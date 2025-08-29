Prohibieron el ingreso a las canchas a 16 barras de Colón por los incidentes en la previa de un partido

Prohibieron el ingreso a las canchas 16 barras de Colón tras incidentes en la previa del partido ante Agropecuario (Foto: X @RadioEME)

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, resolvió aplicar la “restricción de concurrencia administrativa” a 16 personas identificadas como miembros de la barra brava “Los de Siempre” del Club Atlético Colón. Esta decisión fue tomada luego de los disturbios ocurridos el 10 de agosto en el estadio Brigadier General Estanislao López, en la ciudad de Santa Fe, durante el partido entre el Sabalero y Agropecuario por la Primera B Nacional.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, le prohíbe a estos individuos asistir a cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional durante dos años.

Tal como explicaron, la decisión responde a una solicitud de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa F, que consideró “conveniente la aplicación de la figura de ‘restricción de concurrencia administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a estos hinchas por el plazo de dos años”.

Según el expediente, los 16 hinchas intentaron ingresar sin entrada al estadio y provocaron disturbios en el portón de acceso a la tribuna popular norte, lo que motivó su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

Los identificados son: Lautaro Nicolás Herrera, Emiliano Ruiz, Joaquín Pasculli, Bruno Pasculli, Santino Javier Droz, Brian Exequiel Takemura, Sergio Matías Muñoz, David Hugo Sutter, Facundo Ezequiel Roca, Brian Nicolás Ríos, Alexis Matías Muñoz, Ángel Oscar Castillo, Tobías Agustín Anchaval, José Enrique Primerano, Matías Francisco Falbo y Luis Rafael Piccinini.

La medida se ampara en la Ley de Ministerios N° 22.520, la Ley N° 20.655 de deportes y el Decreto N° 246/17, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional a diseñar y aplicar restricciones de concurrencia a espectáculos futbolísticos para personas consideradas riesgosas para la seguridad pública.

Esta no es la primera vez que se registran hechos de violencia en el mismo estadio. De hecho, aquel 10 de agosto se reforzó la presencia policial en la cancha.

La tribuna popular norte había estado clausurada por dos fechas tras incidentes ocurridos el 30 de junio, que llevaron a la suspensión de un partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero.

Los serios incidentes que provocaron la suspensión de Colón-Mitre de Santiago del Estero

En aquella ocasión, el partido no pudo pasar de los 34 minutos del segundo tiempo. Colón, que se encontraba en desventaja 1-0 por un gol de Díaz para Mitre, fue superado en lo futbolístico y la tensión se trasladó a la tribuna cuando hinchas sabaleros provocaron disturbios, rompieron un alambrado perimetral y buscaron ingresar a la cancha para agredir a jugadores y allegados del equipo visitante.

El árbitro Felipe Viola decidió detener el juego primero y luego suspenderlo al considerar que la seguridad no estaba garantizada. Durante la transmisión, se escuchó al juez principal afirmar frente a los capitanes que “vamos a terminar lastimados, no puede continuar”, mientras jugadores de ambos equipos buscaban intervenir para calmar a los hinchas y evitar mayores enfrentamientos.

El momento que el árbitro Felipe Viola suspendió el partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero

Para el encuentro del 10 de agosto, la tribuna fue reabierta bajo estrictas medidas de control, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos previos.

En ese sentido, la identificación de los implicados se logró mediante tareas de inteligencia y análisis de datos de la División Judiciales de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe.

De hecho, en el considerando de la norma publicada esta madrugada, el Gobierno nacional resaltó la importancia de “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”.