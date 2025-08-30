Deportes

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el GP de Países Bajos

Tras una destacada participación en el cierre de la jornada del viernes, el argentino busca llegar en optimas condiciones a la carrera

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

Sábado 30 de agosto

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

10:14 hsHoy

Alpine sigue probando con neumáticos duros. Pierre Gasly se ubica 17°, mientras que Franco Colapinto se encuentra 20°.

10:11 hsHoy

Casi se tocan Gasly y Verstappen. Por suerte solamente quedó en un susto.

10:10 hsHoy

Top 5, a falta de 20 minutos:

Oscar Piastri

Lando Norris

George Russell

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

10:07 hsHoy

George Russell es el nuevo tercero en esta FP3, por detrás de los McLaren.

10:03 hsHoy

Lewis Hamilton baja su tiempo y se coloca tercero, cerca de Oscar Piastri y Lando Norris

10:01 hsHoy

Pasada la mitad de la FP3, los Alpine caen al fondo de la clasificación. Franco Colapinto se ubica 18, mientras que Pierre Gasly se encuentra 19. Ambos marcaron sus tiempos con neumáticos duros.

09:59 hsHoy

El Top 10, tras pasar la mitad de la FP3:

Lando Norris

Oscar Piastri

Max Verstappen

Isack Hadjar

Charles Leclerc

Fernando Alonso

Lance Stroll

Kimi Antonelli

George Russell

Lewis Hamilton

09:57 hsHoy

Isack Hadjar desplaza a Max Verstappen y se pone tercero en la FP3.

09:54 hsHoy

Lando Norris se mantiene en lo más alto, pero a 0.071 se pone su compañero de equipo Oscar Piastri. El podio lo cierra Max Verstappen.

09:53 hsHoy

Lando Norris, con nuemáticos blandos, pulveriza el tiempo Con 1:10.262 se posiciona como el más veloz de la jornada.

