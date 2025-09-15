Deportes

Djokovic reveló los secretos detrás de la rutina para cuidar su físico a los 38 años: de los batidos con algas a la bebida prohibida

El serbio explicó cómo la combinación de hidratación, superalimentos y práctica deportiva le permitió seguir compitiendo al máximo nivel

Guardar
Djokovic habló sobre cómo cuida
Djokovic habló sobre cómo cuida su cuerpo (Reuters)

A sus 38 años, Novak Djokovic continúa en lo más alto del tenis profesional, desafiando el paso del tiempo y la irrupción de una nueva generación de jugadores. El serbio sostiene su posición como número cuatro del mundo y suma 24 títulos de Grand Slam, un récord que lo mantiene como protagonista del circuito. La noticia principal de esta temporada ha sido su sorprendente capacidad para recuperarse de lesiones complejas y conservar un rendimiento competitivo frente a rivales más jóvenes.

El vigente dueño de 100 títulos profesionales ha compartido detalles sobre el régimen de bienestar que articula para prolongar su carrera. Djokovic explicó que cada jornada comienza con una rutina que incluye una expresión de gratitud: “El momento exacto en que me despierto es siempre una oración. Siempre es una expresión de gratitud, ante todo, por estar vivo y tener otra oportunidad de vivir ese día”, indicó el tenista durante la entrevista difundida por TheTennis101. A continuación, detalló cómo prioriza la hidratación: “Tomo agua tibia, limón y sal. Luego tomo mi fórmula de hidratación habitual, con la que quiero hidratarme. Algo más que solo agua. Simplemente para reponer electrolitos y minerales, y ponerme en marcha”.

Djokovic, originario de Belgrado, reveló que presta atención minuciosa a la selección de alimentos y complementos. Prefiere los batidos de frutos rojos y dátiles, a los que añade semillas de cáñamo, superalimentos y polvos como la maca y la espirulina. “Me encantan los dátiles, dátiles todo el día. Le añadiría semillas de cáñamo, otras semillas y cosas así. Superalimentos, maca en polvo, espirulina, aunque no sabe muy bien”, enumeró el ex número uno del mundo.

Djokovic le da prioridad al
Djokovic le da prioridad al cuidado de su cuerpo (Reuters)

En sintonía con otros atletas de élite que extienden sus carreras hasta los 40 años, entre ellos Cristiano Ronaldo, Djokovic hizo énfasis en el consumo de superalimentos. El serbio subrayó el valor nutricional de la espirulina y los beneficios que aporta. “Es un alga verdeazulada reconocida como un superalimento por su alto contenido en antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales. Ofrece beneficios para la salud inmunitaria, la energía y la reducción del estrés oxidativo”, detalló en la conversación reproducida por TheTennis101.

Lejos del consumo generalizado de café entre los deportistas de alto rendimiento, el tenista balcánico reconoce evitar esta bebida. “Y no, no tomo café. Quizás tomaría un té verde con cafeína de vez en cuando”, admitió. En su lugar, incluye suplementos y mezclas de polvo verde con algas marinas para enriquecer sus batidos y mascar el fuerte sabor con otros ingredientes. “Tengo una mezcla de polvo verde donde tengo todos estos, como algas marinas, pero tienen buen sabor porque están mezclados con otras cosas, así que pongo una cucharada de eso y me alegra que oculte el horrible sabor”, detalló.

La actividad física no se limita al tenis en la rutina de Djokovic. El serbio busca otras vías para mantener el cuerpo activo y estimular la circulación sanguínea: “Quiero mantenerme activo y disfrutar del aire libre para mi bienestar. Me encanta nadar en el mar, montar en bicicleta, hacer senderismo, correr, trotar. También me gusta practicar fútbol, básquet, pádel, ping pong, lo que sea para mejorar la circulación y, una vez que cumplo con esa parte activa del día, me gusta relajarme, ya sea en el sauna o con un baño de hielo”, explicó.

