El descargo de Luis Suárez tras su escupitajo a un colaborador de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup: "Me equivoqué"

El delantero uruguayo ofreció disculpas por su comportamiento en la definición que perdieron las Garzas, que terminó en una gresca

Luis Suarez ofreció disculpas por
Luis Suarez ofreció disculpas por su comportamiento en la final de la Leagues Cup (Sam Navarro / Reuters)

La reacción de Luis Suárez tras el incidente ocurrido al término de la final de la Leagues Cup ha marcado la conversación en torno al desenlace del torneo, en el que Seattle Sounders se impuso con un contundente 3-0 sobre Inter Miami. El delantero uruguayo, protagonista de una acción que generó polémica internacional, ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales, reconociendo su error y lamentando lo sucedido.

El episodio que involucró a Suárez se produjo en medio de la tensión que siguió al pitido final, cuando jugadores de ambos equipos se vieron envueltos en empujones, golpes de puño y discusiones. En ese contexto, el atacante de Las Garzas escupió a un miembro del cuerpo técnico rival, un gesto que fue captado en video y rápidamente se viralizó, generando críticas y debate en el ámbito deportivo.

Cinco días después de la derrota y de la pelea que empañó el cierre del torneo, Luis Suárez utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje en el que expresó su arrepentimiento. En su publicación, el futbolista comenzó felicitando a Seattle Sounders por el título obtenido en la Leagues Cup, y a continuación se refirió a su comportamiento: “Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido”.

El comunicado de Luis Suárez por su pelea tras la final perdida con Inter Miami ante Seattle Sounders por la Leagues Cup

Las cámaras captaron el momento en que el delantero uruguayo escupió a Gene Ramírez, colaborador de los Sounders, quien luego, en los pasillos del estadio, pronunció una frase que evocó viejos antecedentes del atacante: “Es lo que me esperaba, la mordida”. Esta reacción remite al episodio del Mundial 2014, cuando Suárez mordió al italiano Giorgio Chiellini, hecho que le costó una sanción severa.

El delantero explicó que la situación se produjo en un momento de alta tensión y frustración, inmediatamente después de la derrota, y admitió que su reacción fue injustificable. “Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, escribió Suárez.

Escupida de Luis Suárez a un colaborador de Seattle

En su mensaje, el uruguayo también manifestó su preocupación por la imagen transmitida, tanto a su familia como a su club. “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco se merece verse afectado por algo así”, señaló. Además, resaltó su pesar por el impacto que su conducta pudo haber tenido en quienes se sintieron afectados: “Me siento mal por lo ocurrido y no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice”.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre una posible sanción para Suárez tras el incidente. El delantero concluyó su mensaje enfocándose en el futuro del equipo: “Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda la hinchada se merecen”.

La final de la Leagues Cup dejó a Inter Miami con una derrota y a Suárez como el centro de la controversia, mientras que Seattle Sounders celebró el campeonato tras un partido que, más allá del resultado, quedó marcado por los hechos posteriores al silbatazo final.

