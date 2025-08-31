El Inter Miami de Lionel Messi buscará el título de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders: hora, TV y formaciones

Inter Miami chocará contra Seattle Sounders en el Estadio Lumen Field, de Seattle. Las Garzas buscarán ganar la competición por segunda vez en su historia. El duelo comenzará a las 21:00 (hora de Argentina) y se podrá ver por Apple TV.

El Lumen Field, de Seattle, el recinto que acogerá la final entre el Inter Miami y Sounders

Antes de esto, el elenco de Javier Mascherano igualó 1-1 contra DC United por la MLS, duelo en el que utilizó mayoría de suplentes. Este empate los dejó en la sexta ubicación de la Conferencia Este, con 46 unidades. Vale resaltar que Inter Miami tiene cuatro partidos menos que el líder, Philadelphia Union, que suma 57 puntos.

Las Garzas vienen de imponerse por 3-1 sobre Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup, donde Lionel Messi se destacó con una actuación sobresaliente: convirtió un doblete para darle el pase a la final a su equipo sobre su clásico rival.

