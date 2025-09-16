Deportes

La gran polémica en Vélez-Racing por la Libertadores: por qué el VAR acertó al anular el golazo de Aaron Quirós

En el complemento del duelo de cuartos de final disputado en el José Amalfitani, el Fortín logró la igualdad parcial, pero la tecnología lo desestimó

Miguel Scime

Por Miguel Scime

Guardar

Vélez Sarsfield perdió 1-0 ante Racing Club en el estadio José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El único gol del encuentro lo marcó Adrián “Maravilla” Martínez a los ocho minutos del complemento. El Fortín jugó con un hombre menos desde los 43 minutos del primer tiempo por la expulsión de Lisandro Magallán por doble amarilla.

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto anotó el gol del empate cuando promediaba el segundo tiempo, luego de una gran acción individual y volea de Aarón Quirós, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR. Si bien el árbitro Wilton Pereira Sampaio convalidó el gol en primera instancia, desde la cabina de la tecnología, a cargo del brasileño Rodolpfho Toski, le indicaron al juez principal que la pelota había salido del campo de juego en el tiro de esquina previo.

Pese a las protestas que generó la actuación del grupo arbitral, acertó en todas las decisiones. Así como Lisandro Magallán recibió correctamente la segunda amarilla, por un despeje que terminó con un planchazo al rival, la tarjeta roja a Juan Ignacio Nardoni mostrada por Sampaio también estuvo bien anulada tras revisión del VAR, ya que el futbolista de Racing anticipó a Agustín Bouzat y no llegó a golpearlo.

Lo dicho, Racing se llevó un gran triunfo como local gracias al tanto de Maravilla Martínez, quien capitalizó una jugada colectiva en la que participaron Solari, Martirena y Mura, y anotó el único tanto del encuentro. Esta acción resultó determinante y consolidó al delantero como el máximo goleador de Racing en la presente edición del certamen.

A pesar de la desventaja, Vélez estuvo cerca de igualar el marcador en varias oportunidades. Además del golazo de Aaron Quirós que el VAR anuló, el Fortín contó con varias situaciones que fueron bien resueltas por la línea defensiva de la Academia, y en especial por notables tapadas del arquero Facundo Cambeses.

El partido se mantuvo abierto, con Vélez buscando el empate y Racing apostando por el contragolpe. En los minutos finales, el nerviosismo se apoderó de ambos equipos. El local presionó en campo rival, mientras que la visita desperdició oportunidades para ampliar la diferencia. El árbitro adicionó ocho minutos, lo que intensificó la incertidumbre en el estadio.

La última jugada de peligro llegó en el minuto 96, cuando Facundo Cambeses realizó una intervención decisiva ante un remate de Matías Pellegrini, evitando el empate con una atajada espectacular. Esta acción aseguró la victoria de Racing, que ahora intentará sellar el pase a las semifinales de la Copa Libertadores la próxima semana en el estadio Cilindro de Avellaneda.

Temas Relacionados

deportes-argentinaCopa LibertadoresVélez SarsfieldRacing ClubAaron QuirósWilton SampaioRodolpfho ToskiVAR

Últimas Noticias

Con asistencia de Messi, Inter Miami vence a Seattle Sounders por la MLS

Las Garzas, que vienen de una dura derrota en Charlotte, intentan volver a sumar de a tres ante su verdugo en la Leagues Cup. Televisa Apple TV

Con asistencia de Messi, Inter

La impactante suma que recibirán los clubes por ceder a sus jugadores para el Mundial 2026: el aumento respecto a Qatar 2022

La FIFA anunció la cifra que se distribuirá a las entidades que liberen a sus futbolistas para disputar el torneo en Norteamérica

La impactante suma que recibirán

Las revelaciones de Morena Beltrán: qué haría si Blondel se va de Boca y “del 1 al 10″ cuántas ganas tiene de casarse

La periodista de ESPN reveló algunas intimidades de su vínculo con el jugador del Xeneize y su deseo de ser madre

Las revelaciones de Morena Beltrán:

Los detalles de lanzamiento de la temporada 2025-2026 del básquet argentino: todas las novedades

El evento reunió a figuras del ámbito nacional e internacional y sirvió de escenario para el lanzamiento de la renovada plataforma Básquet Pass y el cambio de nombre de la Liga de Desarrollo

Los detalles de lanzamiento de

Caños, gambetas, un tiro en el palo y un récord en el Real Madrid: así fue el debut de Mastantuono en la Champions League

El juvenil fue titular en su estreno en el importante torneo. Los detalles de su labor en el triunfo ante el Olympique de Marsella

Caños, gambetas, un tiro en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei habló antes de la

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

Un policía fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Morón

Una hamburguesería porteña está entre las 10 mejores del mundo, según un ranking

Denunciaron que otra vez aparecieron pintadas en un sitio protegido en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
Furor por “el video más

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

Richard Grenell lamentó que Estados Unidos mostrara “negligencia” hacia América Latina al permitir el avance chino

Tras casi 60 años, los rebeldes maoístas de India anunciaron la suspensión unilateral de la lucha armada

Ucrania se prepara para un invierno de ataques rusos contra su sistema energético

De embalse de aguas residuales a balneario turístico: así planea Roma la recuperación del Tíber

TELESHOW
Pampita es la nueva embajadora

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”

Lourdes Fernández se sumó a Celeste Cid y realizó un descargo por las críticas que recibe sobre su aspecto

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”

Charlotte Caniggia se animó y aconsejó a Wanda Nara: “Empezá una vida nueva”