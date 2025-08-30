El enojo de Franco Colapinto tras quedar 16° en la qualy del Gran Premio de Países Bajos: “Me taparon dos autos”

Franco Colapinto largará 16° el domingo (Foto: Reuters/Piroschka Van De Wouw)

La fortuna no estuvo del lado de Franco Colapinto este fin de semana en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos. El argentino registró un tiempo de 1:10.104 en la Q1, pero quedó eliminado por ubicarse a apenas 0.067 de la vuelta del brasileño Gabriel Bortoleto, que avanzó como 15° a la siguiente tanda, y se ubicó a apenas 0.210 de su compañero en Alpine Pierre Gasly, quien quedó octavo en la sesión dejando en claro la absoluta paridad que existe actualmente.

El argentino de 22 años habló tras quedar ubicado 16° en la grilla de largada de la carrera a 72 vueltas que se realizará este domingo desde las 10 de la mañana de Argentina en el circuito de Zandvoort.

“Hicimos unos cambios malos en la FP3 (Práctica Libre 3). Para la qualy los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor”, afirmó en relación al mal resultado que habían tenido en el entrenamiento previo a la qualy.

En esa línea, Colapinto apuntó contra los problemas que tuvo en el último sector que le hicieron perder décimas importantes que le hubiesen permitido alcanzar la Q2: “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Así que una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en mañana ahora”, dijo en la rueda de prensa posterior el hombre de Alpine. Su compañero Gasly quedó eliminado en la Q2 y comenzará la carrera 14°, apenas por delante de Franco.

Colapinto reconoció que estuvo todo “muy apretado” y volvió a mostrar su disconformidad por los problemas que tuvo en el tramo final del circuito: “Por eso cuando pasan estas cosas da un poco de bronca porque por muy poco no pasamos. Pero hay que seguir trabajando para mañana”.

“Muy justito, por muy poco. Me taparon dos autos en la vuelta. Da bronca porque cuando está tan parejo todo, es muy poco por lo que pasas o no. Cuando pasan esas cosas, da bronca. Pero hay que seguir trabajando, mañana es una carrera larga. Cambiamos varias cosas en el auto y funcionó mejor. Obviamente que eso es positivo, pero hay que pensar mañana en la carrera”, volvió a expresar su enojo por lo ocurrido.

“El auto funcionó mejor, mejor que en la FP3. Una pena no haber pasado porque creo que teníamos potencial para pasar. Para mañana bien, creo que el ritmo de carrera es bueno”, sentenció.

En diálogo con el sitio oficial de la F1, el argentino volvió a puntualizar en lo ocurrido: “Estuvo muy reñido. Por supuesto, es decepcionante perder por tan poco y pensar que hay cosas que escapan a nuestro control. Tenían dos coches por delante en el último sector. Perdí mucha carga aerodinámica en la 11, la 12 y luego, en la 13, volví a perder con Sainz y Bearman, así que fue difícil. Creo que es más decepcionante cuando está un poco fuera de tu control. Estábamos haciendo una buena clasificación, una buena vuelta y fue muy desafortunado. Cuando no lo consigues por tan poco, es un poco difícil”.

Ollie Bearman quedó ubicado 19° con un tiempo de 1:10.262 que le permitió solamente posicionarse adelante de un Lance Stroll que tuvo un accidente en los minutos iniciales de la Q1 y no logró registrar tiempo. Carlos Sainz pasó la primera sesión colocado en el 14° lugar con un registro de 1:09.980 (0.124 más que Colapinto).

El español redondeó una buena actuación también en Q2 y se ubicó 10° en esa parte con un registro de 1:09.472. Pierre Gasly marcó en esa tanda el 14° registro (1:09.637) y comenzará apenas por delante de Colapinto.

La pole position quedó en manos de Oscar Piastri, quien con su McLaren firmó en Q3 una vuelta de 1:08.662 para ser el más veloz del día, apenas 0.012 de su compañero Lando Norris. Carlos Sainz estará en el noveno lugar de la grilla de largada.

“El ritmo es bueno. No está mal. Tenemos que seguir trabajando, pero está ahí. Siento que hay momentos durante el fin de semana en lo que encontramos nuestro ritmo y luego lo perdemos un poco. Creo que hoy en la clasificación lo hemos vuelto a encontrar, así que espero que mañana podamos tener un buen ritmo”, planteó ante la F1.

Noticia en desarrollo...