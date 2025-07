Video: los graves incidentes que forzaron la suspensión del partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero

Los serios incidentes que provocaron la suspensión de Colón-Mitre de Santiago del Estero

El partido entre Colón y Mitre, disputado en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe por la fecha 20 de la Primera Nacional, terminó suspendido a los 34 minutos del segundo tiempo después de incidentes graves en las tribunas.

Colón, que se encontraba en desventaja 1-0 por un gol de Díaz para Mitre, fue superado en lo futbolístico y la tensión se trasladó a la tribuna cuando hinchas sabaleros provocaron disturbios, rompieron un alambrado perimetral y buscaron ingresar a la cancha para agredir a jugadores y allegados del equipo visitante.

El árbitro Felipe Viola decidió detener el juego primero y luego suspenderlo al considerar que la seguridad no estaba garantizada. Durante la transmisión, se escuchó al juez principal afirmar frente a los capitanes que “vamos a terminar lastimados, no puede continuar”, mientras jugadores de ambos equipos buscaban intervenir para calmar a los hinchas y evitar mayores enfrentamientos.

El momento que el árbitro Felipe Viola suspendió el partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero

Una vez informada la suspensión del partido, el equipo visitante y la terna arbitral abandonaron el campo de juego. No así el plantel de Colón de Santa Fe, que no pudo acceder a la manga que lo deposita a los vestuarios por los proyectiles que lanzaban de la tribuna local. No alcanzó ni siquiera la protección de la policía, que le armó un pasillo con sus escudos. Tras varios minutos de incertidumbre, las fuerzas de seguridad decidieron ingresar a las gradas y forzar la salida de los simpatizantes mediante disparos de balas de goma.

La situación en el club local era tensa desde antes del inicio: el público de Colón insultó a sus futbolistas y cuerpo técnico durante el arribo al estadio, reflejando el malestar por el presente deportivo. El equipo dirigido por Andrés Yllana llevaba seis victorias, tres empates y diez derrotas en el torneo, ubicándose en la décimo quinta posición del Grupo B. A pesar de los recientes cambios de entrenador, el rendimiento no mejoró y el clima institucional se agravó tras las últimas derrotas.

El partido, televisado por TyC Sports, quedó interrumpido y su reprogramación quedará pendiente de una resolución del tribunal disciplinario. Mientras tanto, la crisis de Colón se profundiza tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Así se retiraron los jugadores de Colón en medio de los proyectiles que tiraron sus hinchas

En lo que respecta a lo futbolístico, Colón y Mitre protagonizaron un encuentro que comenzó con un equipo local protagonista. A 12 minutos, Rómulo Jourdan conectó un cabezazo que pasó por encima del travesaño y, en la jugada siguiente, Tomás Castro remató desde el borde del área obligando a una intervención del arquero visitante. Con el correr de los minutos, el desarrollo perdió intensidad y las llegadas escasearon. Recién a los 28 minutos, una jugada en el área chica le permitió a Castro quedar con la pelota servida para su zurda, aunque no logró definir frente al arco de Mitre.

En la segunda parte, la primera oportunidad clara apareció a los 10 minutos, cuando Lago intentó sorprender con un remate de media distancia que se fue apenas arriba del travesaño. El ingreso del juvenil Kevin Colli, debutante en el equipo, aportó movilidad y a los 18 minutos protagonizó una buena combinación ofensiva con Lago. Colli remató y, tras un desvío, la pelota derivó en un tiro de esquina que generó expectativa en la parcialidad local.

El gol con el que Mitre le ganaba a Colón antes de que se suspendiera el partido por incidentes

El desarrollo cambió de rumbo a los 27 minutos del complemento. Cristian Díaz, defensor de Mitre, abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que venció la resistencia del arquero. El gol, sumado al contexto de tensión existente en el estadio, generó frustración en el público sabalero.

Menos de cinco minutos después, se produjo la antes mencionada situación violenta en la tribuna local. La reacción de los hinchas generó incidentes que obligaron al árbitro Felipe Viola a suspender el encuentro, cuando restaban cerca de diez minutos para el cierre.

Formaciones:

Colón: Díaz; Thaller, Negro, Sánchez, Soto; Garrido, Talpone, Jourdan, Taborda; Lago y Castro.

Mitre: Jachfe; Wiechniak, Sánchez, Díaz, Alesandroni; Melillán, R. González, Kabalin, Gallardo; Rosales y Valdivia.