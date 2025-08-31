Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el título de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders: hora, TV y formaciones

Las Garzas jugarán la final contra los Rave Green en el Lumen Field, desde las 21:00 (hora argentina). La transmisión estará a cargo de Apple TV

18:00 hsHoy

¿Cómo llega Inter Miami?

Las Garzas vienen de imponerse por 3-1 sobre Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup, donde Lionel Messi se destacó con una actuación sobresaliente: convirtió un doblete para darle el pase a la final a su equipo sobre su clásico rival.

Antes de esto, el elenco de Javier Mascherano igualó 1-1 contra DC United por la MLS, duelo en el que utilizó mayoría de suplentes. Este empate los dejó en la sexta ubicación de la Conferencia Este, con 46 unidades. Vale resaltar que Inter Miami tiene cuatro partidos menos que el líder, Philadelphia Union, que suma 57 puntos.

17:30 hsHoy

El Lumen Field, de Seattle, el recinto que acogerá la final entre el Inter Miami y Sounders

El estadio cuenta con una
El estadio cuenta con una capacidad para albergar 68 mil espectadores (Mandatory Credit: Joe Nicholson-USA TODAY Sports/File Photo)
El Lumen Field, que también
El Lumen Field, que también es utilizado para el Fútbol Americano, fue una de las sedes del Mundial de Clubes (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)
17:15 hsHoy

Probables formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Nouhou Tolo, Yeimar Gómez Andrade, Cristian Roldán, Jesús Ferreira; Paul Rothrock, Alex Roldán, Obed Vargas, Pedro De la Vega, Jackson Ragen y Osaze De Rosario. DT: Brian Schmetzer.

17:03 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Leagues Cup!

Inter Miami chocará contra Seattle Sounders en el Estadio Lumen Field, de Seattle. Las Garzas buscarán ganar la competición por segunda vez en su historia. El duelo comenzará a las 21:00 (hora de Argentina) y se podrá ver por Apple TV.

El elenco liderado por Lionel
El elenco liderado por Lionel Messi buscará sumar un nuevo título en sus vitrinas (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

