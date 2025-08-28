Deportes

El sorteo de la fase liga de la Champions League, en vivo: todo lo que hay que saber

La cita comenzará a las 13 (hora argentina) en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia

Horarios del sorteo:

13:00 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

12:00 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

11:00 Colombia, Ecuador y Perú

10:00 México

18:00 Mónaco, Francia (hora local)

Televisará Fox Sports para Argentina (además Disney+ y el streaming de la web de la UEFA)

13:18 hsHoy

¿Cuándo son los partidos de la fase liga en la Champions League 2025/26?

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

12:46 hsHoy

¿Cómo se realizará el sorteo de la fase liga?

Los 36 equipos se dividieron en cuatro bombos en función de su clasificación por coeficiente individual, siendo el vigente campeón de la Champions League el cabeza de serie del Bombo 1 (PSG).

Comenzando por el Bombo 1, se sacará una bola física antes de que el software automatizado —ya utilizado el año pasado— seleccione ocho rivales para ellos, teniendo en cuenta los siguientes principios:

  • Dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera contra equipos de cada bombo seleccionados por el software.
  • No se enfrentarán equipos de la misma federación.
  • No habrá más de dos oponentes de la misma federación.

Se repetirá el mismo procedimiento con el resto de equipos hasta que se hayan sorteado todos los emparejamientos.

El calendario de la Champions League, con las fechas y horas de los partidos, se comunicará a más tardar el sábado 30 de agosto.

12:25 hsHoy

Así son los bombos del sorteo:

Bombo 1: PSG (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ING), Bayern Múnich (ALE), Liverpool (ING), Inter (ITA), Chelsea (ING), Borussia Dortmund (ALE) y Barcelona (ESP)

Bombo 2: Arsenal (ING), Bayer Leverkusen (ALE), Atlético Madrid (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Frankfurt (ALE) y Brujas (BEL)

Bombo 3: Tottenham (ING), PSV Eindhoven (NLD), Ajax (NLD), Napoli (ITA), Sporting de Lisboa (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praga (CZ), Bodø/Glimt (NOR) y Olympique de Marseilla (FRA)

Bombo 4: Copenhague (DIN), Monaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qarabağ (AZE), Athletic Bilbao (ESP), Newcastle (ING), Pafos (CHI) y Kairat Almaty (KAZ)

12:15 hsHoy

¡Bienvenidos al vivo del sorteo de la Champions League!

El sorteo se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia, donde quedarán asentados los cruces de las ocho primeras jornadas de la fase de liga. La cita comenzará a las 18 hora local (13 de Argentina) y ya están distribuidos los cuatro bombos.

Dónde ver sorteo de fase
Dónde ver sorteo de fase liga de la UEFA Champions League 2025/2026. - créditos: Agencias

