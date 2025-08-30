Con Franco Mastantuono, el Real Madrid recibirá al Mallorca por La Liga: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Real Madrid-Mallorca:
El partido se podrá ver a través de DSports
16.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
15.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
14.30 Ecuador, Colombia y Perú
13.30 México
Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius. DT: Xabi Alonso.
Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Darder, Morlanés; Asano, Pablo Torre y Muriqui. DT: Jagoba Arrasate.
El Merengue y los Mallorquinistas se verán las caras este sábado 30 de agosto, desde las 16.30, en el estadio Santiago Bernabéu. El árbitro principal será José María Sánchez Martínez, mientras que sus asistentes serán Raúl Cabañero y Juan José López. El encargado del VAR será Pulido Santana y el del AVAR será González Fuertes.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Mallorca, correspondiente a la fecha 3 de La Liga de España.