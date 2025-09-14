Las imágenes del impresionante choque del Dibu Martínez con un compañero del Aston Villa

*El choque entre el Dibu Martínez y Digne

Un impactante incidente marcó el empate sin goles entre Aston Villa y Everton en la Premier League, cuando Emiliano “Dibu” Martínez chocó con Lucas Digne, quien terminó el encuentro con un enorme hematoma en la frente.

El defensor francés, de 32 años, sufrió la lesión durante una jugada en la que intervino el propio Dibu Martínez y, posteriormente, el delantero Iliman Ndiaye. El episodio se produjo a los 61 minutos, cuando un balón suelto en el área generó confusión en la portería del Aston Villa. Digne, quien intentaba despejar el peligro, cayó sobre Martínez, quien había salido a achicar tras un rebote. En medio de la acción, el francés recibió un golpe en la frente con el botín del arquero argentino y, por la inercia de la jugada, también un rodillazo involuntario de Ndiaye.

*Una de las atajadas del Dibu

Las cámaras de televisión captaron el momento en que un chichón del tamaño de una pelota de golf apareció de inmediato sobre la ceja derecha del defensor. El cuerpo médico del club ingresó rápidamente al campo para atender a Digne, quien fue retirado temporalmente como parte del protocolo por lesiones en la cabeza.

A pesar de la gravedad del hematoma, el futbolista pudo reincorporarse al partido con el marcador aún igualado 0-0 y completó los 90 minutos, contribuyendo a que su equipo mantuviera la portería a cero en un empate sin goles.

*Otra de las salvadas de Martínez

El incidente con Martínez y Ndiaye no solo evidenció la intensidad del duelo, sino también la capacidad de recuperación de Digne, quien, pese al visible y doloroso golpe, finalizó el partido en el campo.

La trayectoria de Lucas Digne en el fútbol inglés comenzó en 2018, cuando llegó al Everton procedente del Barcelona. Desde su incorporación al Aston Villa en 2022, el lateral ha disputado 113 partidos en la Premier League y ha marcado diez goles en todas las competiciones durante sus etapas en el Everton y el club de Birmingham. En la presente temporada, Digne fue titular en los dos primeros encuentros bajo la dirección de Unai Emery, aunque perdió su lugar en la tercera jornada ante el exjugador del Chelsea, Ian Maatsen. Tras la derrota por 3-0 frente al Crystal Palace, el francés recuperó la titularidad para enfrentar a su antiguo equipo, los Toffees.

*La ovación que recibió el Dibu Martínez

En tanto que el Dibu apareció como titular por segunda vez en la temporada y fue clave con varias atajadas que sostuvieron el cero en su portería. El arquero marplatense salvó al equipo de la derrota con dos atajadas fenomenales. Martínez cumplió una gran labor cerró su jornada de sábado con una serie de gestos a los fanáticos que le regalaron una ovación.

Este juego dio por finalizada de manera formal la novela del mercado de pases que protagonizó Martínez. El arquero de 33 años se había retirado entre lágrimas del último partido de la temporada pasada porque la situación financiera del Aston Villa hacía suponer que iba a ser uno de los vendidos para descomprimir la tesorería. Sin embargo, las negociaciones se dilataron a punto tal que mantuvo tratativas para emigrar al Manchester United hasta la última hora del cierre del mercado de pases: los Diablos Rojos finalmente ficharon a Senne Lammens para cubrir los tres palos.

Si bien ya había sumado una presentación formal en las anteriores tres fechas del torneo, esta cuarta jornada de la Premier League marcó el inicio definitivo de su sexta temporada en el Aston Villa teniendo en cuenta que arribó en septiembre de 2020 al club proveniente del Arsenal.

El Aston Villa transita un complicado momento en la Premier League. Luego de cuatro fechas está en zona de descenso, pero recién se inició la temporada. De momento suma dos empates y dos derrotas. En la próxima fecha los Villanos visitarán a Sunderland, el domingo desde las 10.00 de Argentina. En tanto, el Everton visitará al Liverpool.