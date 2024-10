Los goles de Mateo Messi en el título que ganó la Sub 10 del Inter Miami: el orgulloso posteo de Antonela Roccuzzo

Mateo Messi salió campeón de la Legends Cup con el Inter Miami

Al igual que sucedía cuando vivía en Barcelona o París, los hijos de Lionel Messi siguen los pasos de su papá y desde que el astro rosarino llegó al fútbol de los Estados Unidos con el objetivo de jugar en Inter Miami, tanto Thiago como Mateo militan en la academia donde se desarrollan los jóvenes valores del club de la Major League Soccer.

Este último fin de semana, el que fue protagonista en la familia Messi fue Mateo. El segundo de los hijos de la pareja de Leo y Antonela Roccuzzo se consagró campeón de la Legends Cup Miami junto al conjunto rosa en la categoría U10 (Sub 10). En lo que fue la segunda edición del certamen que reúne a jóvenes menos de 8 a 19 años, Inter Miami ganó todos los partidos que disputó.

En el Grupo A de su categoría, Las Garzas vencieron 7-2 a Neuesports y 2-1 a FC Strikers, de Miami. En el último duelo de la zona, el triunfo también fue para el equipo de Mateo, esta vez con un resultado final de 4-1 ante la academia de fútbol Rush. Fue en ese encuentro en el que Mateo anotó uno de los tantos durante el campeonato.

Ya en la definición de la Legends Cup, en una de las canchas del Three Lakes Park, Messi vestido con la número 10 tuvo buenas acciones y celebró junto al resto de los chicos lo que fue la victoria por 3-0 ante Weston FC. En las imágenes de la transmisión de los encuentros por el canal de YouTube de SM Sports Plus, Mateo demostró buenos pases y la capacidad para disparar al arco con su pierna hábil, la derecha, a diferencia de la izquierda de papá.

Mateo junto a Antonela Roccuzzo

Tras ganar el trofeo de la Legends Cup, que se disputó a encuentros de 30 minutos en dos tiempos, desde la cuenta oficial de la Inter Miami Academy publicaron fotos con el pequeño Messi. “Leyendas en proceso! Orgullosos de nuestros equipos sub 10, sub 11 y sub 12 por su impresionante actuación”, escribieron.

Quién dijo presente en la definición de la copa fue Antonela. La empresario e influencer dijo presente en el evento para apoyar a su hijo y celebró el triunfo en redes sociales con una foto en la que abraza a Mateo, acompañada de la palabra “Campeones”. La publicación no tardó en emocionar a sus seguidores y a los fanáticos de la familia Messi en todo el mundo.

A pesar que en esta ocasión Lionel no estuvo presente, hace una semana, el histórico 10 de la selección argentina acompañó a su segundo hijo en uno de los partidos con Inter Miami y una foto de Mateo se viralizó en las redes sociales. En la postal, se ve al niño celebrando un tanto y, de fondo, están la Pulga y Antonela. Mientras a su mamá se la ve de espaldas, el capitán de la selección argentina aparece con un mate en la mano sonriendo al ver la alegría de su hijo.

Desde pequeños, Thiago, Mateo y Ciro, vivieron de cerca la emoción del fútbol, alentando a su padre con la camiseta del Barcelona, PSG o en sus éxitos recientes con Argentina, como fue la obtención de la última Copa América en los Estados Unidos o el Mundial en Qatar. En 2023, tras la mudanza de la familia a Miami, los dos hermanos mayores comenzaron su formación en la Inter Miami Academy, el mismo club donde juega Lionel. Este año, el más pequeño, Ciro, también se sumó a la academia, iniciando su propio camino en el deporte que su familia tanto ama.

Mateo Messi en la Legends Cup

El segundo hijo de Messi como su papá, con la número 10

Mateo levanta el trofeo que ganó con el equipo Sub 10 de la academia del Inter Miami

Los juveniles del Inter Miami

Mateo Messi junto a sus compañeros