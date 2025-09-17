Deportes

Ironías contra el arbitraje y una cita del Martín Fierro: el show de Guillermo Barros Schelotto tras la caída de Vélez ante Racing

El entrenador del Fortín se fue conforme pese a la derrota en la ida de los cuartos de final de la Libertadores. Qué dijo en la conferencia de prensa

Guillermo Barros Schelotto se mostró irónico con el arbitraje, pero al mismo tiempo conforme con el partido que tuvo Vélez en la derrota ante Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Maravilla Martínez anotó el único gol del encuentro, que le dio el triunfo por la mínima a la Academia, que el próximo martes recibirá al Fortín en el Cilindro de Avellaneda en busca de las semifinales.

“Hasta la expulsión de Magallán, lo manejábamos bien. Se veía una tendencia en favor nuestro, pero la expulsión cambió el juego y emparejó el partido. Se suponía que nos iban a dominar, pero el partido estuvo dividido y nunca nos sentimos superados pese a ese hombre de menos. Tuvimos mucha actitud, salvo la jugada del gol, no nos llegaron claramente. Tuvimos la posibilidad de empatarlo, pero el VAR no lo cobró. Peleamos, el equipo estuvo a la altura del rival y fue un partido parejo con uno menos”, fue el análisis del Mellizo.

“La serie está abierta, vamos a ir a la cancha de Racing a jugar igual, con pretensiones más allá de la obligación de ganar. Tenemos virtudes como creer en un triunfo y dar vuelta este resultado, y más si jugamos once contra once”, continuó Guillermo, con una clara ironía por la expulsión sobre el defensor central. “Por cómo despidió la gente al equipo fue el reconocimiento a 10 tipos que lucharon en el campo de juego para sacar adelante un partido con uno menos. Con un montón de situaciones en contra, más allá si fueron o no, no podés tener la tranquilidad del análisis durante el partido y el equipo luchó y peleó. La despedida de la gente fue el reconocimiento que corrieron y lucharon, y la esperanza y expectativa al próximo partido”, continuó sobre los aplausos con los que le retribuyó el esfuerzo el público de Vélez.

Al hablar puntualmente de las polémicas, que además de la roja de Magallán, el tanto anulado a Aaron Quirós y la no expulsión de Nardoni, Barros Schelotto dijo: “Uno debiera confiar en la decisión del VAR porque tiene el análisis de la tranquilidad y la regla, así que me someto a eso”. En tanto, sobre su discusión con el cuarto árbitro, volvió a apelar a la ironía: “Tuve una discusión con el árbitro porque no sabíamos qué cobraba. El tener otro idioma tampoco era claro el mensaje del árbitro, que no habla español ni otro idioma en el que podríamos habernos entendido. Hablaba portugués nomás y no entendíamos nada”.

El entrenador del Fortín fue sarcástico tras la pregunta sobre su primera derrota en condición de local que acaba de sufrir. “En Bolivia también perdimos con un gol mal anulado a Romero, fueron los dos partidos que perdimos y con el mismo árbitro. Pero es casualidad... En todo caso tu pregunta es mala... No sé si se fue la pelota, pero el VAR debiera actuar si así fue. Lo mismo la expulsión, estoy de acuerdo. Hoy nos jugó en contra, a veces tenés una racha, espero que se corte ahora antes del martes. No hay mensaje irónico, respetamos lo que cobró el árbitro y punto, no pasa nada", aclaró.

Y se despidió con una arenga al plantel, para la gente y una cita al Gaucho Martín Fierro, de José Hernández: “Me deja tranquilo que el equipo es inteligente y tiene condiciones individuales y colectivas. Me voy muy conforme con el equipo, con la actitud. Tuvimos casi una hora, y no se notó esa diferencia del jugador de menos en cuanto al dominio. Fuimos superiores a Racing y en la tenencia también, con uno menos. Eso te ilusiona de cara la revancha”.

“La gente cuando nos despidió en la cancha de Racing nos dijo hay que ganar y pasar, y así vamos a jugar. La gente fue la primera que dio el paso hacia adelante, estamos preparados para ir a ganar. Hay un rival que respetamos y un técnico que tiene trayectoria en ese club, que ganó algo internacional hace poco, pero confiamos en nuestras armas para ir a ganar. Le decimos a la gente que vamos a dejar todo. Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno”, concluyó.

