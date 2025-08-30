Con Franco Mastantuono, el Real Madrid recibirá al Mallorca por La Liga: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Mallorca, correspondiente a la fecha 3 de La Liga de España.

El Merengue y los Mallorquinistas se verán las caras este sábado 30 de agosto, desde las 16.30, en el estadio Santiago Bernabéu. El árbitro principal será José María Sánchez Martínez, mientras que sus asistentes serán Raúl Cabañero y Juan José López. El encargado del VAR será Pulido Santana y el del AVAR será González Fuertes.

Últimas noticias

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 El argentino quedó a apenas 0.067 del tiempo de corte en la Q1, pero no logró pasar la primera fase de la qualy. Su compañero, Pierre Gasly, comenzará 14°

El enojo de Franco Colapinto tras quedar 16° en la qualy del Gran Premio de Países Bajos: “Me taparon dos autos” El argentino de 22 años no pudo avanzar a Q2 tras quedar apenas a 0.067 del tiempo de corte y comentó su disconformidad por lo sucedido

Con Garnacho presente en la tribuna, Chelsea ganó al ritmo de Enzo Fernández: anotó un gol y dio una asistencia Los Blues se impusieron por 2 a 0 ante Fulham con una gran actuación del mediocampista de la selección argentina

El escándalo que envuelve a dos futbolistas argentinos en Inter de Porto Alegre: rumores de infidelidad, un triángulo amoroso y pelea en el vestuario El conjunto colorado no encuentra el rumbo futbolístico y algunos futbolistas del plantel quedaron en el centro de la escena