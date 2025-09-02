Deportes

La desafiante frase de Fernando Batista sobre el “Messipalooza” en la previa a Argentina-Venezuela: “Vengo a arruinarlo”

El entrenador de la Vinotinto ponderó la importancia de un duelo trascendental para su equipo en la pelea por la clasificación directa a la Copa del Mundo. Además, contó el plan para neutralizar al 10

Guardar

La selección argentina afrontará un partido especial este jueves desde las 20:30 en el Monumental frente a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro marcará el último de Lionel Messi en condición de local por una clasificación a la Copa del Mundo y se prepara una fiesta que arrancará desde temprano en el estadio para darle la mejor despedida al 10, pero enfrente habrá un rival obligado a ganar porque se juega el boleto a la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Frente a lo que definieron como Messipalooza en ESPN, el entrenador de la Vinotinto Fernando Batista aseguró que buscarán llevarse los tres puntos porque una victoria podría dejarlos con chances de pelear por el pasaje directo si Colombia no le gana a Bolivia como local: “Vengo a arruinarlo, vengo a arruinarlo en el buen sentido. Nosotros nos estamos jugando la clasificación. Respetamos todo lo que pueda haber. En Maturín también se arman fiestas, pero nosotros no vinimos a una fiesta, vinimos a jugar algo importante”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que habrá tres recitales a cargo de La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano y se le recomendó al público ir al reducto de Núñez con dos horas de antelación al compromiso para disfrutar los shows en las tribunas. Se espera un marco imponente porque Deportick, empresa encargada de la venta de tickets, ya comunicó que hay entradas agotadas.

Vale destacar que Argentina ya logró con holgura su presencia en la cita mundialista, pero Venezuela está frente a la posibilidad de decir presente por primera vez en la historia, ya sea de manera directa o ingresando a través del Repechaje. En charla con el programa F12, fue consultado sobre qué le convenía que sucediese en el partido entre colombianos y bolivianos: “Nosotros tenemos que sacar algo positivo. Vamos a jugar contra la mejor selección del mundo. Después, veremos el mejor escenario. Cuando estás en los últimos partidos, estás atento a la otra cancha. Si me pongo a pensar, nos conviene que no sume Bolivia porque nosotros ante un resultado negativo ante Argentina recibiríamos a Colombia ya clasificada”. Actualmente, la Tri es sexta con 22 puntos en zona de boleto directo, Venezuela se ubica séptima en Repesca (18) y Bolivia está octava (17). Perú (12) y Chile (10) ya están fuera de competencia.

*Los cálculos de Batista para llegar al Mundial con Venezuela

Además, declaró cuál será el plan para neutralizar a Lionel Messi: “Le haremos un partido incómodo, que no juegue tranquilo principalmente a partir de tres cuartos porque con un simple pase te puede habilitar a los futbolistas que llegan. Achicaremos espacios y no tendremos un equipo largo porque Argentina se siente cómodo ahí”. En este sentido, aclaró cómo traslada la comunicación con el plantel referido a la falta de temor que hay que tener para marcar a la Pulga: “Sabiendo quién está enfrente, no hablo tanto con el jugador porque sino le vas creando más esa información. No digo que entras con miedo, pero... Leo es un jugador que abastece y hace jugar más al resto que hace 10 años, que desequilibraba y te gambeteaba cuatro o cinco jugadores. Es un jugador más de equipo”.

Más allá de ser el mejor combinado del mundo bajo sus palabras, también buscará maximizar cada uno de sus errores para llevarse los tres puntos de Buenos Aires y remarcó la necesidad de ser infalibles: “Tiene sus falencias y esos lugares donde uno puede lastimar, pero ante esta clase de selecciones no podés fallar en las oportunidades que tenés. Tenés que ser lo más preciso, la mejor toma de decisiones, lúcido y preparado para no fallar. Colombia lo ha lastimado. Cuando sufrió, uno empieza a mirar y analizar por dónde ir, pero no podemos fallar en esos momentos decisivos”.

MÁS FRASES DE FERNANDO BATISTA

El último partido de Messi como local por Eliminatorias: “Nosotros ya sabíamos personalmente que podía llegar a pasar eso. Leo lo declaró públicamente, pero nosotros sabíamos internamente. Más allá de eso, con o sin Leo, Argentina demuestra lo bueno que puede tener un entrenador, que cuando cambias tres o cuatro jugadores no los resentís. Sus compañeros le querrán regalar un triunfo, pero nosotros debemos abstraernos. Tenemos que seguir pensando en lo que venimos haciendo en esos partidos y hacernos fuertes desde lo futbolístico y la agresividad porque estos partidos se definen por detalles. Nadie nos regaló nada si llegamos hasta acá con esta posibilidad. Confío en lo que podemos hacer. La vida te da momentos, y estas son oportunidades para quedar en el cuadrito. Eso les transmito a los muchachos”.

