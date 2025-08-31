El catastrófico GP de Países Bajos de Ferrari: así fueron los abandonos de Hamilton y Leclerc

“Es importante tener un buen fin de semana en general. Los dos últimos han sido una pesadilla”, comentó Lewis Hamilton antes del inicio del Gran Premio de Países Bajos. Sin embargo, la carrera en Zandvoort fue, probablemente, la peor de toda la temporada 2025 de la Fórmula 1 para la escudería italiana. Después de tener un bajo rendimiento en el monoplaza desde el día viernes, ninguno de sus pilotos pudo completar las 72 vueltas del domingo. El británico se chocó solo contra el muro de la curva tres y, en el mismo lugar, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) tocó a Charles Leclerc, quien perdió el control de su auto y se estrelló contra la pared.

Luego de presentar dificultades en la puesta a punto durante los entrenamientos, ambos pilotos maximizaron los resultados en la sesión de clasificación: el monegasco largó sexto y el británico, séptimo. Más allá de que Leclerc adelantó a George Russell en la largada, no pudo seguir el ritmo del Racing Bulls de Isack Hadjar, quien al final de la carrera se subió por primera vez al podio.

La debacle para Ferrari comenzó en la vuelta 23, en el mismo giro en el que Charles realizó su primera detención. Con unas condiciones de pista un tanto adversas por unas leves gotas que cayeron en Zandvoort, Lewis Hamilton se accidentó en Hugenholtz. El siete veces campeón del mundo perdió el control de su monoplaza en la curva peraltada y tocó con su rueda delantera derecha los muros, algo que derivó en un abandono automático.

“No estoy seguro. Tendré que revisarlo. Al subir la pendiente, la parte trasera se perdió y no pude recuperarme”, aseguró un Hamilton, quien se mostró muy desilusionado en la rueda de prensa. En esta misma línea, agregó: “El coche estaba un poco inestable. Creo que progresamos mucho este fin de semana. Mi ritmo parecía bastante decente. Estaba alcanzando a George (Russell) y creo que tenía el ritmo de algunos coches por delante”.

“Perdí la parte trasera y eso fue todo. Puedo contar con los dedos de una mano las veces que cometí un error así en mi carrera. Estoy triste por el equipo. Queríamos sumar esos puntos para el equipo hoy, y sinceramente sentí que tenía el ritmo de los coches que iban delante, así que esperaba ver un progreso real en la carrera y eso fue lo que pasó”, analizó.

“Es muy inusual no terminar una carrera y retirarse tan temprano. Definitivamente, no es genial, pero es lo que es”, definió Hamilton a su paso por Zandvoort. Tras su accidente, el Safety Car salió por primera vez a la pista, por lo que también perjudicó la carrera de Leclerc, que acababa de cambiar neumáticos. Pese a esto, el monegasco siguió luchando y protagonizó un fuerte cruce con Russell: realizó un adelantamiento extremo en la curva 11, en la que se tocó con el Mercedes al salirse de pista.

Desde entonces, el piloto de 27 años se mantuvo en la quinta ubicación por detrás de Hadjar. Sin embargo, Ferrari tomó una decisión precipitada al hacerlo entrar a boxes en el giro 53 para defenderse del ataque de Andrea Kimi Antonelli, que acababa de poner neumáticos blandos. Leclerc salió de los pits con el rookie italiano en la cola, y todo terminó con el monegasco abandonando.

El joven piloto de Mercedes intentó sobrepasarlo por la zona interna de la curva tres, pero tocó la rueda trasera de la Ferrari. Leclerc perdió por completo el control de su monoplaza y destrozó su vehículo contra los muros. Antonelli pudo seguir, aunque recibió una penalización de 10 segundos (luego sumó otra de cinco por exceder el límite de velocidad en boxes), algo que le permitió a Franco Colapinto escalar hasta el 11° lugar.

“Es un error de Kimi. Hay que ser muy agresivo en una pista como esta para adelantar... quizá fue un poco excesivo. Me tocó la parte trasera izquierda y ahí terminó mi carrera. Así que es decepcionante”, comentó Leclerc en la conferencia de prensa. Más allá del enojo, fue contundente al asegurar que no fue “un error de novato” y que es algo que “puede suceder el primer año o el quinto año”, dando a entender que no hay ningún problema con el joven de 19 años. Antonelli se acercó al stand de Ferrari para pedirle disculpas después de la carrera.

“Lo hice porque es muy difícil adelantar. Cuantas más vueltas das con aire sucio, más se dañan los neumáticos y el ritmo. Lo intenté y fue un poco excesivo. Ahora lo estoy reconsiderando. Intenté moverme, pero era demasiado. Cuando vi que volvía a adelantarse, intenté soltarlo, pero no fue suficiente. En algún momento intenté dejarlo ir, pero no fue suficiente. Obviamente, lo siento por él. La próxima vez probablemente lo pensaré dos veces antes de dar el paso, a menos que esté completamente seguro de que voy a aguantar”, argumentó por su parte Antonelli, según informó el medio especializado Motorsport.

Ferrari no sufría un doble abandono en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Canadá en 2024. En ese entonces, Leclerc presentó problemas en el motor y Carlos Sainz se accidentó. Cabe recordar que en el GP de China de 2025, el monegasco y Hamilton fueron descalificados después de la carrera por fallas técnicas.

Por su parte, la segunda ubicación en el Campeonato de Constructores del team con sede en Maranello comienza a peligrar. Gracias al cuarto puesto que obtuvo Russell, Mercedes recortó distancias y quedó a solo 12 unidades: Ferrari suma 260 puntos, contra los 248 de las Flechas Plateadas. ¿El próximo Gran Premio? En Italia, frente a su gente, en el mítico circuito de Monza.