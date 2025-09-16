La gran polémica en Vélez-Racing por la Libertadores: por qué el VAR acertó al anular el golazo de Aaron Quirós

Vélez Sarsfield perdió 1-0 ante Racing Club en el estadio José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El único gol del encuentro lo marcó Adrián “Maravilla” Martínez a los ocho minutos del complemento. El Fortín jugó con un hombre menos desde los 43 minutos del primer tiempo por la expulsión de Lisandro Magallán por doble amarilla.

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto anotó el gol del empate cuando promediaba el segundo tiempo, luego de una gran acción individual y volea de Aarón Quirós, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR. Si bien el árbitro Wilton Pereira Sampaio convalidó el gol en primera instancia, desde la cabina de la tecnología, a cargo del brasileño Rodolpfho Toski, le indicaron al juez principal que la pelota había salido del campo de juego en el tiro de esquina previo.

Pese a las protestas que generó la actuación del grupo arbitral, acertó en todas las decisiones. Así como Lisandro Magallán recibió correctamente la segunda amarilla, por un despeje que terminó con un planchazo al rival, la tarjeta roja a Juan Ignacio Nardoni mostrada por Sampaio también estuvo bien anulada tras revisión del VAR, ya que el futbolista de Racing anticipó a Agustín Bouzat y no llegó a golpearlo.

Lo dicho, Racing se llevó un gran triunfo como local gracias al tanto de Maravilla Martínez, quien capitalizó una jugada colectiva en la que participaron Solari, Martirena y Mura, y anotó el único tanto del encuentro. Esta acción resultó determinante y consolidó al delantero como el máximo goleador de Racing en la presente edición del certamen.

A pesar de la desventaja, Vélez estuvo cerca de igualar el marcador en varias oportunidades. Además del golazo de Aaron Quirós que el VAR anuló, el Fortín contó con varias situaciones que fueron bien resueltas por la línea defensiva de la Academia, y en especial por notables tapadas del arquero Facundo Cambeses.

El partido se mantuvo abierto, con Vélez buscando el empate y Racing apostando por el contragolpe. En los minutos finales, el nerviosismo se apoderó de ambos equipos. El local presionó en campo rival, mientras que la visita desperdició oportunidades para ampliar la diferencia. El árbitro adicionó ocho minutos, lo que intensificó la incertidumbre en el estadio.

La última jugada de peligro llegó en el minuto 96, cuando Facundo Cambeses realizó una intervención decisiva ante un remate de Matías Pellegrini, evitando el empate con una atajada espectacular. Esta acción aseguró la victoria de Racing, que ahora intentará sellar el pase a las semifinales de la Copa Libertadores la próxima semana en el estadio Cilindro de Avellaneda.