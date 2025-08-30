Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el GP de Países Bajos

Sábado 30 de agosto
Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Domingo 31 de agosto
Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)
Alpine sigue probando con neumáticos duros. Pierre Gasly se ubica 17°, mientras que Franco Colapinto se encuentra 20°.
Casi se tocan Gasly y Verstappen. Por suerte solamente quedó en un susto.
Oscar Piastri
Lando Norris
George Russell
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
George Russell es el nuevo tercero en esta FP3, por detrás de los McLaren.
Lewis Hamilton baja su tiempo y se coloca tercero, cerca de Oscar Piastri y Lando Norris
Pasada la mitad de la FP3, los Alpine caen al fondo de la clasificación. Franco Colapinto se ubica 18, mientras que Pierre Gasly se encuentra 19. Ambos marcaron sus tiempos con neumáticos duros.
Lando Norris
Oscar Piastri
Max Verstappen
Isack Hadjar
Charles Leclerc
Fernando Alonso
Lance Stroll
Kimi Antonelli
George Russell
Lewis Hamilton
Isack Hadjar desplaza a Max Verstappen y se pone tercero en la FP3.
Lando Norris se mantiene en lo más alto, pero a 0.071 se pone su compañero de equipo Oscar Piastri. El podio lo cierra Max Verstappen.
Lando Norris, con nuemáticos blandos, pulveriza el tiempo Con 1:10.262 se posiciona como el más veloz de la jornada.