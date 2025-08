Prohibieron el ingreso a las canchas a los dos hinchas de Central Ballester que agredieron a Luis Ventura

El Ministerio de Seguridad prohíbe el ingreso a eventos deportivos a dos hinchas de Central Ballester tras incidentes violentos

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, resolvió aplicar una restricción de concurrencia administrativa por tiempo indeterminado a Mauricio Manuel Bogado y Sebastián Mauricio Bogado, integrantes de la barra brava del Club Social y Deportivo Central Ballester. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, impide a ambos el ingreso a cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional.

La decisión surge tras los graves incidentes ocurridos el 27 de julio durante un partido de la Primera C entre Central Ballester y Club Atlético Victoriano Arenas en el estadio de José León Suárez, donde Luis Ventura sufrió una brutal agresión.

La resolución se fundamenta en los hechos registrados al finalizar el encuentro, cuando se produjo un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos.

Posteriormente, un grupo de simpatizantes radicalizados de Central Ballester ingresó al campo de juego desde la tribuna lateral y agredió a jugadores del equipo visitante.

La brutal agresión a Luis Ventura como DT de Victoriano Arenas

Entre las víctimas se encuentra el director técnico de Victoriano Arenas, Luis Ventura, quien recibió un golpe en la sien por parte de uno de los invasores, lo que le provocó la caída y pérdida de conocimiento.

“Me pegaron de costado, medio de atrás, tengo la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme, porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta de que no estoy en condiciones”, expresó Ventura tras el golpe recibido. “Tengo todo inflamado, lo más probable es que me tengan que drenar. Nos masacraron. Es el mismo que nos agredió la última vez, en el año 2018. Liberaron la puerta y nos persiguió la gente de afuera”, denunció

El Ministerio, a través de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, presentó una denuncia por intimidación pública y lesiones leves agravadas ante el fiscal general de la jurisdicción correspondiente. Además, se recibieron denuncias telefónicas que aportaron información relevante para la identificación de los presuntos agresores. El análisis de registros fotográficos y fílmicos difundidos en medios y redes sociales permitió identificar a los hermanos Bogado como partícipes directos de la agresión y de los incidentes en el estadio.

La resolución destaca que “el espíritu de la normativa de aplicación vigente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”. En este sentido, Bullrich dispuso que “resulta pertinente registrar en el Programa Tribuna Segura al causante y disponer las medidas previstas”.

Hace unos días, la ministra había realizado el anuncio de la identificación de los agresores del periodista desde su cuenta personal de X. “‘Los Bogado’, clan de barrabravas y matones, le pegaron a Luis Ventura. ¡Chau cancha! No solo no entran más; además, pagarán por la agresión. El que las hace, las paga”, twitteó la funcionaria junto a imágenes de los responsables.

El tweet de la ministra Patricia Bullrich sobre la identificación del agresor de Luis Ventura

Este martes, uno de los hinchas identificados habló por primera vez y pidió disculpas por el ataque al entrenador y periodista Luis Ventura.

“No me dí cuenta que le pegué. Estoy en contra de la violencia y en contra de todo. Fue impulsivo, por defender a nuestro equipo y al club que amo. La violencia la generan los jugadores, vi que le estaban pegando al arquero entre cinco, vi que estaba el alambrado caído y entré. Estoy arrepentido de lo sucedido y le quiero pedir disculpas a Luis”, declaró uno de los hermanos Bogado durante una entrevista en el programa ISPA, Todo al revés, que se emite en Net TV.

Bogado, de 40 años, negó que forme parte de la barrabrava de Central Ballester y aseguró que es socio del club y que pagó su entrada para ver el encuentro.

Además, dijo que no sabía que le había pegado a Ventura (69) hasta que vio las imágenes por televisión. “No me dí cuenta de que era él, no estoy en contra de él y le quiero pedir disculpas públicamente. No me justifico, pero quiero aclarar que toda mi familia es laburante y no es un clan”, agregó el hombre que trabaja como camionero.

Sobre su acción particular, en la que se ve golpeando en el rostro a Luis Ventura, Bogado lanzó una insólita argumentación: dijo que reaccionó de tal manera en defensa propia, ya que interpretó que el técnico de Victoriano Arenas podría agredirlo a él con una silla de plástico. “Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. Yo no soy boxeador ni practiqué boxeo”, aclaró.

El hombre de apellido Bogado es socio de Central Ballester y se mostró arrepentido de su accionar

Ante este hecho, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) decretó que el Club Social y Deportivo Central Ballester deberá disputar todos los partidos como local de lo que resta del 2025 sin público, a puertas cerradas.

Días después, la AFA también impuso una sanción al club y a 5 jugadores de Central Ballester y también decretó la “clausura provisional” de la cancha “en atención a los hechos de público y notorio conocimiento”. En ese informe se comunicó que Damián Ezequiel Ramírez, Javier Agustín Herrera, Tobías Adrián Sarmiento, Víctor Julián Bernal y Alejo Agustín Roa de Central Ballester fueron suspendidos provisionalmente hasta que realicen su defensa por escrito.