Vélez sumó otra estrella y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador del país: así quedaron las tablas históricas de títulos

Vélez Sarsfield le ganó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y conquistó la Supercopa Argentina. En el estadio Gigante de Arroyito, el equipo de Guillermo Barros Schelotto se impuso con dos goles del juvenil Jano Gordón, a los 5 y 40 minutos del segundo tiempo, tras idénticos tiros libres de Maher Carrizo, la otra gran figura de la final disputada en el estadio de Rosario Central.

Con esta nueva estrella ganada con la Supercopa Argentina , que juntó al campeón del Torneo de Liga 2024 (Vélez) y al ganador de la Copa Argentina 2024 (Central Córdoba de Santiago del Estero), el Fortín obtuvo su tercera Copa Nacional de su historia. Además, logró el Título Local Global número 14 y su Título Oficial Total 19, quedando a solo tres de San Lorenzo de Almagro, el quinto más ganador de Argentina.

La tabla general de títulos del fútbol argentino (Fuente: @rhdelfutbol)

Como se dijo, Vélez alcanzó su 19° título oficial reconocido por la AFA y el segundo en esta competición, tras haber ganado la edición 2013. El equipo venía de una racha positiva, con cuatro victorias consecutivas y solo una derrota en el semestre, además de haber obtenido la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata, con la que el Fortín cortó una racha de tres derrotas consecutivas en finales. Por su parte, Central Córdoba (SE) llegó a la final tras conquistar la Copa Argentina y no pudo sumar su segunda estrella en Primera División.

El Fortín posee 14 títulos locales (11 campeonatos de AFA, con un asterisco, y 3 Copa Nacional). Vale la aclaración que dicho campeonato fue resuelto a partido único en 2013 (victoria ante Newell’s), situación que la AFA luego reguló definiendo ese tipo de finales como Copas Nacionales. Lo mismo ocurrió con una final que disputó RIver en 1936 denominada Copa de Oro.

Tabla de Copas Nacionales (Fuente: @rhdelfutbol)

Si se toman en cuenta todos los títulos de la historia, sumando Ligas, Copas Nacionales e internacionales, contando el amateurismo y profesionalismo, Boca Juniors lidera el listado con 74, seguido por River Plate (72) e Independiente (45). Detrás aparece Racing con 41 y San Lorenzo con 22.

Siguiendo en materia internacional, Boca Juniors también lidera con 22, seguido por Independiente (20) y River Plate (18). Más atrás, aparecen Racing (8), Estudiantes (6), San Lorenzo (5), Vélez (5), Lanús (2), Argentinos Juniors (2), Arsenal (2) y Defensa y Justicia (2), Rosario Central y Talleres de Córdoba (1).

Todos los logros publicados en los gráficos son el recuento de los Títulos Oficiales homologados por la AFA desde que el fútbol es oficial en la Argentina (1891-2024), tal como están publicados en la Web Oficial de la casa madre de nuestro fútbol, indicó Revisionismo Fútbol.

TODAS LAS TABLAS DE TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO (COPAS NACIONALES Y LIGAS)

CAMPEONES COPAS NACIONALES DE AFA

Boca Juniors 17

River Plate 16

Racing 15

Independiente 9

Huracán 8

Rosario Central 7

Estudiantes de La Plata 5

Newell’s 5

Lanús 3

Vélez 3

Arsenal 2

San Lorenzo 2

Atlanta 1

Banfield 1

Central Córdoba (R) 1

Colón 1

Estudiantes (BA) 1

Gimnasia (LP) 1

Nueva Chicago 1

Patronato 1

Quilmes 1

San Martín (T) 1

Sportivo Barracas 1

Tiro Federal 1

Tigre 1

Atlético Tucumán 1

Central Córdoba (SdE) 1

Talleres de Córdoba 1

TÍTULOS LOCALES DE AFA (LIGAS MÁS COPAS NACIONALES)

River 54 (38 Ligas/16 Copas)

Boca 52 (35/17)

Racing 33 (18/15)

Independiente 25 (16/9)

Alumni A.C. 18 (10/8)

San Lorenzo 17 (15/2)

Vélez 14 (11/3)

Huracán 13 (5/8)

Estudiantes 11 (6/5)

Rosario Central 11 (4/7)

Newell’s 9 (6/3)

Lanús 5 (2/3)

Lomas A.C. 5 (5/0)