*Las declaraciones de Batista en ESPN

Su deseo de dirigir a la Mayor de Argentina: “Hoy estoy más acostumbrado a ser técnico de selección por el día a día, por el vínculo con el jugador... Hoy, el camino de lo que es un armado de selección lo tengo de memoria, me gusta. Lógicamente, como todo entrenador. Cuando sos jugador y te preguntan ¿cuál es tu sueño? Jugar en la Selección. Me ha tocado estar en unos ciclos bastante buenos en la Sub 20 y Sub 23 de Argentina. Uno siempre sueña y aspiro a lo mejor. Hoy no, pero el sueño está para el día de mañana“.

Su balance de las Eliminatorias: “Hicimos un gran comienzo. El primer año sacamos buenos resultados. Tuvimos un segundo año que no nos acompañaron los resultados como visitante, más allá que nos hicimos muy fuertes como local. Empatamos contra Argentina (1-1), Brasil (1-1) y Uruguay (0-0), pero cuando no se te da la victoria, no es lo mismo. Una Eliminatoria se divide en tres años, y pasan muchas cosas. Jugadores lesionados, cambio de entrenadores... Lo importante es los que les dije a los muchachos el primer partido en Colombia cuando iniciamos el camino: queríamos llegar a los últimos dos partidos con posibilidad directa o de Repechaje. Nuestro objetivo es clasificar al Mundial. Tuvimos altibajos, pero hoy nos encontramos con una posibilidad de jugar un Mundial de manera directa o el Repechaje. Estos dos partidos son históricos para Venezuela”.

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Temas Relacionados

Fernando BatistaSelección ArgentinaSelección de VenezuelaEliminatorias SudamericanasMundial 2026Lionel Messideportes-argentina

Últimas Noticias

¿Se suma a Talleres de Córdoba? El posteo de Ricardo Centurión dedicado a Carlos Tevez que alimentó los rumores

Ricky utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a su ex compañero en Boca Juniors

¿Se suma a Talleres de

El dato revelador que muestra cómo Franco Colapinto igualó a Pierre Gasly en Alpine

El análisis de los resultados finales de las carreras de Fórmula 1 lo ubican a la par del francés. Los otros méritos del argentino y por qué el panorama es alentador

El dato revelador que muestra

Andy Murray confirmó que comenzará a competir en otro deporte de forma profesional a los 38 años: “Es muy especial”

El ex tenista escocés se lanza como golfista en su país: “Tengo muchas ganas de que llegue ese momento”

Andy Murray confirmó que comenzará

El inesperado dardo del capitán del Real Madrid a Carlo Ancelotti al hablar de la salida del DT

Dani Carvajal analizó la llegada de Xabi Alonso y se refirió al técnico italiano, que terminó yéndose a la selección de Brasil

El inesperado dardo del capitán

El comunicado de Alpine tras los comentarios ofensivos contra Gasly por su maniobra con Colapinto

El equipo francés emitió una serie de directrices para bajar la espuma en torno a lo sucedido en el final del GP de Países Bajos

El comunicado de Alpine tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
“¿Todavía no se murió?”: quedó

“¿Todavía no se murió?”: quedó firme la condena contra un hombre que mató a balazos a su hijo en su casa

Brillos metálicos y terciopelo dominan la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia: los últimos looks

El tenso momento que vivió Victoria Villarruel en su visita a una fábrica de neumáticos cuando se cruzó con un líder sindical

Un buzo argentino se accidentó en Bahamas y quedó internado: la familia pide ayuda para afrontar los gastos médicos

Los mochileros de la cocaína: condenaron a la caravana apresada en pleno monte salteño con 195 kilos de droga

INFOBAE AMÉRICA
Inspectores del OIEA detectaron uranio

Inspectores del OIEA detectaron uranio en un sitio vinculado a un programa nuclear secreto en Siria

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

TELESHOW
La reacción de Naanim Timoyko

La reacción de Naanim Timoyko luego de que Juan Alberto Mateyko aseguró que era el amor de su vida y criticó a su actual pareja

El acuerdo entre L-Gante y Tamara Báez por Jamaica: cifra, condiciones y polémica

Evelyn Botto y Fede Bal negaron los rumores de romance

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”