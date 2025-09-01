El llamativo testimonio del colaborador de Seattle Sounders que recibió un escupitajo de Luis Suárez en la final de la Leagues Cup

La palabra del colaborador de Seattle que se cruzó con Suárez

La final de la Leagues Cup en el Lumen Field quedó marcada por una serie de incidentes que eclipsaron el triunfo de los Seattle Sounders sobre Inter Miami por 3-0. Más allá del resultado y la obtención del título, la atención se centró en la pelea multitudinaria que estalló tras el pitazo definitivo, involucrando a jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos. Uno de los focos que acaparó todos los flashes fue el cruce de Luis Suárez con un colaborador de los Rave Green, quien lanzó una fuerte frase después de la gresca.

Después de un desarrollo del partido que estuvo cargado de tensión, todo se desbordó al concluir el encuentro. El Pistolero se dirigió de inmediato hacia Obed Vargas, mediocampista mexicano de Seattle, y una discusión entre ambos desencadenó una pelea generalizada. A la confrontación se sumaron Maxi Falcón, Marcelo Weigandt y un asistente del entrenador Brian Schmetzer, Gene Ramírez, quien se mostró especialmente activo, profiriendo insultos hacia Suárez.

En medio de todo esto, las cámaras captaron el momento en que el delantero uruguayo escupió al colaborador de los Sounders. Una vez finalizados los festejos en el campo de juego, el integrante de Seattle fue grabado en uno de los pasillos del Lumen Field. “Es lo que me esperaba, la mordida”, soltó el hombre, mientras hablaba con los presentes. Esta actitud rememora a lo ocurrido en el Mundial 2014, cuando Suárez mordió al italiano Giorgio Chiellini, acción que le valió una dura sanción al sudamericano.

Escupida de Luis Suárez a un colaborador de Seattle

Aunque dicho incidente no fue el único tras el pitido final. Durante la gresca, Sergio Busquets le propinó un golpe de puño a Vargas. La pelea incluyó empujones, golpes y varios futbolistas terminaron en el suelo antes de que la situación comenzara a calmarse. En medio de la confusión, la actitud de Messi y del director técnico de Seattle, Schmetzer, resultó determinante para apaciguar los ánimos.

El capitán de Inter Miami se acercó a Vargas para dialogar y tratar de poner fin a la disputa, mientras que Schmetzer intervino para separar a los involucrados. Incluso, en ese contexto tenso, el colombiano Yeimár Gómez Andrade se aproximó a Messi para pedirle la camiseta, gesto que el argentino atendió con cordialidad.

Posteriormente, el DT felicitó al número 10 por su desempeño, y el astro argentino encabezó la entrega de medallas al subcampeón con deportividad, aunque los roces entre algunos jugadores persistieron tras la ceremonia.

Golpe de puño de Busquets a Obed Vargas

En el plano futbolístico, los Seattle Sounders dominaron gran parte del encuentro. El partido comenzó con un ritmo intenso y duelos individuales destacados, como el que protagonizaron Ian Fray y Pedro de la Vega. La apertura del marcador llegó al minuto 26, cuando Jesús Ferreira asistió a Alex Roldán, quien centró para que De Rosario anotara de cabeza el 1-0.

En la segunda mitad, el equipo de Florida buscó el empate con remates de Suárez y Messi que no encontraron el arco. Seattle amplió la ventaja con un penal convertido por Roldán tras una falta sobre Georgi Minoungou, y Rothrock sentenció el resultado con el tercer gol al minuto 89.

Tras el encuentro y la entrega de medallas, Obed Vargas tomó la palabra y dedicó el triunfo al pueblo mexicano. El juvenil de 20 años, que optó por vestir la camiseta azteca pese a haber sido citado para jugar con el seleccionado de Estados Unidos, expresó: “Messi es un gran jugador, lo respeto mucho, pero dentro del campo es mi rival y tenía que hacer todo para ganarle. Esto va para todo México, que se la debíamos”.

Consultado sobre los incidentes, Javier Mascherano manifestó: “No tengo nada que decir porque estaba lejos de las acciones y no sé lo que ha pasado. A nadie le gusta que al final del partido haya este tipo de acciones. También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación, pero no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que pasó”.

La derrota deja a Inter Miami sin la posibilidad de sumar un nuevo título en la era Messi, tras haber conquistado la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield en 2024. El equipo se mantiene en la sexta posición de la Conferencia Este de la MLS, con 46 puntos y cuatro partidos menos que el líder Philadelphia Union. Tras la doble fecha FIFA, el conjunto de Florida volverá a la competencia local el sábado 13 de septiembre ante Charlotte FC.

La pelea tras la final de la Leagues Cup