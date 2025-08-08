Deportes

Prohibieron la entrada a las canchas a un hincha que quiso ingresar a un partido de Copa Argentina con cocaína oculta

El sospechoso fue detenido durante el operativo de seguridad montado en la previa al encuentro entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba por los octavos de finales

Guardar
El sospechoso fue detenido en
El sospechoso fue detenido en el ingreso del partido por Copa América

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció la aplicación de una restricción de concurrencia administrativa contra un hincha que intentó ingresar con cocaína al partido entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba por la llave de octavos de final de la Copa Argentina.

La sanción se dio a conocer este viernes a la madrugada mediante la publicación de la resolución 950/205 en el Boletín Oficial. El acusado fue privado de asistir a eventos deportivos por cuatro años.

Tal como establece el artículo 1°, la prohibición recaerá sobre Jaime Juan Sebastián Gómez. Esta decisión se tomó luego de un operativo policial realizado el pasado 30 de julio durante el encuentro por octavos de final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba, en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes, en la provincia de San Luis.

En esa oportunidad, el personal de la división Lucha Contra el Narcotráfico de San Luis requisó a Gómez como parte de las medidas preventivas. Fue así que detectaron que entre sus pertenencias escondía 51 envoltorios. El contenido fue descrito como una “sustancia blanquecina pulverulenta y granulada”, que era similar a la cocaína.

Después de que se secuestraran, la prueba de campo arrojó resultado positivo para esa sustancia. Tras confirmarse que el hincha acusado llevaba consigo un total de 21 gramos, la Fiscalía Federal ordenó la incautación de la droga e inició el sumario correspondiente.

La medida se fundamenta en la normativa vigente del Programa Tribuna Segura, el cual fue implementado con la intención de preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos y evitar la presencia de personas que puedan alterar el desarrollo de estos eventos.

Otro hincha de All Boys fue sancionado por actitudes antisemitas

Otro hincha de All Boys
Otro hincha de All Boys fue sancionado con la prohibición de ingreso a eventos deportivos

Hace algunos días, el Ministerio de Seguridad Nacional también dispuso la restricción administrativa de concurrencia para Gastón Alejandro Krabbe, prohibiéndole el acceso a cualquier evento deportivo en Argentina por tiempo indeterminado. La resolución publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial, se vincula con los incidentes ocurridos el 29 de junio de 2025 en las inmediaciones del estadio Islas Malvinas durante el partido entre All Boys y Atlanta, en el marco de la Primera B Nacional.

Krabbe fue identificado como uno de los principales responsables de actos discriminatorios y antisemitas registrados antes del encuentro. Según la resolución, un grupo de simpatizantes de All Boys, entre ellos Krabbe, portó un ataúd pintado con los colores de Atlanta y una bandera de Israel, encendió pirotecnia y entonó cánticos xenófobos y antisemitas. También se exhibió una pancarta con la leyenda “Muerte al estado genocida de Israel”, un dron sobrevoló el estadio con una bandera palestina y se repartieron volantes con mensajes agraviantes.

La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia por actos discriminatorios tipificados en la Ley 23.592 e intimidación pública contra miembros de la barra de All Boys. El Juzgado Federal Nº 9 interviene en la causa, en tanto la División Informes Preventivos de la Policía de la Ciudad analizó grabaciones para identificar a los presuntos autores.

El 10 de julio, la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en el marco de la investigación, tras una orden judicial solicitada por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 13. En el operativo se incautaron una bandera de Palestina, prendas utilizadas el día de los hechos, teléfonos celulares y banderas alusivas a All Boys. Krabbe fue señalado como autor de los cánticos discriminatorios contra la comunidad judía representada por Atlanta.

El expediente penal por organización y propaganda discriminatoria continúa en trámite en los fueros penal contravencional y federal, con intervención de la Fiscalía Nº 13 y el Juzgado Federal Nº 9. Las autoridades buscan determinar la responsabilidad de otros participantes en los episodios ocurridos en el estadio de All Boys.

Temas Relacionados

Ministerio de Seguridad NacionalCopa ArgentinaIndependiente RivadaviaCentral CórdobaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Enorme actuación de la natación argentina en el Mundial con cuatro semifinales y un récord: “No es un golpe de suerte”

Gracias a los olímpicos Macarena Ceballos y Ulises Saravia, el equipo tuvo un destacado desempeño en Singapur. El director técnico nacional Gustavo Roldán analizó el resultado junto a Infobae

Enorme actuación de la natación

El Puma Martínez, antes de su histórico combate: fuerte advertencia tras la provocación del “Bam” Rodríguez y en qué busca emular a Messi

Tras defender el título mundial supermosca por la AMB, Fernando se enfrentará al estadounidense, que ostenta el cinturón CMB, OMB y The Ring de la categoría. El oriundo de La Boca buscará ser el primer campeón indiscutido de la historia del país

El Puma Martínez, antes de

“Lo di todo, hasta acá llegué”: 20 años después, la historia detrás del retiro del Flaco Traverso

El ídolo sorprendió y no corrió una serie de TC. Se fue a su casa y emocionado explicó por qué colgó el casco. “El automovilismo me dio 100 veces más de lo que yo le dí”, afirmó. Cómo atraviesa un piloto el dejar de correr

“Lo di todo, hasta acá

Tras el triunfo de Estudiantes, Santiago Ascacibar habló sobre el interés de Riquelme para sumarlo a Boca Juniors

El Ruso se refirió al rumor que se instaló por el pedido del presidente xeneize a Juan Sebastián Verón

Tras el triunfo de Estudiantes,

Ben Shelton derrotó a Karen Khachanov y consiguió su primer título de Masters 1000 en Toronto

El estadounidense consiguió su primer trofeo entrenado por su padre, Bryan, quien fue tenista profesional. En Montreal, la canadiense Victoria Mboko también hizo historia

Ben Shelton derrotó a Karen
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron perpetua para tres jóvenes

Pidieron perpetua para tres jóvenes que mataron a un empleado metalúrgico en Rosario durante un intento de robo

Arquitectura ecuestre en auge: cómo se redefine la experiencia del polo en Argentina

Cómo modernizar tu casa con soluciones fáciles y sin grandes obras

El verde es el nuevo gris: por qué es el tono neutro para la decoración que llegó para quedarse

Declararon culpable al hombre que mató a golpes a su beba de dos meses e incendió su casa en Villa Fiorito

INFOBAE AMÉRICA
EEUU corregirá los aranceles aplicados

EEUU corregirá los aranceles aplicados a Japón tras detectar un error respecto al acuerdo firmado en julio

Estas son las cinco condiciones aprobadas por Israel para poner fin a la guerra en Gaza

Un libro en dos mil palabras: “El Conde de Montecristo”, historia de una venganza

Receta de papas a la crema con verdeo, rápida y fácil

Qué leer esta semana: el hermano alemán que le apareció a Chico Buarque (y cómo)

TELESHOW
La confesión de Eva Bargiela

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”