Vélez y Racing abrirán su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Fortín y la Academia pujarán por un lugar entre los cuatro mejores del máximo certamen continental. Desde las 19, por Fox Sports y Disney+

Horario y dónde ver Vélez-Racing:

El partido se podrá ver a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+

19.00 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

18.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

17.00 Ecuador, Colombia y Perú

16.00 México

11:56 hsHoy

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

11:40 hsHoy

El Fortín y la Academia se verán las caras este martes 16 de septiembre, desde las 19, en el estadio José Amalfitani. El árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que sus asistentes serán Bruno Pires y Bruno Boschilia. El encargado del VAR será Rodolpho Toski y el del AVAR será Diego Pombo.

11:35 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vélez y Racing, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vélez y Racing se verán las caras en el José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la Copa Liberadores

