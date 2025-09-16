Vélez y Racing abrirán su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Vélez-Racing:
El partido se podrá ver a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+
19.00 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
18.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
17.00 Ecuador, Colombia y Perú
16.00 México
Probables formaciones:
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
El Fortín y la Academia se verán las caras este martes 16 de septiembre, desde las 19, en el estadio José Amalfitani. El árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que sus asistentes serán Bruno Pires y Bruno Boschilia. El encargado del VAR será Rodolpho Toski y el del AVAR será Diego Pombo.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vélez y Racing, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.