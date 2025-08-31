Deportes

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Países Bajos de F1: sobrepasos y una sólida tarea en su mejor fin de semana con Alpine

El argentino largó 16º y culminó undécimo en Zandvoort. Por qué podría haber terminado más adelante. El análisis de su competencia

Darío Coronel

Por Darío Coronel

Guardar
Franco Colapinto finalizó undécimo en
Franco Colapinto finalizó undécimo en Zandvoort y concretó su mejor resultado con Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)

Franco Colapinto quedó cerca de la zona de puntos en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1. El piloto argentino fue 11° en el Autódromo de Zandvoort, en la fecha 15 de la temporada. Fue el mejor resultado del bonaerense de 22 años con el equipo Alpine.

El pilarense partió con neumáticos blandos, esos que logran más rápido la adherencia en pista, pero que más rápido se degradan. En la partida ganó un lugar ya que junto con su compañero, Pierre Gasly, aprovecharon la mala largada del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber).

Franco capitalizó la goma blanda para reducir la diferencia con Gasly (compuesto medio), al que superó en la recta principal en la sexta vuelta. Aunque diez giros más tarde, le ordenaron al argentino devolverle la posición al francés y Colapinto acató el mandato.

*El sobrepaso de Colapinto a Gasly

En la vigésima ronda Colapinto ingresó a los boxes para hacer su primera parada y le pusieron gomas duras, esas que demoran más en tomar adherencia al asfalto, pero que más duran. Fue una rápida detención de Alpine. El bonaerense volvió a pista en el 19º puesto, pero ganó un lugar ante la parada de Bortoleto.

Luego el argentino avanzó otro puesto en el clasificador ya que Lewis Hamilton (Ferrari) se chocó en la curva peraltada en la zona opuesta. La carrera fue neutralizada para retirar y Franco capitalizó la detención de Nico Hülkenberg (Sauber).

Colapinto mantuvo un buen ritmo y se le acercó a Gasly en la lucha por la 14ª posición. Cabe destacar que Franco ganó otras dos colocaciones por las detenciones de Liam Lawson (Racing Bulls) y Carlos Sainz (Williams).

Promediando la carrera Franco se mantuvo detrás de Gasly. Si bien quedó a menos de un segundo (rondó las 6/7 décimas) y pudiendo activar el DRS, no logró quedar lo demasiado cerca para poder plasmar un sobrepaso. El objetivo del pilarense fue el 13º puesto ante la parada de Fernando Alonso (Aston Martin).

*El toque de Colapinto con Ocon

En la vuelta 55 la carrera se detuvo nuevamente por el accidente de Charles Leclerc (Ferrari) luego del toque que recibió de Kimi Antonelli (Mercedes). El monegasco quedó afuera por los daños en su auto y el italiano recibió 15 segundos de penalización. Franco ingresó a boxes para cambiar las gomas, pero el equipo tuvo una mala gestión con Colapinto, a quien le pusieron gomas del compuesto medio y regresó a pista en la 15ª colocación.

Una nueva detención de Bortoleto le permitió a Colapinto avanzar un lugar. En tanto que en la lucha por el puesto 13º, se tocó con Esteban Ocon (Haas). En tanto que el abandono de Lando Norris (McLaren) por la falla en su motor le permitió a Colapinto adelantar otro puesto.

Por la tercera neutralización para retirar el McLaren de Norris, Colapinto hizo una tercera detención y le pusieron gomas blandas. En el reinició el argentino superó a Hülkenberg quien venía con sus gomas desgastadas. Nuevamente quedó detrás de Gasly quien fue superado por el argentino, aunque el francés demoró en dejarle la posición ya que venía con ritmo más lento.

Colapinto ganó cuatro puestos en pista en la competencia neerlandesa y avanzó otro por la penalización a Antonelli. Plasmó su mejor resultado con Alpine y superó el puesto 13º que ocupó en Mónaco y Canadá. Si Alpine hubiese cumplido con una buena segunda detención, quizá Franco podría haber terminado entre los diez primeros y cosechar un punto para la escudería francesa.

Franco respondió en pista a las declaraciones del viernes del asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore. El argentino podría haber quedado en la zona de puntos con el peor auto de la categoría.

La competencia fue ganada por Oscar Piastri (McLaren), quien se alejó en la punta del campeonato ante la deserción de Norris. Max Verstappen (Red Bull) fue segundo. Tercero resultó Isack Hadjar (Racing Bulls), quien consiguió su primer podio en la Máxima.

El campeonato no tendrá descanso y el próximo fin de semana continuará con el Gran Premio de Italia en el legendario Autódromo de Monza, el lugar donde Franco Colapinto debutó en 2024 con Williams en la Fórmula 1.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1deportes-argentinaF1F1 hoyGran Premio de Países Bajos

Últimas Noticias

Cuándo volverá a competir Colapinto en la F1: la agenda de carreras tras el GP de los Países Bajos

Luego de su participación en el circuito de Zandvoort, el piloto argentino de Alpine volverá a ver acción en Italia

Cuándo volverá a competir Colapinto

Franco Colapinto terminó en el puesto 11 del GP de Países Bajos y logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1

El piloto argentino realizó una notable performance en la que superó a varios pilotos y quedó al borde de sumar sus primeros puntos. Oscar Piastri ganó en Zandvoort, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar

Franco Colapinto terminó en el

Aseguran que Dibu Martínez arregló su contrato con el Manchester United: qué resta para que se defina su transferencia

A pocas horas para el cierre del mercado de transferencias, el conjunto inglés podría hacerse con los servicios del argentino

Aseguran que Dibu Martínez arregló

La particular definición del jefe de Mercedes sobre la ausencia de Christian Horner en la F1: “La gente necesita odiar a alguien”

Toto Wolff analizó el impacto que le causó no verse con el ex CEO de Red Bull en el paddock de la Máxima

La particular definición del jefe

Un ex jugador de la selección argentina entregó el premio a Oscar Piastri tras lograr la pole del GP de los Países Bajos de F1

Julio Cruz, que tuvo un recordado pasado por el Inter de Milán, participó de la clásica ceremonia tras la clasificación

Un ex jugador de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio del escándalo de

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: votó el candidato peronista Martín Ascúa y pidió “que la gente participe para cambiar la historia” de la provincia

Los 10 autos 0km más vendidos de agosto: un mercado fragmentado y $43 millones de precio promedio

La industria de videojuegos generará USD 1.780 millones este año en Argentina

Presunto asesino serial: qué se sabe a un mes del hallazgo de la casa del horror en Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
Murió Maria Koltakova, la veterana

Murió Maria Koltakova, la veterana de la II Guerra Mundial que batió 16 récords Guinness: tenía 104 años

Descarriló un tren en Egipto: al menos tres muertos y más de 100 heridos

Ucrania llora a Andriy Parubiy y culpa al Kremlin por su asesinato: “Está claro que fue ordenado por Rusia”

El contenido y el contexto influyen más que el tiempo de pantalla en el desarrollo infantil

Macron tensa las relaciones con Israel y Estados Unidos con su decisión de reconocer al Estado palestino

TELESHOW
Gustavo Conti recordó con tristeza

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”