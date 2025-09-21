Deportes

Colapinto habló sobre el toque de Albon en el GP de Azerbaiyán de F1: “Me complicó la vida”

El piloto argentino estaba completando una sobresaliente carrera en las calles de Bakú, pero el choque del Williams lo relegó a los últimos puestos y provocó daños en su Alpine

*Las declaraciones de Colapinto tras el GP en Bakú

Alpine volvió a dejar una preocupante imagen en la Fórmula 1 y sus pilotos terminaron en los últimos puestos del Gran Premio de Azerbaiyán. Pierre Gasly terminó en el 18° lugar, mientras que Franco Colapinto quedó en la 19° plaza. El argentino estaba concretando una solvente actuación en las calles de Bakú al ubicarse 13°, pero un toque de Alex Albon (Williams) arruinó su carrera y lo relegó al fondo de la grilla.

Una vez finalizada la carrera, el joven de 22 años habló frente a los medios y realizó un análisis sobre lo que fue su performance en Bakú. “Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... después en ritmo no tenemos el auto. Así que es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar, una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima”, argumentó Colapinto sobre su actuación en Bakú.

En esta misma línea, volvió a puntualizar en el golpe de Albon y en cómo terminó perjudicando su carrera: “En lo de Alex perdí 12 segundos con el trompo y el golpe en la pared, más después el alerón roto. Me complicó la vida, una carrera larga. Hice las cosas bastante bien de mi lado. Es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos”.

Por su parte, Colapinto hizo hincapié en lo que será la próxima jornada en el Gran Premio de Singapur y recordó su actuación con Williams en 2024. En ese entonces, en una carrera en la que terminó en el 11° lugar, ganó varias posiciones al hacer una agresiva maniobra conocida como Divebomb en la largada, algo que generó repercusión en el paddock.

Como se calentaron el año pasado. Empezaron a llorar, boludo. Si salen algunas de esas en Singapur de vuelta, se vuelven locos. Bueno, ahora hay que intentar algo. Ojalá que el auto funcione un poquito mejor. El problema en Singapur es que es una pista con curvas lentas y con muchos más baches que esta pista. Está mucho más bacheada. Al ser un auto tan duro nos cuesta un poco más ahí. Haremos lo mejor que podamos y ya vendrán circuitos mejores”, destacó sobre lo que será la próxima parada de la F1.

A su vez, sintetizó brevemente las dificultades que tuvo a lo largo de toda la carrera en el trazado urbano de Bakú. “Una carrera difícil. Lo importante es que estoy mostrando que estoy andando bien. Después, mucho más no puedo hacer. Estamos complicados como equipo y hay que seguir mejorando. No estuvimos cómodos en toda la carrera. No teníamos ritmo, lejos y nos está costando. Hay que trabajar para mejorar”, analizó.

Colapinto terminó en el 19° lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Vale recordar que Colapinto superó a su compañero en la clasificación y largó en el 16° lugar de cara a la carrera principal. Tras ganar un puesto en la largada por la mala salida de Oscar Piastri (McLaren), adelantó a Oliver Bearman (Haas) en curva 3 en el marco de la primera vuelta. El argentino, que largó con goma media, siguió maximizando el rendimiento del Alpine y superó a Lance Stroll en la recta principal durante el relanzamiento después del Safety Car.

Posteriormente, el pilarense aguantó notablemente los ataques del Aston Martin. De hecho, realizó notables movimientos para defenderse del canadiense y mantener el 13° lugar que había conseguido. Alpine llamó a Franco a cambiar neumáticos en la vuelta 17, donde puso neumáticos duros.

En la salida, Colapinto quedó por delante de Alex Albon por menos de un segundo por delante. El excompañero del argentino en Williams intentó superarlo rápidamente y, en la curva 5, lo golpeó en la parte trasera. El Alpine del piloto albiceleste dio un trompo y tocó levemente las contenciones de la pared, mientras que el tailandés pudo seguir con normalidad. Desde entonces, el joven de 22 años quedó considerablemente relegado en la grilla y no pudo recuperar el ritmo.

Pierre Gasly frenó en boxes en la vuelta 37 y salió dos segundos por detrás de Colapinto. No obstante, con neumáticos medios notablemente más nuevos, empezó a recortarle distancias a su compañero. El argentino soportó los ataques del francés durante varios giros a pesar de la degradación en sus gomas. Sin embargo, en la anteúltima vuelta, Gasly pudo adelantar a Colapinto en la recta principal.

La Fórmula 1 se tomará un parate de dos semanas sin actividad en pista. El campeonato de la Máxima se reanudará en el fin de semana del 3 al 5 de octubre, donde se disputará el Gran Premio de Singapur. El año pasado, al mando del Williams, Colapinto realizó una contundente actuación, en la que quedó al borde de sumar puntos: finalizó en el 11° lugar en uno de los trazados callejeros más exigentes del calendario.

