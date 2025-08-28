El sorteo de la fase liga de la Champions League, en vivo: todo lo que hay que saber

Televisará Fox Sports para Argentina (además Disney+ y el streaming de la web de la UEFA)

El sorteo se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia, donde quedarán asentados los cruces de las ocho primeras jornadas de la fase de liga. La cita comenzará a las 18 hora local (13 de Argentina) y ya están distribuidos los cuatro bombos.

El calendario de la Champions League, con las fechas y horas de los partidos, se comunicará a más tardar el sábado 30 de agosto.

Se repetirá el mismo procedimiento con el resto de equipos hasta que se hayan sorteado todos los emparejamientos.

Dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera contra equipos de cada bombo seleccionados por el software.

Comenzando por el Bombo 1, se sacará una bola física antes de que el software automatizado —ya utilizado el año pasado— seleccione ocho rivales para ellos, teniendo en cuenta los siguientes principios:

Los 36 equipos se dividieron en cuatro bombos en función de su clasificación por coeficiente individual, siendo el vigente campeón de la Champions League el cabeza de serie del Bombo 1 (PSG).

