Mateo Messi celebró un nuevo título con el equipo Sub 10 del Inter Miami: el video de los festejos con sus compañeros

El hijo de Lionel festejó el título con el equipo U10 de Inter Miami

Lionel Messi llegó a Inter Miami para revolucionar la MLS de los Estados Unidos y también para darle títulos al equipo de la Florida. Junto al astro argentino llegó su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Todos ellos están dando sus primeros pasos en el fútbol, se están formando en la academia que tienen Las Garzas y ya comenzaron a obtener grandes resultados.

El pasado fin de semana, Mateo Messi (9 años) gritó campeón con el equipo Sub 10 del Inter Miami en la Copa Internacional de Pascua, que se disputó en la Semana Santa en Orlando, Florida. El club estadounidense dio a conocer la noticia y celebró la actuación del equipo más joven en el campeonato de la División Plata. ¿El resultado? 5-2 en la final sobre el EJE7 Sub 10.

El club rosado publicó algunas imágenes de los niños con la copa y las respectivas medallas celebrando el título. En el puñado de jugadores se observa a Mateo saltando y gritando el clásico “campeones, campeones, olé, olé, olé”. “Brillando en las Pascuas. Escenas de las grandes actuaciones de nuestros equipos Sub 10, 11, 12, 13 y 14 en la Copa Internacional de Pascua”, escribieron en las redes sociales de la institución.

El resto de los equipos del Inter Miami obtuvieron los siguientes resultados: la Sub 11 llegó a semifinales, donde cayeron por un estrecho margen ante el NEFC Pre-MLS 2014. Los Sub 12 se alzaron con el campeonato del Supergrupo Oro tras una victoria de 3-2 contra sus rivales estatales, el Orlando City Youth Soccer. La Sub 13 también alcanzó las semifinales de la División Oro, donde sufrieron una ajustada derrota de 1-0 contra el Atlanta United. Finalmente, los Sub 14 lucharon por llegar a la final de la División Oro, empatando 1-1 contra el New England Revolution. Luego, cayeron en la tanda de penales.

Mateo Messi en el centro del puñado de futbolistas del Inter Miami, festejando el título con la Sub 10 (@intermiamicf_academy)

Esta no es la primera vez que Mateo se consagra campeón con la Academia del Inter Miami. El segundo de los hijos de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi ganó invicto la Legends Cup junto a sus compañeros y además marcó goles. En las imágenes de la transmisión de los encuentros por el canal de YouTube de SM Sports Plus, el chico de 9 años que vistió el dorsal 10 demostró buenos pases y la capacidad para disparar al arco con su pierna hábil, la derecha, a diferencia de la izquierda de papá.

Antonela dio el presente en la definición de la copa. La empresaria e influencer estuvo en el evento para apoyar a su hijo y celebró el triunfo en redes sociales con una foto en la que abraza a Mateo, acompañada de la palabra “Campeones”. La publicación no tardó en emocionar a sus seguidores y a los fanáticos de la familia Messi en todo el mundo.

Por su parte, Leo Messi, quien cada vez que el calendario se lo permite acompaña a sus hijos en las actividades, reveló algunas intimidades sobre los perfiles de juego de cada uno de sus herederos y sus vínculos con el fútbol. “Están todo el día con la pelota. Es un lugar donde puedo disfrutarlos yo también, vienen todos los días a entrenar, compiten, tienen partidos. Tener la posibilidad de acompañarlos en eso es espectacular", dijo la estrella en una entrevista con Quique Wolff para el programa Simplemente Fútbol.

“Son muy diferentes los tres. Thiago es más pensante, organizador, mediocampista. Mateo es delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, tiene uno contra uno, es más de hacer sus jugadas”, definió el campeón del mundo.

