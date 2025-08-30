Deportes

Con Franco Mastantuono, el Real Madrid recibirá al Mallorca por La Liga: hora, TV y formaciones

El conjunto Merengue buscará hacerse fuerte como local ante los Bermellones. Desde las 16.30, por DSports

Horario y dónde ver Real Madrid-Mallorca:

El partido se podrá ver a través de DSports

16.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

15.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

14.30 Ecuador, Colombia y Perú

13.30 México

Probables formaciones:

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius. DT: Xabi Alonso.

Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Darder, Morlanés; Asano, Pablo Torre y Muriqui. DT: Jagoba Arrasate.

El Merengue y los Mallorquinistas se verán las caras este sábado 30 de agosto, desde las 16.30, en el estadio Santiago Bernabéu. El árbitro principal será José María Sánchez Martínez, mientras que sus asistentes serán Raúl Cabañero y Juan José López. El encargado del VAR será Pulido Santana y el del AVAR será González Fuertes.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Mallorca, correspondiente a la fecha 3 de La Liga de España.

El Real Madrid de Franco
El Real Madrid de Franco Mastantuono recibe al Mallorca (AP Photo/Miguel Oses)

