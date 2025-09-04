Patear el balón afuera desde el saque inicial: el preocupante auge de una táctica y la regla que podría frenarla

Paris Saint-Germain tirando la pelota al lateral en la final de la UEFA Champions League frente al Inter (REUTERS/Annegret Hilse)

“El fútbol consiste en ganar posiciones de gol, no terreno”. La reflexión del periodista y exfutbolista Diego Latorre contradice el pensamiento de grandes entrenadores del fútbol europeo. Cada vez es más común ver partidos en los que un equipo da el puntapié inicial tirando la pelota al lateral del campo de juego rival. De esta manera, el contrincante deberá reponer el juego desde una posición incómoda, donde podrá ser fácilmente presionado en la salida. ¿Es una táctica efectiva o es tan solo una tendencia novedosa?

Más allá de que, a lo largo de la historia, hubo encuentros esporádicos en los que se implementó dicha táctica, como fue el caso de Polonia-Inglaterra en las Eliminatorias Europeas en 1992, o como lo replicó el Olympique de Marsella durante prácticamente toda la temporada 2017/18, actualmente es una tendencia que se propagó por todo el Viejo Continente. Y al crecer a tal escala, todo indica que no tardará en traspasar barreras y trasladarse a todo el mundo del fútbol.

El Paris Saint-Germain dirigido por Luis Enrique es uno de los máximos precursores de la táctica. Desde la temporada 2024/25, el cuadro francés sacó desde el medio constantemente con un pelotazo al lateral del terreno rival. De la mano del mediocampista portugués Vitinha, el PSG realizó dicho movimiento en todos los partidos del Mundial de Clubes.

No obstante, con el arranque de la temporada 2025/26 en el fútbol europeo, muchos equipos realizaron el saque del medio al “estilo rugby”. El Arsenal de Mikel Arteta ante el Liverpool, Newcastle dirigido por Eddie Howe en dos oportunidades y el Crystal Palace de Oliver Glasner, todos de la Premier League, son algunos de los elencos que se sumaron a la tendencia.

“Creo que se está priorizando la novedad por cualquier otra cosa. La novedad, el golpe de efecto... No tengo un fundamento para explicar esto. Es regalarle la pelota al rival, ir hacia delante para presionar... ¿De qué les sirve? No es fútbol americano, no hay que ganar terreno. Hay que ganar posiciones de gol, pero no terreno”, analizó Diego Latorre en el programa de F90, en ESPN.

En esta misma línea, agregó: “El fútbol consiste en ganar posiciones de gol, no terreno. Yo puedo llevar la pelota hasta allá, y no ganar posiciones de gol. No es fútbol americano que tengo que hacer 10, 20, 30, 40 yardas. Consiste en ganar posiciones de gol. Distraer, engañar, gambetear, tirar paredes... Llevar el equipo adelante, no lo sé. Será un efecto psicológico”.

Por su parte, el periodista Michael Cox, en un artículo con el medio británico The Athletic, brindó su punto de vista y propuso una regla para solucionar dicha táctica. “Una solución sencilla sería permitir que los equipos adelantaran cualquier saque de banda en su propio campo, a la altura del borde de su área. Esto no resolvería el problema por completo, pero al menos los equipos obligados a lanzar el balón hacia adelante en su primera acción del partido estarían concediendo la posesión más lejos de su propia portería”.

En medio de su análisis, dejó entrever que el “fútbol siempre ha evolucionado para garantizar el juego técnico”, y puntualizó que las reglas siempre buscan encontrar un equilibrio entre el estilo de juego basado en la posesión de la pelota contra los que priorizan el roce físico.

“Si patear deliberadamente la pelota fuera de la cancha se convierte en una táctica de ataque regular, el juego se habrá vuelto peligrosamente parecido al rugby union y será necesario algún tipo de reforma”, agregó el periodista.

Vitinha en el Mundial de Clubes, preparado con arrancar el partido entre PSG y Atlético Madrid con un pelotazo al lateral (REUTERS/Mike Blake)

“La reflexión sería interesante si estuviéramos en un curso de entrenadores y compartiendo con mis compañeros de profesión. Se lo copiamos al Olympique de Lyon. Se lo vimos, me gustó. Cuál es el motivo no te lo voy a decir, porque, claramente, lo vamos a cambiar. No sé cuándo, o sí. Sí lo sé porque lo vamos a cambiar. Porque los equipos se adaptan”, argumentó Luis Enrique cuando fue consultado sobre la implementación de la táctica.

Lejos de explicar los motivos, dejó entrever que no dará a conocer de forma explícita la función por la que la ejecuta: “No hay nada que sea mágico. No funciona. Cuando tú superas una presión de una manera, el rival se adapta. Cuando tú creas superioridad en un sitio, el rival se adapta. No hay una fórmula mágica. No es que un entrenador pone un sistema o hace una jugada y ya está. Esa es la dificultad de jugar al fútbol actual. Todos los entrenadores están preparados, los jugadores preparados físicamente y técnicamente como nunca. Con lo cual, o te adaptas, improvisas y dejas de ser predecible para el rival, o estás muerto”.

Entonces, ¿cuál es el principal motivo por el que los equipos efectúan el saque del medio con un pelotazo al lateral del campo rival? Todo lleva a la búsqueda de implementar una presión asfixiante a una altura adelantada del campo de juego, con un rival que deberá reponer el juego de forma incómoda.

Tal vez, algunos lo realizan para ganar metros en el terreno de juego. Como cada táctica en el fútbol moderno, cada entrenador le agrega un matiz diferente, aunque no deja de ser llamativo que un equipo “regale” la tenencia de balón solamente un par de segundos después de arrancar el duelo. Principalmente, cuando los impulsores son de una escuela táctica que promulga la posesión de la pelota como lo más importante.