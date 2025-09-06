Vélez y Central Córdoba disputarán la final de la Supercopa Argentina: hora, TV y probables formaciones

Horarios del partido:
15:00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
14:00 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
13:00 Colombia, Ecuador y Perú
12:00 México
*Televisarán ESPN, ESPN Premium y Disney+
Posibles formaciones:
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo; Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto
Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, Iván Gómez, José Florentín; Matías Godoy y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe
Se define la Supercopa Argentina 2025:
Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero se verán las caras en el estadio Gigante de Arroyito, a partir de las 15. Habrá un título en juego, ya que el Fortín accedió a este duelo decisivo por ser campeón de la Liga Profesional 2024 y el Ferroviario como campeón de la Copa Argentina que justamente le ganó a los de Liniers el mismo año. Dirigirá Facundo Tello (televisarán ESPN, Disney+ y ESPN Premium).
¡Bienvenidos a la previa de Vélez-Central Córdoba por la final de la Supercopa Argentina!