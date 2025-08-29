Deportes

Prohibieron el ingreso a las canchas a 16 barras de Colón por los incidentes en la previa de un partido

Estas personas intentaron ingresar sin entrada al encuentro deportivo y provocaron disturbios. No es la primera vez que hay problemas en este estadio en lo que va del año

Guardar
Prohibieron el ingreso a las
Prohibieron el ingreso a las canchas 16 barras de Colón tras incidentes en la previa del partido ante Agropecuario (Foto: X @RadioEME)

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, resolvió aplicar la “restricción de concurrencia administrativa” a 16 personas identificadas como miembros de la barra brava “Los de Siempre” del Club Atlético Colón. Esta decisión fue tomada luego de los disturbios ocurridos el 10 de agosto en el estadio Brigadier General Estanislao López, en la ciudad de Santa Fe, durante el partido entre el Sabalero y Agropecuario por la Primera B Nacional.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, le prohíbe a estos individuos asistir a cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional durante dos años.

Tal como explicaron, la decisión responde a una solicitud de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa F, que consideró “conveniente la aplicación de la figura de ‘restricción de concurrencia administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a estos hinchas por el plazo de dos años”.

Según el expediente, los 16 hinchas intentaron ingresar sin entrada al estadio y provocaron disturbios en el portón de acceso a la tribuna popular norte, lo que motivó su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

Los identificados son: Lautaro Nicolás Herrera, Emiliano Ruiz, Joaquín Pasculli, Bruno Pasculli, Santino Javier Droz, Brian Exequiel Takemura, Sergio Matías Muñoz, David Hugo Sutter, Facundo Ezequiel Roca, Brian Nicolás Ríos, Alexis Matías Muñoz, Ángel Oscar Castillo, Tobías Agustín Anchaval, José Enrique Primerano, Matías Francisco Falbo y Luis Rafael Piccinini.

La medida se ampara en la Ley de Ministerios N° 22.520, la Ley N° 20.655 de deportes y el Decreto N° 246/17, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional a diseñar y aplicar restricciones de concurrencia a espectáculos futbolísticos para personas consideradas riesgosas para la seguridad pública.

Esta no es la primera vez que se registran hechos de violencia en el mismo estadio. De hecho, aquel 10 de agosto se reforzó la presencia policial en la cancha.

La tribuna popular norte había estado clausurada por dos fechas tras incidentes ocurridos el 30 de junio, que llevaron a la suspensión de un partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero.

Los serios incidentes que provocaron la suspensión de Colón-Mitre de Santiago del Estero

En aquella ocasión, el partido no pudo pasar de los 34 minutos del segundo tiempo. Colón, que se encontraba en desventaja 1-0 por un gol de Díaz para Mitre, fue superado en lo futbolístico y la tensión se trasladó a la tribuna cuando hinchas sabaleros provocaron disturbios, rompieron un alambrado perimetral y buscaron ingresar a la cancha para agredir a jugadores y allegados del equipo visitante.

El árbitro Felipe Viola decidió detener el juego primero y luego suspenderlo al considerar que la seguridad no estaba garantizada. Durante la transmisión, se escuchó al juez principal afirmar frente a los capitanes que “vamos a terminar lastimados, no puede continuar”, mientras jugadores de ambos equipos buscaban intervenir para calmar a los hinchas y evitar mayores enfrentamientos.

El momento que el árbitro Felipe Viola suspendió el partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero

Para el encuentro del 10 de agosto, la tribuna fue reabierta bajo estrictas medidas de control, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos previos.

En ese sentido, la identificación de los implicados se logró mediante tareas de inteligencia y análisis de datos de la División Judiciales de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe.

De hecho, en el considerando de la norma publicada esta madrugada, el Gobierno nacional resaltó la importancia de “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”.

Temas Relacionados

Colón de Santa FeMitre de Santiago del EsteroAgropecuarioBarrabravaHinchasPrimera NacionalMinisterio de SeguridadPatricia BullrichBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Qué futbolistas de Boca Juniors podrían irse sobre el cierre del mercado de pases

Un grupo de jugadores xeneizes tienen posibilidad latente de ser transferidos o rescindir. Quiénes son

Qué futbolistas de Boca Juniors

El mercado de pases de La Scaloneta: los jugadores de la Selección que cambiaron de club y los que todavía tienen chances de mudarse

A poco menos de un año del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, varios de los usuales citados por Scaloni decidieron cambiar de equipo para ganar continuidad. Los casos más resonantes

El mercado de pases de

Luego de su anuncio, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección hasta el Mundial 2026

El capitán dejó entrever la posibilidad de que el choque ante Venezuela sea el último oficial con la casaca albiceleste en territorio argentino

Luego de su anuncio, todos

11 frases de Gallardo tras la clasificación de River: su puntaje para el equipo, el ejemplo de Armani y un dardo para Palmeiras

El entrenador analizó la victoria por penales y el pase a los cuartos de final en la Copa Argentina

11 frases de Gallardo tras

Los mejores memes de la clasificación de River por penales ante Unión en la Copa Argentina: Franco Armani, el héroe

Con el Pulpo como máxima figura, el Millonario eliminó al Tatengue y jugará ante Racing en los cuartos de final. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autorizaron a una aerolínea a

Autorizaron a una aerolínea a operar vuelos regulares entre Bariloche y San Pablo

Oficializaron una nueva suba del impuesto a los combustibles que se traslada al precio de la nafta y el gasoil

Un condenado por abuso sexual se cortó la tobillera electrónica y escapó en plena audiencia

Descubren un “talón de Aquiles” del parásito que causa la infección de Chagas

Ñoquis caseros: cinco variantes deliciosas para renovar la tradición de cada 29

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Bolivia levantó

La Justicia de Bolivia levantó la prisión preventiva contra Luis Fernando Camacho en cuatro causas penales

Lo que se sabe del despliegue de buques de guerra de EEUU frente a Venezuela para combatir el narcoterrorismo

Descubren un “talón de Aquiles” del parásito que causa la infección de Chagas

Trump nombró a Jim O’Neill como director interino de la agencia de Control de Enfermedades de EEUU

Arteba 2025: las galerías debutantes y otras propuestas jóvenes para descubrir

TELESHOW
Ale Sergi y Juliana Gattas

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”