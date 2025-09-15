Crece la interna en Red Bull: el nuevo compañero de Verstappen, el rookie que sería promovido y los que pujan por la última butaca

La pelea interna en Red Bull por ocupar la segunda butaca en el equipo principal como compañero de Verstappen

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se adentró en la recta final y crece la expectativa por el presente de Red Bull. La escudería de los Dos Toros tuvo problemas en los resultados y en el rendimiento del monoplaza, aunque la atención se centra en la pelea interna por quiénes ocuparán las butacas titulares. Medios especializados señalan que los únicos que tienen un lugar asegurado son Max Verstappen e Isack Hadjar, quien incluso podría subir al equipo principal. Sin embargo, en las últimas horas, el que también tendría un puesto confirmado sería el rookie Arvid Lindblad.

Según informó el portal especializado Auto Motor und Sport, la decisión final de la escudería austriaca respecto a las duplas titulares en Red Bull y Racing Bulls se dará en el invierno europeo. “Una de las dos plazas del equipo B para 2026 también está prácticamente decidida. Los responsables de Red Bull quieren darle a Arvid Lindblad la oportunidad de demostrar su valía en la Fórmula 1”, remarcaron. Cabe destacar que la propia escudería realizó un pedido especial a la FIA para que el joven británico de 18 años pueda obtener la Superlicencia correspondiente para participar en la F1 a tiempo completo.

En medio de este contexto, el que conseguiría un ascenso al lado de Verstappen sería Hadjar, quien se destacó durante su primera temporada en la Máxima, al punto de que logró subirse al podio en Zandvoort. “Es un secreto a voces que el joven de 20 años ascenderá a Red Bull la próxima temporada como nuevo compañero de equipo de Verstappen”, destacó el medio citado anteriormente.

Arvid Lindblad, el joven piloto que tendría su oportunidad en la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Racing Bulls (Photo by /Sipa USA)

Con la presencia asegurada de Max Verstappen, Isack Hadjar y el propio Lindblad, solo queda un asiento disponible entre las dos escuderías de la marca. La lucha por ese puesto se centra entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson. El japonés, quien afronta su quinta temporada en la F1, ha contado durante mucho tiempo con el respaldo de Honda. Sin embargo, la alianza entre la marca japonesa y Red Bull finalizará en 2026, cuando esta se convierta en proveedor de motores de Aston Martin, dejando al piloto sin el apoyo institucional que lo ha protegido hasta ahora.

El rendimiento reciente de Tsunoda no ha sido suficiente para consolidar su posición. Ha sumado únicamente seis puntos en el campeonato mundial tras 14 carreras, una cifra considerada insuficiente para un piloto de su experiencia y para los estándares de Red Bull.

Por su parte, Lawson tampoco ha logrado destacar en Racing Bulls tras su salida del equipo principal tras dos carreras. El neozelandés acumula 20 puntos en el Mundial, una cifra que lo sitúa claramente por detrás de los 38 puntos de Hadjar. A pesar de su mayor experiencia en la Fórmula 1, no ha conseguido superar a su compañero novato en la comparación interna. Sus mejores actuaciones se produjeron antes del receso veraniego, en los Grandes Premios de Bélgica y Hungría, pero desde entonces no ha vuelto a puntuar.

Yuki Tsunoda y Liam Lawson estarían peleando por la última butaca vacante en el organigrama de Red Bull (REUTERS/Jakub Porzycki)

La decisión sobre quién ocupará el último asiento se tomará durante el parón invernal. Desde la dirección de Red Bull se ha transmitido la intención de analizar con detenimiento el rendimiento de ambos pilotos antes de definir la alineación para 2026. Durante el receso estival, Tsunoda recibió objetivos concretos respecto a la diferencia de rendimiento aceptable frente a Verstappen. Su actuación en Zandvoort, donde sumó dos puntos en el Campeonato del Mundo, fue vista como un avance, aunque en Monza volvió a quedarse fuera del top ten mientras Verstappen lograba la victoria.

Más allá de los resultados deportivos, otros factores externos influyen en la decisión. El atractivo del mercado japonés y la base de aficionados que aporta Tsunoda juegan a su favor. En contraste, Lawson, con solo 27 Grandes Premios disputados, es percibido como un piloto con mayor potencial de desarrollo a largo plazo. Hay que recordar que, en el marco del Gran Premio de Italia, en Monza, ambos tuvieron un toque entre sí en el que se echaron la culpa mutuamente.

Al mismo tiempo, el japonés cuenta con el respaldo de Laurent Mekies, actual jefe de equipo de Red Bull, quien durante su etapa en Racing Bulls (Antes AlphaTauri) lo consideró el principal referente del equipo y responsable de la mayor parte de los puntos obtenidos.

Isack Hadjar sería promovido a la escudería principal de Red Bull y podría ser compañero de Max Verstappen en 2026 (REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo)

Más allá de que hubo rumores sobre un hipotético fichaje externo a la estructura actual de la marca, con Alex Albon de Williams como el principal objetivo, todo apunta a que Red Bull mantendrá la filosofía impuesta por Helmut Marko y sus pilotos surgirán desde su propia Academia.

Es por eso que, en caso de que se decida por eyectar de su butaca a Tsunoda o Lawson, el nombre de Arvid Lindblad se destaca por sobre los demás. Vale recordar que el joven marcha séptimo en la Fórmula 2, categoría en la que está debutando. Sin embargo, hasta el día de la fecha, el único que tiene contrato para el 2026 es Max Verstappen.

¿Quiénes son los jóvenes talentos en la mira? El español Pepe Martí, piloto de Campos Racing en la Fórmula 2, reconoció que su objetivo principal sigue siendo la máxima categoría, aunque admitió que esa opción se complicó y que su desarrollo profesional podría tomar otros caminos. Si Lindblad permanece un año más en la categoría, Ayumu Iwasa, reciente ganador en la Super Fórmula, y quien ya se subió a un monoplaza del equipo satélite en la práctica libre del Gran Premio de Australia, podría convertirse en una alternativa para Racing Bulls, según indicó el portal francés Auto Hebdo.