidencia el pobre rendimiento del monoplaza de Alpine. El argentino intentó maximizar su vehículo en las calles de Bakú y estaba completando una solvente actuación hasta que el choque de Alex Albon que lo relegó al fondo de la grilla. En diálogo con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, por la radio del equipo, el joven de 22 años dejó en claro su malestar por el toque del Williams que arruinó su performance y le provocó daños que profundizaron las dificultades del A525.

Antes de todo esto, segundos antes de que el GP de Azerbaiyán iniciara oficialmente, Colapinto se tomó un momento para agradecerle a los mecánicos de Alpine por el trabajo que realizaron para reparar su monoplaza después del accidente en la curva 4 durante la sesión de clasificación. “Gracias, chicos, por todo el esfuerzo. Fue una noche larga. Muchas gracias por todo el trabajo duro con el auto. Ojalá tengamos una buena”, fue el mensaje que dio el piloto albiceleste en la previa de la carrera.

Una vez que los motores se pusieron en marcha, Colapinto realizó un primer stint sobresaliente. Superó a Oliver Bearman (Haas) en la primera vuelta y adelantó a Lance Stroll (Aston Martin) en el relanzamiento luego del Safety Car. Además, aguantó con una defensa destacada los ataques del canadiense. Sin embargo, todo su esfuerzo se esfumó después de ingresar a boxes en la vuelta 17 y ser golpeado por detrás por Alex Albon en la curva 5.

El enojo de Colapinto tras el toque de Albon en el GP de Azerbaiyán

Estás bien, amigo, seguí adelante”, comentó rápidamente Stuart Barlow por la radio. “Oh, me chocaron otra vez”, respondió Colapinto, enojado por la situación. Su ingeniero intentó alentarlo diciendo que “eso fue un mal movimiento, vamos a enfocarnos”, pero el argentino siguió quejándose por el toque de su excompañero: “Vamos... no tenía dónde ir...”. Desde el box intentaron calmarlo rápidamente para que salga del malestar y se concentre nuevamente en la carrera: “Vamos solo a enfocarnos en ayudar un poco a estos neumáticos a llegar al final”.

Vale destacar que Colapinto largó con gomas medias y fue uno de los primeros en parar en boxes. Con esta temprana detención, quedó expuesto en el final de la carrera con unos neumáticos desgastados. Además de esto, en el choque con Albon, Colapinto dio un trompo y tocó levemente las contenciones del muro.

De esta manera, al mismo tiempo que dañó considerablemente sus ruedas, se le rompió el alerón delantero. “Veo un par de puntos perdidos en el lado izquierdo del ala delantera”, le indicó Stuart Barlow sobre la pérdida de aerodinámica en la zona frontal de su vehículo, algo que profundizó el flojo ritmo del Alpine.

El reclamo de Colapinto para que sancionen a Albon por el choque

De hecho, Franco sintió rápidamente los problemas en su monoplaza y se quejó por la radio por no poder recortar distancias contra el propio Albon. “¿Podemos reportar esto, por favor?”, fue otra de las comunicaciones del pilarense, molesto por el golpe que lo relegó en la pista.

Albon tiene una penalización de diez segundos. Él está a 12 segundos en el camino”, le comentó su ingeniero de pista sobre la sanción al piloto tailandés, quien también recibió dos puntos de multa en la Superlicencia.

Colapinto quedó en el fondo de la clasificación y solo pudo recuperar algunos segundos respecto a sus rivales. No obstante, en la vuelta 37, Pierre Gasly ingresó a boxes para poner gomas medias y cumplir con la parada obligatoria en la Fórmula 1. Alpine divisó que el argentino iba a quedar por delante de su compañero y rápidamente les informaron que iban a poder pelear en pista.

La orden de Alpine indicando que Colapinto y Gasly pueden pelear en pista

Okey, Franco, Pierre (Gasly) está entrando a boxes. Va a estar cerca. Tenemos libertad para correr. Mantenlo limpio”, le indicó Stuart Barlow al joven de 22 años, haciendo hincapié en que no realicen movimientos agresivos para evitar un hipotético toque. “Tenemos libertad para correr. Por favor, mantenlo limpio”, puntualizó en otra comunicación el ingeniero.

Más allá de que Colapinto logró defenderse de Gasly durante varias vueltas, el francés contaba con neumáticos notablemente más frescos que el argentino. En la anteúltima vuelta, en el mismo momento en el que el corredor albiceleste dejó pasar a un Max Verstappen (Red Bull) que acariciaba la victoria del Gran Premio de Azerbaiyán, el experimentado piloto galo aprovechó la situación y logró superar a su compañero en el final de la recta principal.

De esta manera, Pierre Gasly terminó en la 18° ubicación y el argentino en la 19°, aunque ambos finalizaron considerablemente lejos del resto del pelotón. “No fue nuestro día hoy, amigo. No hiciste nada mal, lamentablemente lo de Albon nos costó mucho tiempo en la carrera. Creo que manejaste muy bien hoy, siguiendo con esa mejoría que estuvimos viendo en las últimas carreras. Gracias por tu esfuerzo”, fue el mensaje de Stuart Barlow una vez completadas las 51 vueltas en el trazado urbano de Bakú. “Sí, empujé todo lo que pude. Solo que perdí mucha carga aerodinámica. Pero hoy demostré que dí lo mejor de mí”, contestó un frustrado Colapinto.

El mensaje de Barlow a Colapinto al final del GP de Azerbaiyán

Sin embargo, el pilarense mostró otra actitud durante la conferencia de prensa y, a pesar de que dejó en claro su disconformidad con el resultado final y el pobre rendimiento del Alpine, puntualizó en que intentó maximizar su trabajo. Además, se refirió a lo que será la próxima carrera en el Gran Premio de Singapur, otro circuito callejero en el que supo concretar una solvente actuación con Williams en 2024.

