“Mi familia ya sabía”: la increíble historia de cómo Francisco Comesaña se enteró de su histórica convocatoria a la Copa Davis

Francisco Comesaña recibió su primera convocatoria para ser parte del equipo argentino de Copa Davis que enfrentará de visitante a Países Bajos el 12 y 13 de septiembre (Foto: Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis partió con la esperanza de conseguir un boleto para el Final 8 que se disputará en Bolonia en noviembre. A bordo del avión, que despegó el domingo al mediodía con destino a Groningen, la meta es clara: vencer a Países Bajos en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de Copa Davis que se jugará el 12 y 13 de septiembre.

Previo a su partida al Viejo Continente, el equipo nacional tuvo una práctica a puertas abiertas el pasado viernes en el Tenis Club Argentino. La jornada, a la que asistieron la prensa, socios de la AAT y patrocinadores, se centró en Francisco Comesaña. El joven tenista, quien recibió su primera convocatoria para representar a la Argentina, acaparó todas las miradas, marcando un momento emotivo y significativo para su debut con el equipo nacional.

La historia de Comesaña es un testimonio del poder de la perseverancia. Su primera convocatoria al equipo argentino de Copa Davis no es un golpe de suerte, sino la culminación de un largo camino de esfuerzo silencioso y dedicación inquebrantable. Durante el evento de despedida del equipo, con la emoción a flor de piel, el debutante compartió la increíble historia de cómo un “sueño inocente” de la infancia se transformó en la más tangible de las realidades.

Francisco Comesaña será uno de los tres singlistas argentinos para enfrentar a Países Bajos el 12 y 13 de septiembre por los Qualifiers 2025 de Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

“Eran sueños, viste, a veces inocentes”, comenzó Comesaña, recordando sus inicios. “A medida que fueron pasando los años, pasé por un montón de cosas que, obviamente, empezás a dudar un poco de si podés llegar a lograr esos sueños”. Sin embargo, la duda nunca pudo más que el deseo. “Con tanto sacrificio, tanto trabajo, pude, bueno, hoy en día tener esta posibilidad”. Esta oportunidad, insiste, llega en el momento justo. “Creo que es mi mejor momento, ¿no? Vengo de un año muy, muy importante para mí, que ya lo encaré de lleno jugando todo lo que es ATP, viviendo todos los torneos ahí adentro, jugando contra los mejores, entrenando también con los mejores”. A pesar de su ascenso, mantiene los pies en la tierra: “Sigo, sigo aprendiendo obviamente y también disfrutando dónde estoy”.

El momento en que se enteró de su selección fue digno de un guion de película. Lejos de ser un llamado formal y planificado, estuvo rodeado de secretismo y una cuidada estrategia por parte del cuerpo técnico para protegerlo. “Por lo que me dijeron, era que no me querían contar al principio porque yo tenía que jugar con Opelka la ronda número tres ahí en Cincinnati", reveló. “Entonces querían que esté lo más concentrado posible”. La noticia llegó justo después de ese partido. “En el momento que salgo del partido, viene ‘Guti’ (Gutiérrez, su entrenador) con Javi (Frana) para... bueno, Javi no estaba, pero por llamada me comunican que me habían convocado. Entonces estaba contento por el partido y también muy, muy emocionado por la convocatoria". El impacto fue tan grande que le costó asimilarlo: “Me costó, creo que esos primeros días fueron un poco difíciles porque fue bastante fuerte para mí el hecho de la convocatoria”.

Para Comesaña, representar a Argentina es una motivación que va más allá del tenis. “La Copa Davis para mí, desde muy chiquito, era una competencia muy importante, más que nada porque a mí me gusta, soy mucho de querer representar a mi país", confesó con orgullo. “Lo hice una vez cuando era chiquito y ahora tengo la posibilidad de hacerlo en la Copa Davis, que es la competencia máxima de por países". Su integración al grupo ha sido inmediata y natural. Describió la semana de entrenamientos como muy positiva, destacando el “ambiente muy lindo” y el trato recibido. “Me vengo sintiendo muy bien, muy cómodo. Me hacen sentir también muy bien y, obviamente, estoy un poquito ansioso con ganas de viajar”.

La familia de Francisco Comesaña se enteró antes que él sobre el llamado del capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, para representar al team nacional frente a Países Bajos (Foto: Prensa AAT)

La familia, pilar fundamental en su carrera, vivió la noticia con una mezcla de alegría y complicidad. “Mi familia ya sabía en realidad. Mi familia ya sabía todo, el único que no sabía era yo”, contó entre risas. “Así que cuando les conté que ya era que me habían convocado, ellos ya me han dicho ‘ya lo sabíamos’”. Ahora, espera con ansias el reencuentro antes de viajar a Europa. “Estoy esperándolos, que hace mucho no los veo, para darles un abrazo”. Con la maleta casi lista y la camiseta argentina ya en su poder, un regalo que recibió el día anterior y que lo llenó de orgullo, Francisco Comesaña ya vive la serie en su mente. “A veces me voy a acostar a la noche y me veo jugando con la remera”, admitió. No sabe si le tocará entrar a la cancha en Groningen, pero su rol lo tiene claro: “Si me tocará jugar, saldré a dar el máximo y, si no, alentaré desde afuera, obvio”. Es la mentalidad de equipo, la misma que lo trajo hasta aquí.

La esperada serie entre Argentina y Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, se disputará el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Groningen, Países Bajos. El estadio elegido para la contienda sobre superficie dura y bajo techo es el MartiniPlaza, con capacidad para 3.855 espectadores. El equipo que resulte ganador de esta eliminatoria asegurará su clasificación al Final 8, que se celebrará en Bolonia, Italia, en el mes de noviembre, manteniendo así su lugar en la élite del tenis mundial.