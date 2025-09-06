Vélez y Central Córdoba disputarán la final de la Supercopa Argentina: hora, TV y probables formaciones

¡Bienvenidos a la previa de Vélez-Central Córdoba por la final de la Supercopa Argentina!

Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero se verán las caras en el estadio Gigante de Arroyito, a partir de las 15. Habrá un título en juego, ya que el Fortín accedió a este duelo decisivo por ser campeón de la Liga Profesional 2024 y el Ferroviario como campeón de la Copa Argentina que justamente le ganó a los de Liniers el mismo año. Dirigirá Facundo Tello (televisarán ESPN, Disney+ y ESPN Premium).

