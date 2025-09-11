Deportes

El tierno posteo de Antonela Roccuzzo por el cumpleaños número 10 de Mateo Messi: “El de los abrazos fuertes”

En el aniversario de uno de los hijos de Lionel, la mamá le dedicó unas palabras en las redes sociales

Lionel Messi junto a su esposa, Antonela, y su hijo Mateo (Instagram @antonelaroccuzzo)

La familia Messi está de festejos. Es que este jueves 11 de septiembre Mateo cumplió 10 años y su mamá, Antonela Roccuzzo, le dedicó unas tiernas palabras a uno de los tres herederos de Lionel, el capitán y astro de la selección argentina.

“¡Feliz cumple Matu! ¡El que siempre nos hace reír, el que llena la casa de alegría, el de los abrazos fuertes! Gracioso, divertido, feliz, que hermoso es celebrarte hoy y siempre. Te amamos, bebé“, compartió Antonela en su cuenta de Instagram, seguida por más de 40 millones de usuarios, junto a una foto en primer plano de Mateo Messi. En una de las tantas respuestas apareció el comentario de Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, para saludar al chico: “Feliz cumple, Matu hermoso. ¡Te queremos!“.

Mateo es el del medio de los tres hijos que tiene la estrella del Inter Miami. Thiago es el mayor, con 12 (cumple el 2 de noviembre) y resta Ciro, con 7 (cumplidos el 10 de marzo). El cumpleañero estuvo presente en el estadio Monumental con su familia para presenciar el último partido de Leo como jugador de la selección argentina por Eliminatorias. Fue en la victoria 3-0 ante Venezuela con un doblete de La Pulga.

En aquel día especial, Antonela compartió un posteo en el que se ve a Lionel Messi con sus tres hijos en el campo de juego de la cancha de River Plate. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡¡¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino !!! Te amamos", escribió la mujer del campeón del mundo.

Las tiernas palabras que le dedicó Antonela Roccuzzo a su hijo Mateo Messi en el día de su cumpleaños (Instagram)

El pasado 22 de abril, Mateo Messi fue noticia por su labor en la categoría Sub 10 del Inter Miami. El pequeño, que luce el mismo dorsal que su padre, se consagró campeón en la Copa Internacional de Pascua, que se disputó en la Semana Santa en Orlando, Florida. El club estadounidense dio a conocer la noticia y celebró la actuación del equipo más joven en el campeonato de la División Plata. ¿El resultado? 5-2 en la final sobre el EJE7.

El club de la Florida publicó algunas imágenes de los niños con la copa y las respectivas medallas celebrando el título. En el puñado de jugadores se observa a Mateo saltando y gritando el clásico “campeones, campeones, olé, olé, olé”. “Brillando en las Pascuas. Escenas de las grandes actuaciones de nuestros equipos Sub 10, 11, 12, 13 y 14 en la Copa Internacional de Pascua”, escribieron en las redes sociales de la institución.

Esa no fue la primera vez que Mateo se consagra campeón con la Academia del Inter Miami. El segundo de los hijos de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi ganó invicto la Legends Cup junto a sus compañeros y además marcó goles. En las imágenes de la transmisión de los encuentros por el canal de YouTube de SM Sports Plus, el chico que vistió el dorsal 10 demostró buenos pases y la capacidad para disparar al arco con su pierna hábil, la derecha, a diferencia de la izquierda de papá.

Mateo Messi en el medio de los festejos del equipo Sub 10 del Inter Miami (@intermiamicf_academy)

Antonela dio el presente en la definición de la copa. La empresaria e influencer estuvo en el evento para apoyar a su hijo y celebró el triunfo en redes sociales con una foto en la que abraza a Mateo, acompañada de la palabra “Campeones”. La publicación no tardó en emocionar a sus seguidores y a los fanáticos de la familia Messi en todo el mundo.

Por su parte, Leo Messi, quien cada vez que el calendario se lo permite acompaña a sus hijos en las actividades, reveló algunas intimidades sobre los perfiles de juego de cada uno de sus herederos y sus vínculos con el fútbol. “Están todo el día con la pelota. Es un lugar donde puedo disfrutarlos yo también, vienen todos los días a entrenar, compiten, tienen partidos. Tener la posibilidad de acompañarlos en eso es espectacular", dijo la estrella en una entrevista con Quique Wolff para el programa Simplemente Fútbol.

“Son muy diferentes los tres. Thiago es más pensante, organizador, mediocampista. Mateo es delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, tiene uno contra uno, es más de hacer sus jugadas”, definió el campeón del mundo.

Mateo Messi con el Inter Miami en un torneo de fútbol infantil

Se confirmó la lesión que

De vuelta con Russo, Boca

El ida y vuelta en

“Cometí un grave error del

La Ciudad de Buenos Aires

Lula da Silva acusó a

Antonela Roccuzzo realizó una nueva

