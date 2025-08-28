El sorteo de la fase liga de la Champions League, en vivo: todo lo que hay que saber

Horarios del sorteo:
13:00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
12:00 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
11:00 Colombia, Ecuador y Perú
10:00 México
18:00 Mónaco, Francia (hora local)
Televisará Fox Sports para Argentina (además Disney+ y el streaming de la web de la UEFA)
Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025
Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
Jornada 8: 28 de enero de 2026
Los 36 equipos se dividieron en cuatro bombos en función de su clasificación por coeficiente individual, siendo el vigente campeón de la Champions League el cabeza de serie del Bombo 1 (PSG).
Comenzando por el Bombo 1, se sacará una bola física antes de que el software automatizado —ya utilizado el año pasado— seleccione ocho rivales para ellos, teniendo en cuenta los siguientes principios:
Se repetirá el mismo procedimiento con el resto de equipos hasta que se hayan sorteado todos los emparejamientos.
El calendario de la Champions League, con las fechas y horas de los partidos, se comunicará a más tardar el sábado 30 de agosto.
Así son los bombos del sorteo:
Bombo 1: PSG (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ING), Bayern Múnich (ALE), Liverpool (ING), Inter (ITA), Chelsea (ING), Borussia Dortmund (ALE) y Barcelona (ESP)
Bombo 2: Arsenal (ING), Bayer Leverkusen (ALE), Atlético Madrid (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Frankfurt (ALE) y Brujas (BEL)
Bombo 3: Tottenham (ING), PSV Eindhoven (NLD), Ajax (NLD), Napoli (ITA), Sporting de Lisboa (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praga (CZ), Bodø/Glimt (NOR) y Olympique de Marseilla (FRA)
Bombo 4: Copenhague (DIN), Monaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qarabağ (AZE), Athletic Bilbao (ESP), Newcastle (ING), Pafos (CHI) y Kairat Almaty (KAZ)
¡Bienvenidos al vivo del sorteo de la Champions League!
El sorteo se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia, donde quedarán asentados los cruces de las ocho primeras jornadas de la fase de liga. La cita comenzará a las 18 hora local (13 de Argentina) y ya están distribuidos los cuatro bombos.