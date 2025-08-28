Lionel Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido de Eliminatorias con la Selección en Argentina: “Va a ser especial”

Lionel Messi confirmó que será su último partido de Eliminatorias en Argentina con la Selección

Inter Miami consiguió el pase a la final de la Leagues Cup con otro concierto de Lionel Messi para revertir el resultado adverso, pero partes de las miradas quedaron teñidas de celeste y blanco tras ese importante juego para las Garzas. La Pulga reconoció lo que era un secreto a voces: el próximo jueves será su último partido oficial como local por Eliminatorias con la selección argentina.

“Leo, por último te tengo que preguntar, porque Argentina juega contra Venezuela en septiembre, y por ahí se dice y se vive, la gente lo vive como que es tu último partido en Argentina por Eliminatorias en Buenos Aires, ¿tu lo estás viviendo de esa manera?“, le planteó la notera de la transmisión oficial de la leagues Cup.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, reconoció el crack de 38 años que enfrentará a Venezuela como capitán de la Albiceleste por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

No obstante, vale destacar que el cotejo contra la Vinotinto no será el último de la Pulga con la camiseta del conjunto nacional. En el calendario inmediato aparece el choque del 9 de septiembre ante Ecuador en el Estadio Monumental de Pichincha, por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La felicidad de Messi tras clasificar a la final de la Leagues Cup

Finalizadas las Eliminatorias en septiembre, la Selección Argentina tiene previsto afrontar una serie de amistosos internacionales durante octubre y noviembre, en la antesala del Mundial 2026. Según informó la AFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con rivales y sedes a confirmar. En tanto, en noviembre, el plantel viajará a Luanda, Angola, y luego a Kerala, India, en el marco de la fecha FIFA comprendida entre el 10 y el 18 del mes, aunque los adversarios aún no fueron oficializados.

Otra oportunidad para ver a la Pulga con la 10 albiceleste será la Finalissima entre la Selección Argentina y España, que reúne a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este compromiso está prevista para marzo de 2026, en una sede aún por definir. La realización del partido depende de que el seleccionado español asegure su clasificación al Mundial 2026, proceso que se resolverá entre septiembre y noviembre de este año durante el desarrollo de las Eliminatorias Europeas. De cumplirse esa condición, el encuentro se disputará en la ventana internacional de la FIFA comprendida entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Londres, Qatar y Arabia Saudita son candidatas para albergar este evento internacional.

Durante la transmisión oficial del encuentro, Lionel Messi también brindó detalles sobre cómo se encuentra físicamente: “Quería estar, desde que volví contra los Galaxy, que sentí una molestia ahí, no me sentía cómodo. Me preparé para estar en este partido porque sabía lo importante que era el rival, un rival muy complicado, que este año nos había ganado los dos partidos que nos enfrentamos. En el primer tiempo medio que me sentí un poquito con miedo, pero en el segundo me solté un poco más. Me siento bien, por suerte sí. Terminé cansado, igual que todo el equipo. Mucho calor, mucha humedad, lo mismo de siempre, pero feliz por haber pasado a la final”.

“Lo dije en el primer partido, este es un grupo que compite. Lo habíamos dicho en la Concachampions, que nos tocó quedar afuera con Vancouver en una semifinal. Esta Leagues Cupo dijimos al principio que la íbamos a pelear. Tuve la mala suerte de perderme varios partidos, y el grupo hizo un sacrificio muy grande, jugamos contra rivales muy importantes, muy buenos, como el anterior a este con Tigres, que es un gran equipo, uno de los mejores de México. Tienen jugadores individuales muy buenos, una gran plantilla. Nosotros acá de local es verdad que nos hacemos fuertes. Ahora nos toca ir a jugar de visitante, sea cual sea el rival, pero estamos en la final”, analizó el capitán del Inter Miami. Los dirigidos por Javier Mascherano finalmente chocarán en la final contra Seattle Sounders, que dejó en el camino a LA Galaxy. El compromiso será el domingo 31 de agosto, desde las 21, en el Lumen Field.

Para cerrar, declaró en claro su felicidad tras ser la figura del triunfo de las Garzas en el Clásico del Sol: “Fue especial, siempre es especial jugar un clásico. Orlando es un gran rival, que tiene jugadores muy buenos, con un equipo bien trabajado, con un técnico que viene desde hace muchos años trabajando de la misma manera, con un mismo grupo. Era una pequeña revancha para nosotros por haber perdido estos dos partidos de la Liga, pero tuve la suerte de jugar la otra vez en Leagues Cup contra Orlando y ganar. Es especial”.