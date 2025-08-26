Deportes

El legado de Kobe Bryant llega al cine: los detalles de la película que revive el Draft de la NBA de 1996

La obra, denominada “With the 8th Pick”, busca rescatar el lado humano y competitivo del fallecido jugador. Momentos, cultura y un recuerdo que trasciende su leyenda, según un artículo de Vanity Fair

Por Fausto Urriste

Warner Bros. anuncia una película
Warner Bros. anuncia una película sobre Kobe Bryant y su llegada a la NBA (EFE/Larry W. Smith)

El anuncio de Warner Bros. sobre la producción de una película dedicada a Kobe Bryant causó gran expectación tanto en el mundo del cine como en el del baloncesto internacional. El largometraje llevará el título With the 8th Pick y contará con un guion ya finalizado por Alex Sohn y Gavin Johannsen, publicó Vanity Fair.

La historia se centrará en el trascendental Draft de la NBA de 1996, punto de partida de una de las carreras más influyentes en la historia deportiva. La noticia fue revelada por Vanity Fair el 25 de agosto de 2025 y despertó el interés de aficionados y críticos por igual.

Enfoque narrativo y detalles del Draft de 1996

El proyecto plantea una visión diferente del ascenso de Bryant, inspirándose en películas como “La Red Social”, “Air” y “Moneyball”, e incorporando un componente de suspense. Según información difundida por Vanity Fair, la trama se detendrá en la figura de John Calipari, entonces entrenador de los New Jersey Nets, cuyo interés por seleccionar a Bryant en el Draft añadió tensión a uno de los episodios más comentados de la liga.

El largometraje 'With the 8th
El largometraje 'With the 8th Pick' explorará la formación internacional y el legado de Bryant (David Butler II-USA TODAY Sports)

El relato promete mostrar tanto las negociaciones del proceso de selección como el impacto de la octava elección, que finalmente llevó a Bryant a consolidar su carrera íntegramente en los Los Angeles Lakers, equipo en el que desarrolló toda su trayectoria profesional.

Trayectoria internacional y formación de Kobe Bryant

La vida de Kobe Bryant, fallecido hace cinco años en un accidente aéreo junto a su hija, transcurrió bajo el influjo de una inusual formación internacional. Antes de llegar a la NBA, Bryant vivió y se formó profesionalmente en Italia debido a la carrera de su padre, también jugador de baloncesto.

Esta experiencia europea influyó de modo decisivo en su estilo de juego y mentalidad competitiva, rasgos que le ayudaron a destacar desde su llegada a los Estados Unidos. Convocado en el Draft con solo diecisiete años, Bryant inició su recorrido en la NBA, permaneciendo siempre en los Lakers hasta su retiro en 2016.

La formación internacional de Kobe
La formación internacional de Kobe Bryant marcó su estilo y mentalidad competitiva en la NBA (Harrison Hill-USA TODAY Sports)

Durante dos décadas en la liga, Kobe Bryant conquistó cinco campeonatos y se erigió como uno de los jugadores emblemáticos de su generación.

Su despedida, cerca de los 38 años, ocurrió en un partido en el que anotó 60 puntos, una actuación que coronó su extensa carrera y selló su nombre en la historia del deporte. Del mismo modo, su incursión en el mundo del cine alcanzó reconocimiento internacional cuando ganó el Óscar en 2018, compartido con el director Glen Keane por “Dear Basketball”.

El cortometraje, basado en cartas escritas por Bryant para anunciar su retiro, mostró su capacidad de trascender el ámbito deportivo y conectar con públicos de distintas generaciones.

Progreso de la producción y expectativas del proyecto

La trama se centrará en
La trama se centrará en el Draft de 1996 y la consagración de Bryant en los Lakers (REUTERS/Andess Latif)

Hasta el momento, la producción de Warner Bros. no cuenta con un director asignado, pero Vanity Fair señala que el desarrollo de la película avanza a paso firme y mantiene las expectativas elevadas entre los seguidores del cine y el baloncesto.

La ausencia de un realizador no frenó el entusiasmo ante una propuesta que se visualiza como homenaje a los orígenes y al legado de Bryant, figura que inspira relatos más allá de las canchas y genera impacto en la gran pantalla.

La historia de Kobe Bryant, definida por su paso por Italia, su consagración en los Lakers y su incursión en el cine, sigue conquistando nuevas audiencias. Ahora, el largometraje de Warner Bros. promete recuperar esos momentos inolvidables y ofrecer una mirada íntima y profunda a los factores que forjaron a una leyenda deportiva universal.