Djokovic quiere ganar un Grand
Djokovic quiere ganar un Grand Slam más antes de poner fin a su carrera (Reuters)

La presente temporada lo vio enfrentarse en semifinales de Wimbledon y el US Open a los jóvenes Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes frenaron sus aspiraciones de sumar un nuevo trofeo. Cabe destacar que Nole se recuperó con rapidez de una cirugía en la rodilla, reapareciendo en la hierba londinense y atribuyendo parte de su recuperación a métodos poco convencionales, como la “agua piramidal” de Bosnia y la “poción mágica” diseñada especialmente por sus fisioterapeutas, además de lo que denominó “píldoras mágicas” prescritas por el cuerpo médico en momentos clave de competición.

Mientras Roger Federer y Rafael Nadal han dejado de competir al más alto nivel, Djokovic sigue como el último representante activo de los conocidos como los Tres Grandes. El serbio mantiene la esperanza de que la combinación de disciplina, innovación y autocuidados le permita capturar al menos un Grand Slam más antes de cerrar una de las trayectorias más exitosas del tenis mundial.

Temas Relacionados

deportes-internacionalNovak DjokovicTenisATP

Últimas Noticias

El cambio en el formato de las carreras que analiza la Fórmula 1 y podría revolucionar el futuro de la categoría

Los organizadores de la Máxima planean modificaciones de cara a las próximas temporadas en los Grandes Premios

El cambio en el formato

Conmoción en el fútbol femenino: una jugadora colapsó en pleno campo de juego y el partido se suspendió

Savannah DeMelo, figura del Racing Louisville de la liga NWSL en Estados Unidos, se desmayó al final del primer tiempo. Se encuentra estable. IMÁGENES SENSIBLES

Conmoción en el fútbol femenino:

La increíble definición “más ajustada de la historia” por foto finish en la maratón masculina del Mundial de atletismo

El tanzano Alphonce Simbu ganó la primera medalla de oro para su país en la máxima cita tras vencer por 3 centésimas al alemán Amanal Petros

La increíble definición “más ajustada

El conmovedor apoyo de Shaquille O’Neal a la mamá de Kobe Bryant tras la tragedia

El exjugador de Los Ángeles Lakers compartió que, desde la pérdida de Bryant, se mantiene presente para su madre y hermanas, demostrando que la amistad va mucho más allá de la cancha

El conmovedor apoyo de Shaquille

La historia de la estrella del básquet que se esfumó, lo dieron por muerto y 40 años después reapareció

Por años, la Liga española debatió teorías sobre el destino de Charles Thomas, hasta que un documental descubrió la verdad tras el mito

La historia de la estrella
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ex viceministro de Caputo

El ex viceministro de Caputo aseguró que es necesario un cambio de rumbo económico: “Hay que liberar el tipo de cambio”

La historia de dos científicos argentinos premiados por su aporte a la innovación en biología molecular

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

El Gobierno definió cómo será la privatización de la empresa que opera los reactores nucleares

El dolor de un funcionario de Milei al despedir al emprendedor que murió en un accidente en EEUU: “Lloro cada dos palabras”

INFOBAE AMÉRICA
Director del Instituto Peruano de

Director del Instituto Peruano de Economía: “Ecuador muestra un manejo económico responsable”

La historia de dos científicos argentinos premiados por su aporte a la innovación en biología molecular

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

Bolivia: la industria farmacéutica reduce en 30% la producción por falta de dólares

Australia y Papúa Nueva Guinea firmarán un pacto de defensa ante la creciente influencia de China

TELESHOW
La emotivas palabras de Paula

La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”

Camilota contó cómo fue el momento en que se enteró del grave accidente de Thiago Medina: “Lo esperaba con pizzas”

La salud de Thiago Medina: el nuevo parte médico del hospital de Moreno donde está internado

El tenso momento que se vivió al aire de Crónica TV: un hombre irrumpió en el estudio con un arma blanca