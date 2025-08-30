Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el GP de Países Bajos

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

Lando Norris, con nuemáticos blandos, pulveriza el tiempo Con 1:10.262 se posiciona como el más veloz de la jornada.

Lando Norris se mantiene en lo más alto, pero a 0.071 se pone su compañero de equipo Oscar Piastri. El podio lo cierra Max Verstappen.

Pasada la mitad de la FP3, los Alpine caen al fondo de la clasificación. Franco Colapinto se ubica 18, mientras que Pierre Gasly se encuentra 19. Ambos marcaron sus tiempos con neumáticos duros.

George Russell es el nuevo tercero en esta FP3, por detrás de los McLaren.

