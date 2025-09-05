Se conocieron las sanciones al Inter Miami por la gresca en la final de la Leagues Cup: la dura pena que recibió Luis Suárez

Luis Suárez recibió una sanción de seis partidos sin poder jugar en la Leagues Cup (AP Foto/Lindsey Wasson)

La final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami no solo consagró a los locales con un triunfo por 3-0 en el Lumen Field, sino que también desató una serie de incidentes que han tenido repercusiones disciplinarias de gran alcance. El Comité Disciplinario de la Leagues Cup anunció sanciones ejemplares para varios protagonistas del encuentro, entre ellos, Luis Suárez, quien escupió a un colaborador del elenco rival y recibió una dura suspensión de seis partidos tras su conducta al término del partido.

El desenlace del torneo quedó opacado por una pelea multitudinaria que involucró a jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos. La tensión, que se había acumulado durante el desarrollo del partido, estalló tras el pitido final. En ese contexto, Luis Suárez salivó a Gene Ramírez, colaborador de los Sounders, un gesto que fue captado por las cámaras y se viralizó rápidamente, generando un intenso debate en el ámbito deportivo.

La organización del torneo, en cumplimiento del Artículo 4.2.C del Reglamento de Competición de la Leagues Cup 2025, determinó que Suárez no podrá participar en la próxima edición del certamen hasta cumplir la suspensión de seis partidos. Además, la organización impuso sanciones a otros involucrados: Sergio Busquets fue suspendido por dos partidos tras ser denunciado por los árbitros por conducta violenta, mientras que el argentino Tomás Avilés recibió una multa de tres partidos por el mismo motivo.

En el caso de los Seattle Sounders, Steven Lenhart, miembro del cuerpo técnico, fue sancionado con cinco partidos de sanción. Todas estas medidas incluyen, además, multas económicas para los penalizados, y las suspensiones deberán cumplirse en la siguiente o posteriores ediciones del torneo hasta su finalización. La Major League Soccer (MLS), por su parte, se reservó el derecho de imponer sanciones adicionales a los jugadores y al cuerpo técnico implicados.

La pelea tras la final de la Leagues Cup

Luis Suárez recurrió a sus redes sociales para ofrecer una disculpa pública. En su mensaje, el delantero comenzó felicitando a Seattle Sounders por el título y luego se refirió a su comportamiento: “Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido”. El uruguayo explicó que la situación se produjo en un momento de alta tensión y frustración, inmediatamente después de la derrota, y admitió que su reacción fue injustificable. “Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, escribió el atacante.

En su mensaje, el Pistolero también manifestó su preocupación por la imagen transmitida, tanto a su familia como a su club. “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco se merece verse afectado por algo así”, señaló.

Además, expresó su pesar por el impacto que su conducta pudo haber tenido en quienes se sintieron afectados: “Me siento mal por lo ocurrido y no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”. El delantero concluyó su mensaje enfocándose en el futuro del equipo: “Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda la hinchada se merecen”.

Escupida de Luis Suárez a un colaborador de Seattle

El partido, disputado en el Lumen Field, estuvo marcado por un ritmo intenso y duelos individuales destacados, como el protagonizado por Ian Fray y Pedro de la Vega. La apertura del marcador llegó al minuto 26, cuando Jesús Ferreira asistió a Alex Roldán, quien centró para que De Rosario anotara de cabeza el 1-0.

En la segunda mitad, el equipo de Florida intentó igualar el marcador con remates de Suárez y Messi que no lograron concretarse. Seattle amplió la ventaja con un penal convertido por Roldán tras una falta sobre Georgi Minoungou, y Rothrock sentenció el resultado con el tercer gol al minuto 89.

Durante la gresca posterior al encuentro, Sergio Busquets le propinó un golpe de puño a Obed Vargas, mediocampista mexicano de Seattle, lo que contribuyó a la escalada de la confrontación. La intervención de Messi y del director técnico de Seattle, Brian Schmetzer, resultó determinante para apaciguar los ánimos. El capitán de Inter Miami se acercó a Vargas para dialogar y tratar de poner fin a la disputa, mientras que Schmetzer intervino para separar a los involucrados. Incluso, en ese contexto tenso, el colombiano Yeimár Gómez Andrade se aproximó a Messi para pedirle la camiseta, gesto que el argentino atendió con cordialidad.

Golpe de puño de Busquets a Obed Vargas

Tras la entrega de medallas, Obed Vargas dedicó el triunfo al pueblo mexicano. El juvenil de 20 años, que optó por vestir la camiseta azteca pese a haber sido citado para jugar con el seleccionado de Estados Unidos, expresó: “Messi es un gran jugador, lo respeto mucho, pero dentro del campo es mi rival y tenía que hacer todo para ganarle. Esto va para todo México, que se la debíamos”.

Consultado sobre los incidentes, Javier Mascherano declaró: “No tengo nada que decir porque estaba lejos de las acciones y no sé lo que ha pasado. A nadie le gusta que al final del partido haya este tipo de acciones. También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación, pero no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que pasó”.

La derrota deja a Inter Miami sin la posibilidad de sumar un nuevo título en la era Messi, tras haber conquistado la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield en 2024. El equipo se mantiene en la sexta posición de la Conferencia Este de la MLS, con 46 puntos.