Escándalo en la B Nacional: le bajaron el sueldo tras ser expulsado dos veces, se peleó con la dirigencia y se fue del club

Las expulsiones de Facundo Pons en Defensores de Belgrano

La Primera B Nacional atraviesa un caso verdaderamente atípico tras conocerse la salida de Facundo Pons del Defensores de Belgrano. El club de Núñez dio a conocer la noticia por intermedio de sus redes sociales, pero fue el detalle del comunicado lo que transformó en singular al tema.

“El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual”, indicó la entidad en redes sociales durante la noche del martes.

El atacante de 29 años llegó al Dragón a inicios del 2025 tras defender los colores de Estudiantes de Río Cuarto durante los últimos meses del año pasado. Con amplia experiencia en la categoría, Pons aportó 7 tantos en las 16 presentaciones que acumuló en el club a lo largo de este año y se convirtió en el máximo artillero del equipo en el torneo, pero algo se rompió en las últimas horas.

El comunicado oficial de Defensores de Belgrano

El ex Arsenal de Sarandí y Quilmes fue expulsado por primera vez en el torneo a inicios de mayo a la media hora de lo que terminó siendo una victoria 1-0 sobre Mitre de Santiago del Estero con gol del ex Racing Emiliano Vecchio por la 13ª fecha de la Primera B Nacional. Pons pegó una brutal patada de atrás en mitad de cancha sobre Juan Alessandroni que el árbitro Franco Acita valoró con una roja directa. Aquel día de furia terminó con el atacante pegando una patada a una puerta del Estadio Juan Pasquale.

Tras pasar una fecha de suspensión, reapareció como titular del equipo de Carlos Mayor en la derrota 2-1 como visitante ante Central Norte. Se ausentó en las siguientes presentaciones contra Gimnasia de Mendoza (caída 0-2), Gimnasia de Jujuy (perdió 0-1), Agropecuario (empate 1-1) y San Telmo (tropiezo 1-2), pero volvió a sumar minutos contra Chacarita como titular: anotó uno de los goles del triunfo 2-0 como visitante.

Retuvo la confianza para estar desde el inicio en la caída 1-2 ante Ferro, donde fue amonestado a los 6 minutos pero marcó el único tanto de su equipo. Esto le permitió estar como titular en la igualdad sin goles contra Estudiantes de Río Cuarto y permanecer en el equipo en el duelo que torció su destino en la institución.

Mayor lo puso de arranque el 26 de julio ante Talleres de Remedios de Escalada por la 24ª fecha del campeonato, pero su equipo perdió 2-0 y Pons se fue otra vez expulsado por una pelea tras uno de los tantos del rival a los 69 minutos.

Esa derrota decantó primero en la salida del entrenador y el posterior desembarco de Fabián Nardozza en su lugar. Cuando el flamante DT dio la primera lista de concentrados para enfrentar a Deportivo Morón, la cuenta oficial del club se encargó de remarcar los motivos de la ausencia del delantero de 29 años: “Facundo Pons no forma parte de la nómina ya que recibió 4 fechas de suspensión por la expulsión en el encuentro ante Talleres (RE)”.

El Dragón igualó 0-0 con Morón y cayó 2-0 contra Estudiantes de Buenos Aires, pero el atacante no llegó a cumplir las cuatro jornadas para vivir su retorno. Antes del compromiso pautado contra CADU el próximo lunes 18 de agosto, Defensores informó que Pons se desvinculó del club tras una discusión con la dirigencia que planteó descontarle el salario.

Pons sumó 14 presentaciones sobre 26 de su equipo en la Primera Nacional con 7 gritos, 3 amarillas y 2 rojas, además de ser titular en el triunfo 2-0 para eliminar a Barracas Central en 32avos de final de la Copa Argentina y en la derrota 3-2 contra Belgrano en la siguiente instancia de este certamen (fue amonestado en ambos juegos).

Con la salida de su goleador y cambio de entrenador, Defensores está 13° en la Zona B de la Primera B Nacional con 31 puntos a 10 unidades de la zona de Reducido y 15 por delante de los últimos dos puestos que decretarán los descensos.