La palabra de Di María tras el gol olímpico ante Boca: los detalles de su peculiar ida y vuelta con Paredes

El empate entre Rosario Central y Boca Juniors en el Gigante de Arroyito quedó marcado por una jugada que trascendió el resultado: Ángel Di María sorprendió a todos con un gol olímpico que igualó el marcador y desató la ovación de los fanáticos locales. La acción, que evidenció la vigencia y el talento del exjugador de clubes como Real Madrid, PSG, Manchester United y Benfica, se convirtió en el centro de atención de un partido que reunió a figuras consagradas.

El encuentro reunió a dos campeones del mundo, Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes aportaron jerarquía a un duelo que ya prometía emociones fuertes. Antes del inicio, el público local ofreció un recibimiento impactante a los protagonistas, mientras que el cariño hacia Miguel Ángel Russo, quien estuvo internado por una infección urinaria, también se hizo sentir en las tribunas.

En el desarrollo del partido, Boca Juniors se adelantó en el marcador gracias a la experiencia de sus referentes. Leandro Paredes ejecutó rápidamente una pelota parada, Brian Aguirre asistió y Rodrigo Battaglia, mediocampista con pasado en Huracán, definió para establecer la ventaja inicial.

La reacción de Rosario Central no se hizo esperar. Ángel Di María ya había inquietado al arquero Leandro Brey con dos tiros de esquina previos. En su tercer intento, el zurdo ejecutó un córner que se transformó en un gol olímpico, sorprendiendo al joven guardameta de Boca y desatando la euforia en el estadio.

La trayectoria de Ángel Di María lo ha convertido en un especialista en este tipo de jugadas. Su último gol olímpico antes del conseguido ante Boca se remonta a la Champions League, cuando vestía la camiseta del Benfica. El 13 de diciembre de 2023, el arquero Alexander Schlager del Salzburgo fue la víctima de un remate imposible.

Con el PSG, por su parte, logró anotar de esa manera en dos oportunidades, ambas frente al Nimes en partidos de la Ligue 1 durante 2018 y 2021.

Tras el encuentro, el zurdo, de 37 años, ofreció sus sensaciones tras el duelo. “Tenía algunos goles olímpicos y se dio hoy acá. Estoy contento por el gol y porque hicimos un muy buen partido. Fue un partido parejo, ellos tienen grandes jugadores, nosotros también y creo que el empate es lo justo”, analizó.

Respecto de su posición en el campo de juego, más centralizado que lo habitual, opinó: “Yo quiero jugar, estar en la cancha y ser feliz. Donde me toque, donde sienta el DT (Ariel Holan) que puedo ser útil, ahí estaré”.

Durante el pleito, dicho quedó, mantuvo un duelo especial con Paredes. “Hablamos hoy un rato, sabía que iba a venir una (patada), yo se la devolví. Es un jugador temperamental, cuando está en la cancha no hay amigos, pero está todo bien”, comentó.

OTRAS DEFINICIONES DE DI MARÍA

“Intento dejar todo en la cancha, ayudar al equipo, Que las cosas salgan bien. venimos de buena manera”.

“Creamos muchas ocasiones, jugamos de manera diferente, conmigo por adentro, y jugamos de la misma manera. Intentamos seguir trabajando de cara a lo que viene”.

“Nos queríamos matar por la lesión de (Alejo) Véliz, arrastra todo, las pelea todas, y que se lesione es una mierda. Ojalá se recupere. Hoy aguantó un montón igual, con un poquito de dolor igual va a estar”.