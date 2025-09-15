Djokovic reveló los secretos detrás de la rutina para cuidar su físico a los 38 años: de los batidos con algas a la bebida prohibida

Djokovic habló sobre cómo cuida su cuerpo (Reuters)

A sus 38 años, Novak Djokovic continúa en lo más alto del tenis profesional, desafiando el paso del tiempo y la irrupción de una nueva generación de jugadores. El serbio sostiene su posición como número cuatro del mundo y suma 24 títulos de Grand Slam, un récord que lo mantiene como protagonista del circuito. La noticia principal de esta temporada ha sido su sorprendente capacidad para recuperarse de lesiones complejas y conservar un rendimiento competitivo frente a rivales más jóvenes.

El vigente dueño de 100 títulos profesionales ha compartido detalles sobre el régimen de bienestar que articula para prolongar su carrera. Djokovic explicó que cada jornada comienza con una rutina que incluye una expresión de gratitud: “El momento exacto en que me despierto es siempre una oración. Siempre es una expresión de gratitud, ante todo, por estar vivo y tener otra oportunidad de vivir ese día”, indicó el tenista durante la entrevista difundida por TheTennis101. A continuación, detalló cómo prioriza la hidratación: “Tomo agua tibia, limón y sal. Luego tomo mi fórmula de hidratación habitual, con la que quiero hidratarme. Algo más que solo agua. Simplemente para reponer electrolitos y minerales, y ponerme en marcha”.

Djokovic, originario de Belgrado, reveló que presta atención minuciosa a la selección de alimentos y complementos. Prefiere los batidos de frutos rojos y dátiles, a los que añade semillas de cáñamo, superalimentos y polvos como la maca y la espirulina. “Me encantan los dátiles, dátiles todo el día. Le añadiría semillas de cáñamo, otras semillas y cosas así. Superalimentos, maca en polvo, espirulina, aunque no sabe muy bien”, enumeró el ex número uno del mundo.

Djokovic le da prioridad al cuidado de su cuerpo (Reuters)

En sintonía con otros atletas de élite que extienden sus carreras hasta los 40 años, entre ellos Cristiano Ronaldo, Djokovic hizo énfasis en el consumo de superalimentos. El serbio subrayó el valor nutricional de la espirulina y los beneficios que aporta. “Es un alga verdeazulada reconocida como un superalimento por su alto contenido en antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales. Ofrece beneficios para la salud inmunitaria, la energía y la reducción del estrés oxidativo”, detalló en la conversación reproducida por TheTennis101.

Lejos del consumo generalizado de café entre los deportistas de alto rendimiento, el tenista balcánico reconoce evitar esta bebida. “Y no, no tomo café. Quizás tomaría un té verde con cafeína de vez en cuando”, admitió. En su lugar, incluye suplementos y mezclas de polvo verde con algas marinas para enriquecer sus batidos y mascar el fuerte sabor con otros ingredientes. “Tengo una mezcla de polvo verde donde tengo todos estos, como algas marinas, pero tienen buen sabor porque están mezclados con otras cosas, así que pongo una cucharada de eso y me alegra que oculte el horrible sabor”, detalló.

La actividad física no se limita al tenis en la rutina de Djokovic. El serbio busca otras vías para mantener el cuerpo activo y estimular la circulación sanguínea: “Quiero mantenerme activo y disfrutar del aire libre para mi bienestar. Me encanta nadar en el mar, montar en bicicleta, hacer senderismo, correr, trotar. También me gusta practicar fútbol, básquet, pádel, ping pong, lo que sea para mejorar la circulación y, una vez que cumplo con esa parte activa del día, me gusta relajarme, ya sea en el sauna o con un baño de hielo”, explicó.

Djokovic quiere ganar un Grand Slam más antes de poner fin a su carrera (Reuters)

La presente temporada lo vio enfrentarse en semifinales de Wimbledon y el US Open a los jóvenes Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes frenaron sus aspiraciones de sumar un nuevo trofeo. Cabe destacar que Nole se recuperó con rapidez de una cirugía en la rodilla, reapareciendo en la hierba londinense y atribuyendo parte de su recuperación a métodos poco convencionales, como la “agua piramidal” de Bosnia y la “poción mágica” diseñada especialmente por sus fisioterapeutas, además de lo que denominó “píldoras mágicas” prescritas por el cuerpo médico en momentos clave de competición.

Mientras Roger Federer y Rafael Nadal han dejado de competir al más alto nivel, Djokovic sigue como el último representante activo de los conocidos como los Tres Grandes. El serbio mantiene la esperanza de que la combinación de disciplina, innovación y autocuidados le permita capturar al menos un Grand Slam más antes de cerrar una de las trayectorias más exitosas del tenis mundial.