Prohibieron la entrada a las canchas a un hincha que quiso ingresar a un partido de Copa Argentina con cocaína oculta

El sospechoso fue detenido en el ingreso del partido por Copa América

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció la aplicación de una restricción de concurrencia administrativa contra un hincha que intentó ingresar con cocaína al partido entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba por la llave de octavos de final de la Copa Argentina.

La sanción se dio a conocer este viernes a la madrugada mediante la publicación de la resolución 950/205 en el Boletín Oficial. El acusado fue privado de asistir a eventos deportivos por cuatro años.

Tal como establece el artículo 1°, la prohibición recaerá sobre Jaime Juan Sebastián Gómez. Esta decisión se tomó luego de un operativo policial realizado el pasado 30 de julio durante el encuentro por octavos de final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba, en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes, en la provincia de San Luis.

En esa oportunidad, el personal de la división Lucha Contra el Narcotráfico de San Luis requisó a Gómez como parte de las medidas preventivas. Fue así que detectaron que entre sus pertenencias escondía 51 envoltorios. El contenido fue descrito como una “sustancia blanquecina pulverulenta y granulada”, que era similar a la cocaína.

Después de que se secuestraran, la prueba de campo arrojó resultado positivo para esa sustancia. Tras confirmarse que el hincha acusado llevaba consigo un total de 21 gramos, la Fiscalía Federal ordenó la incautación de la droga e inició el sumario correspondiente.

La medida se fundamenta en la normativa vigente del Programa Tribuna Segura, el cual fue implementado con la intención de preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos y evitar la presencia de personas que puedan alterar el desarrollo de estos eventos.

Otro hincha de All Boys fue sancionado por actitudes antisemitas

Hace algunos días, el Ministerio de Seguridad Nacional también dispuso la restricción administrativa de concurrencia para Gastón Alejandro Krabbe, prohibiéndole el acceso a cualquier evento deportivo en Argentina por tiempo indeterminado. La resolución publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial, se vincula con los incidentes ocurridos el 29 de junio de 2025 en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas durante el partido entre All Boys y Atlanta, en el marco de la Primera B Nacional.

Krabbe fue identificado como uno de los principales responsables de actos discriminatorios y antisemitas registrados antes del encuentro. Según la resolución, un grupo de simpatizantes de All Boys, entre ellos Krabbe, portó un ataúd pintado con los colores de Atlanta y una bandera de Israel, encendió pirotecnia y entonó cánticos xenófobos y antisemitas. También se exhibió una pancarta con la leyenda “Muerte al estado genocida de Israel”, un dron sobrevoló el estadio con una bandera palestina y se repartieron volantes con mensajes agraviantes.

La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia por actos discriminatorios tipificados en la Ley 23.592 e intimidación pública contra miembros de la barra de All Boys. El Juzgado Federal Nº 9 interviene en la causa, en tanto la División Informes Preventivos de la Policía de la Ciudad analizó grabaciones para identificar a los presuntos autores.

El 10 de julio, la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en el marco de la investigación, tras una orden judicial solicitada por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 13. En el operativo se incautaron una bandera de Palestina, prendas utilizadas el día de los hechos, teléfonos celulares y banderas alusivas a All Boys. Krabbe fue señalado como autor de los cánticos discriminatorios contra la comunidad judía representada por Atlanta.

El expediente penal por organización y propaganda discriminatoria continúa en trámite en los fueros penal contravencional y federal, con intervención de la Fiscalía Nº 13 y el Juzgado Federal Nº 9. Las autoridades buscan determinar la responsabilidad de otros participantes en los episodios ocurridos en el estadio de All Boys.