Garnacho está a un paso de dejar Manchester United para firmar con el Chelsea de Enzo Fernández

La relación entre Garnacho y Amorm no tiene retorno (Reuters/Phil Noble)

Solo restan seis días para el cierre del mercado de pases en Inglaterra (1 de septiembre) y el futuro de Alejandro Garnacho es una incógnita. El futbolista de 21 años está marginado de la consideración de Ruben Amorim en Manchester United, no fue citado a la pretemporada, tampoco fue parte de los primeros encuentros del equipo con derrota ante Arsenal y empate frente a Fulham en la Premier League, y el Chelsea pica en punta para llevárselo, pero el tiempo apremia y urge encontrar una solución para un protagonista que ya ha admitido que solo quiere jugar en el equipo de Londres.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases europeo, dio un guiño a la operación, a falta de confirmaciones oficiales. El reportero precisó que los Blues elevaron un ofrecimiento que ronda de 35 a 40 millones de libras (entre 47 a 53 millones de dólares). Ahora, esperan por la respuesta de los Diablos Rojos a esta oferta, aunque todos los caminos conducen a que será compañero de Enzo Fernández. “El acuerdo se hará, es solo cuestión de tiempo… ya que Garnacho solo quiere al Chelsea. Allá vamos, pronto”, aseguró el cronista, quien incluso subió una publicación a sus redes con diferentes emojis: un corazón celeste, dos relojes de arena y una bandera argentina, en señal de que la resolución sería inminente.

De esta manera, el cuadro de Stamford Bridge aceleró su interés por el Bichito. Diferentes diarios ingleses como Daily Mail y Daily Mirror apuntaban a que la propuesta inicial podría estar entre las 25 y las 35 millones de libras (entre 33 y 47 millones de la moneda norteamericana). Además, The Times se acercaba al número más alto de esas cifras, aunque todavía está lejos de las pretensiones económicas del Manchester United, que busca sacar 50 millones de libras (USD 67 millones) por el extremo izquierdo.

Los Red Devils defienden esa cifra usando de ejemplo a Noni Madueke, jugador del Chelsea que fue vendido en una cifra similar al Arsenal en este mercado y que tuvo estadísticas parecidas al joven español nacionalizado Albiceleste, pero hay detalles que se omiten en esa comparación.

Madueke nunca dejó de estar en la consideración del entrenador Enzo Maresca, quien lo utilizó en cinco partidos del Mundial de Clubes y se perdió la final ante PSG por su venta a los Gunners, mientras que Garnacho fue apartado del plantel, lo mandaron a entrenarse en contraturno junto a otros compañeros en su misma situación. Tampoco realizó la pretemporada bajo la exigencia de un plantel profesional y no sumó minutos en el estreno liguero. Esto se suma a que el Chelsea no está urgido de liquidez y puede imponer sus condiciones como quiera después de levantar la Conference League y el Mundial de Clubes, mientras que el conjunto de Manchester gastó más de 220 millones de libras (USD 296 millones) en tres delanteros, no vendió a nadie y está obligado a hacerlo para equilibrar sus finanzas.

De hecho, Daily Mail apuntó que los Blues buscan cerrar un acuerdo por un monto menor justamente por la voluntad de Alejandro Garnacho de reforzar únicamente las huestes del campeón del mundo, luego de rechazar un acercamiento del Bayern Múnich.

Garnacho perdió la final de la Europa League contra Tottenham y, en zona mixta, declaró que la temporada había sido una "mierda". Cabe recordar que el Manchester United terminó en los últimos lugares de la Premier League y no ganó ningún título (Crédito: Reuters/Juan Medina)

Tan es así que el atacante de la selección argentina le habría contado su deseo de emigrar hasta a su peluquero, según repasó The Guardian. Este portal deslizó que la dificultad en las negociaciones podía acelerar las charlas con el mediapunta del Barcelona, Fermín López. Cabe aclarar que ambas conversaciones también podrían ser compatibles porque se trata de dos lugares distintos de la cancha a ocupar.

“Chelsea no está dispuesto a llegar tan alto”, aseguró el periodista Tom Victor en su nota firmada del Daily Mirror a la hora de descartar que uno de los clasificados a la Champions League se estire a lo que quiere el Manchester United, que no tendrá competencia internacional esta temporada. Se intentó meter a otros futbolistas en la operación, pero los nombres de Christopher Nkunku y Tyrique George no tuvieron buena respuesta en el noroeste inglés.

The Times afirma que esta decisión marcará el año de Alejandro Garnacho, ya que desea tener continuidad para ser considerado por Lionel Scaloni con vistas al Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. El joven no está en los planes de Amorim, pero con la otra camiseta tampoco tendría garantizada la titularidad porque competiría con Pedro Neto y el flamante refuerzo Jamie Bynoe-Gittens, proveniente del Borussia Dortmund.