El Inter Miami de Lionel Messi buscará el título de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders: hora, TV y formaciones

¿Cómo llega Inter Miami?
Las Garzas vienen de imponerse por 3-1 sobre Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup, donde Lionel Messi se destacó con una actuación sobresaliente: convirtió un doblete para darle el pase a la final a su equipo sobre su clásico rival.
Antes de esto, el elenco de Javier Mascherano igualó 1-1 contra DC United por la MLS, duelo en el que utilizó mayoría de suplentes. Este empate los dejó en la sexta ubicación de la Conferencia Este, con 46 unidades. Vale resaltar que Inter Miami tiene cuatro partidos menos que el líder, Philadelphia Union, que suma 57 puntos.
El Lumen Field, de Seattle, el recinto que acogerá la final entre el Inter Miami y Sounders
Probables formaciones
Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Seattle Sounders: Andrew Thomas; Nouhou Tolo, Yeimar Gómez Andrade, Cristian Roldán, Jesús Ferreira; Paul Rothrock, Alex Roldán, Obed Vargas, Pedro De la Vega, Jackson Ragen y Osaze De Rosario. DT: Brian Schmetzer.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Leagues Cup!
Inter Miami chocará contra Seattle Sounders en el Estadio Lumen Field, de Seattle. Las Garzas buscarán ganar la competición por segunda vez en su historia. El duelo comenzará a las 21:00 (hora de Argentina) y se podrá ver por Apple TV.