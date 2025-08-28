Deportes

Lionel Scaloni dejó afuera a dos futbolistas y dio a conocer la lista definitiva de Argentina para la doble fecha de Eliminatorias

El entrenador el DT desafectó a Facundo Medina y Ángel Correa de la nomina preliminar y confirmó a los 29 citados para los encuentros ante Venezuela y Ecuador

Lionel Scaloni dio la lista
Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los partidos ante Venezuela y Ecuador (REUTERS/Andres Cuenca)

Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de la selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. El entrenador dio de baja a dos futbolistas de la lista preliminar y la AFA publicó los 29 citados que concentrarán en el predio de Ezeiza.

Como novedad con respecto a la lista previa, el estratega de Pujato desafectó al defensor Facundo Medina (Olympique de Marsella) y al delantero Ángel Correa (Pumas de México), inicialmente incluidos entre los 31 convocados. En la nómina final, se mantuvieron los dos futbolistas que fueron llamados a la Albiceleste por primera vez: el delantero José Manuel López, del Palmeiras, y el mediocampista del Porto Alan Varela.

Además, la nómina cuenta con el regreso de Lionel Messi, quien dejó atrás su lesión en Inter Miami y fue figura en la clasificación a la final de la Leagues Cup con su equipo frente al Orlando City. La Pulga también anunció que jugará su último partido por Eliminatorias en el Monumental el próximo jueves 4 de septiembre frente a Venezuela.

También se destaca el regreso de Marcos Acuña, quien no fue llamado en las últimas citaciones por el entrenador. El lateral izquierdo de River Plate, junto a su compañero en el Millonario Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, quien volvió a Boca Juniors tras más de una década luego de su paso por la Roma, son los únicos tres futbolistas del fútbol argentino que estarán en la doble fecha de Eliminatorias.

En tanto, jóvenes talentos como Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni repiten en la convocatoria bajo la conducción de Scaloni. Por su parte, Enzo Fernández, quien fue expulsado en el empate ante Colombia, no está entre los nombres. Hay que remarcar que el mediocampista del Chelsea todavía no recibió una sanción tras ver la tarjeta roja.

La lista definitiva de Lionel
La lista definitiva de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias (@Argentina)

Después del triunfo ante Chile en Santiago (1-0) y la igualdad contra el combinado cafetero en el Monumental, los campeones del mundo lideran las Eliminatorias con 35 puntos y en el segundo lugar está la Ecuador de Sebastián Beccacece y Brasil con 25 unidades. Uruguay y Paraguay suman 24, mientras que Colombia se quedó con 22. La lucha por el puesto para el Repechaje está que arde con Venezuela en el 7° puesto (18), seguido de Bolivia con 17. Perú con 12 y Chile (10) cierran las posiciones de las Eliminatorias mundialistas.

Rumbo a las últimas dos presentaciones de la Selección, la Albiceleste recibirá a la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio de River, mientras que concluirá su participación en Guayaquil ante la Ecuador de Sebastián Beccacece, el martes 9, desde las 20.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA:

ARQUEROS:

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES:

  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Marcos Acuña (River Plate)
  • Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)
  • Alan Varela (Porto FC)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen)
  • Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS:

  • José López (Palmeiras)
  • Nicolás González (Juventus)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)

DT: Lionel Scaloni

