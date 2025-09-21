Deportes

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Azerbaiyán de F1: gran nivel de manejo hasta que un toque lo complicó

El argentino arrancó bien, pero luego tuvo una carrera complicada con un Alpine dañado y terminó 19º en Bakú. El análisis

Darío Coronel

Por Darío Coronel

Franco Colapinto finalizó en el 19º puesto y último dentro de los que terminaron el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó a cabo este domingo en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino de 22 años hizo lo que pudo a bordo de un Alpine A 525 que quedó dañado tras ser perjudicado por un toque y leve golpe contra las defensas.

Antes de la competencia en el auto de Colapinto reemplazaron su chasis y su caja de cambios debido los daños por el accidente que tuvo en la clasificación. Partió desde el puesto 16º con gomas medias. Ganó dos lugares, uno por el abandono de Oscar Piastri (McLaren) por un choque y el sobrepaso a Oliver Bearman (Haas).

Luego del reinicio tras la neutralización para retirar el auto de Piastri, Colapinto dio cuenta de Lance Stroll (Aston Martin). En el giro 16º el argentino ejerció una gran defensa sobre el canadiense y paró en la vuelta siguiente para hacer su primera detención y le pusieron el compuesto duro de los neumáticos, esos que tardan más en degradarse.

De vuelta en pista, Franco recibió un toque de Alex Albon (Williams) al llegar a una curva. No había espacio y el tailandés estaba detrás del argentino, que hizo un trompo y tocó levemente la defensa. El monoposto del bonaerense quedó dañado y su equipo se lo informó por radio. El bonaerense quedó en la 19ª colocación y por esa maniobra su ex compañero de equipo fue penalizado con diez segundos.

El auto de Franco careció de ritmo y luego del toque de Albon no pudo recuperar posiciones en pista. En la 36ª vuelta el compañero de Colapinto, Pierre Gasly cumplió con su detención con su Alpine y perdió su lugar a manos de Franco que quedó el 18º y penúltimo puesto.

Franco Colapinto pasa con su Alpine en la zona del castillo con la "torre de la Doncella" en Bakú (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

Pero en el final Colapinto perdió adherencia debido a la degradación de sus neumáticos y fue superado por Gasly que venía con gomas medias. El corredor pilarense cruzó la meta en el 19º y último puesto en Bakú.

En el mano a mano en carrera entre Colapinto y Gasly, la telemetría arrojó que francés se quedó con el tiempo de vuelta más rápido con 1m45s492, luego de dos vueltas con el compuesto medio (giro 37). Mientras que el argentino marcó su mejor crono 1m46.055, en la ronda 40ª, aunque con neumáticos que en ese momento tenían 24 rondas. Es decir, con el caucho más desgastado, Franco tuvo un ritmo similar al de Pierre.

Respecto del futuro de Franco, fue un fin de semana marcado por las declaraciones del asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, quien reveló que Colapinto y Paul Aron (piloto de reserva), pugnan por la segunda butaca para la próxima temporada. El tema se resolverá en noviembre, anticipó el empresario italiano. Cabe recordar que Gasly extendió su vínculo con la escudería francesa hasta 2028.

El ganador de la carrera fue Max Verstappen, que a bordo de su Red Bull logró un triunfo contundente. Segundo fue George Russell, con Mercedes. El podio lo completó Carlos Sainz, que cumplió con una brillante labor ya que le dio el mejor resultado a Williams en la temporada. En tanto que Oscar Piastri (McLaren) sigue liderando el campeonato pese a su abandono en el inicio por un choque.

La próxima fecha será el 5 de octubre con el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay, en una de las carreras nocturnas de la Máxima.

