El posteo de Colapinto con dedicatoria luego de acariciar los puntos en el GP de Países Bajos de F1: “Es una pena”

El piloto argentino se expresó en sus redes sociales. Le dedicó el mensaje a su equipo luego de terminar undécimo en Zandvoort

Franco Colapinto cumplió con su mejor labor en Alpine al terminar undécimo en Países Bajos

La frustración de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 se hizo evidente cuando el piloto argentino compartió en sus redes sociales que estuvo “tan cerca” de sumar puntos con Alpine.

Una serie de decisiones dentro de la escudería francesa y la actitud de su compañero Pierre Gasly le impidieron alcanzar ese objetivo. No obstante, en su publicación el piloto argentino de 22 años agradeció el esfuerzo de su equipo técnico y expresó su confianza en que los resultados positivos llegarán en las próximas competencias.

El desempeño de Colapinto en el circuito neerlandés representó su mejor resultado desde que se incorporó a Alpine, al finalizar en la undécima posición, apenas un puesto por debajo de la zona de puntos. La carrera estuvo marcada por un momento clave: Gasly, su compañero de equipo, no le cedió rápido el paso, lo que, sumado a una estrategia cuestionada por parte de la escudería francesa, terminó por frustrar las aspiraciones del piloto argentino de sumar sus primeros puntos en la máxima categoría del automovilismo.

A pesar de la decepción, Colapinto optó por transmitir un mensaje de optimismo en su cuenta de Instagram. En su publicación, escribió: “Carrera divertida, una pena irnos sin ningún punto estando tan cerca. En unos días otra oportunidad. Gracias a mis ingenieros, mecánicos por darlo todo y no bajar los brazos ya van a venir los puntos”. Este mensaje, alejado de la polémica, reflejó su determinación y su enfoque en el futuro inmediato.

El posteo de Franco Colapinto en su cuenta de Instagram

El respaldo no tardó en llegar. Jamie Campbell-Walter, uno de los representantes de Colapinto, lo felicitó públicamente, reforzando la confianza en el potencial del piloto argentino y en la posibilidad de revertir la situación en las próximas fechas.

Colapinto ganó cuatro puestos en pista en la competencia neerlandesa y avanzó otro por la penalización a Antonelli. Plasmó su mejor resultado con Alpine y superó el puesto 13º que ocupó en Mónaco y Canadá. Si Alpine hubiese cumplido con una buena segunda detención y hubiese sido antes la orden para que Gasly le cediera su lugar, Franco podría haber terminado entre los diez primeros y pudo haber cosechado un punto para la escudería francesa.

La competencia fue ganada por Oscar Piastri (McLaren), quien se alejó en la punta del campeonato ante la deserción de su compañero de equipo y principal rival en la pelea por el título, Lando Norris, por fallas en el motor. Max Verstappen (Red Bull) fue segundo. Tercero resultó Isack Hadjar (Racing Bulls), quien consiguió su primer podio en la Máxima.

En tanto que McLaren se afirmó en la punta del Campeonato Mundial de Constructores donde Alpine no pude dejar el último puesto. Restan nueve fechas.

La atención de Colapinto y de Alpine ya está puesta en el próximo desafío: el Gran Premio de Italia, que se disputará el domingo 7 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza. Las actividades comenzarán el viernes 5 con las primeras prácticas libres. Este circuito tiene un significado especial para el piloto argentino, ya que allí debutó en la Fórmula 1 en 2024, aunque en esa ocasión lo hizo con la escudería Williams. Ahora, buscará sumar sus primeros puntos del año con Alpine en un escenario que conoce bien.

