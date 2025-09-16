Vélez y Racing abrirán su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vélez y Racing, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Fortín y la Academia se verán las caras este martes 16 de septiembre, desde las 19, en el estadio José Amalfitani. El árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que sus asistentes serán Bruno Pires y Bruno Boschilia. El encargado del VAR será Rodolpho Toski y el del AVAR será Diego Pombo.

Últimas noticias

