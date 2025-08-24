A solas con Mick Schumacher: “Mi mayor sueño todavía sigue siendo la Fórmula 1”

Mick Schumacher celebrando uno de sus podios con Alpine en el WEC (Photo Charly Lopez / DPPI)

Camina por los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos y no para de sacarse selfies con los fanáticos. Cada vez es más pronunciado el parecido físico de Mick Schumacher con su padre, el séptuple campeón mundial de Fórmula 1. El alemán de 26 años corre su segunda temporada en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) con el equipo Alpine y en las 6 Horas de San Pablo aceptó la charla con Infobae.

De antemano, el jefe de prensa del equipo francés planteó que no se podían hacer preguntas sobre la familia del germano ni de la F1 para no entrar en polémicas en medio de versiones que lo ubican en Cadillac, marca que ingresará en la Máxima en 2026. Aunque el propio Mick en el final dejó una frase al respecto que demuestra sus ganas por poder volver a la Máxima, donde corrió dos años con la escudería Haas, compitiendo en 44 Grandes Premios entre 2021 y 2022. En ese lapso sus mejores resultados fueron los sextos puestos en Gran Bretaña y Austria en su segundo año.

El encuentro fue en la calle interna de los boxes, pero debido al ruido de los motores el propio Mick propuso ir a otro lugar y la conversación continuó en el sector corporativo de Alpine, también conocido como hospitality.

En 2023 fue piloto de reserva de Mercedes y el año pasado se incorporó al WEC con el equipo francés. Comparte el volante del Alpine A424 junto a los franceses Frédéric Makowiecki y Jules Gounon, una sociedad que ya cosechó resultados destacados, como los terceros puestos en Imola y Spa-Francorchamps. Son novenos en el campeonato y restan tres fechas. La próxima será el 7 de septiembre en el Circuito de las Américas, en Austin, Estados Unidos.

El alemán se reinventó en las carreras del Mundial de Endurance, pero sueña con volver a la F1 (Photo Julien Delfosse / DPPI)

El WEC es la categoría a nivel internacional que más creció en los últimos años. Tiene la presencia de ocho fábricas representadas de forma oficial en su clase principal, la Hypercar, en la que corren los Sport Prototipos. También compiten los coches de Gran Turismo 3. Luego de cinco fechas, Ferrari lidera el campeonato de Pilotos y de Constructores.

Sobre esta nueva etapa en las carreras de resistencia, el teutón afirma que “la experiencia es muy interesante porque aprendes muchos aspectos diferentes, muchas maneras diferentes de conducir, pero también, aprendes nuevos puntos de vista. Ha sido muy bueno tener tantos compañeros de equipo diferentes y aprender de todos ellos. También del equipo que tiene mucha experiencia en resistencia y en el automovilismo”.

Mientras tanto, su adaptación a los prototipos del WEC ha requerido un proceso de aprendizaje técnico y mental. “Obviamente es un coche muy especial. Hay una forma de conducir diferente. Es bastante pesado. El coche, obviamente, tiene un poco menos de potencia que los de F1, así que lleva un tiempo acostumbrarse”, explica.

“Adaptarse lleva un tiempo, pero siento que ya tengo una buena idea de cómo es conducir y tengo bastante confianza”, detalló el piloto. La experiencia de competir en pruebas de resistencia, como las 24 Horas de Le Mans, dejó huella en Schumacher. “Fue genial. O sea, lo disfruté muchísimo. De hecho, conduje por la mañana y vi el amanecer, así que fue muy especial y una sensación agradable”, recuerda.

Mick junto a sus padres, cuando Michael volvió a correr en la F1 en 2010 (Prensa Mercedes)

Ante la pregunta de qué le falta al Alpine A424 para ser más competitivo, Schumacher reconoce que existe margen de mejora. “Simplemente, el auto anterior anterior era un poco inferior al actual. Así que sí, solo se requiere un poco de adaptación. El coche tiene potencial”, afirma.

Sobre cuál es su máximo sueño, no tiene dudas: “Obviamente, mi sueño todavía sigue siendo la Fórmula 1. Es un reto para mí”. Mick sonó en el radar de Cadillac y también como una alternativa de Franco Colapinto en Alpine. Tampoco quiso responder cuando se le preguntó una opinión sobre el argentino, al considerar que era una consulta indirecta sobre F1.

El camino de Schumacher en el automovilismo estuvo marcado por la presión de un apellido legendario y por la necesidad de forjar su propia identidad. En sus inicios, optó por competir bajo el seudónimo “Mick Betsch”, utilizando el apellido de soltera de su madre para evitar la atención mediática. Fue reclutado por el Ferrari Driver Academy y su progresión por las categorías promocionales lo llevó en 2016 al Prema Powerteam, estructura vinculada a Ferrari y considerada un semillero de talentos. Ese año perdió el título de la Fórmula 4 Italiana frente al argentino Marcos Siebert. Tras consagrarse campeón de la Fórmula 3 Europea en 2018, debutó en la Fórmula 2 al año siguiente y fue campeón en 2020.

Mick Schumacher corrió en la F1 en 2021 y 2022 y a bordo de un Haas, dos sextos puestos fueron sus mejores resultados (REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo)

La presión mediática y las comparaciones han sido una constante en la carrera de Schumacher. El propio piloto en otra entrevista con Infobae en 2020, reconoció que “mi padre es, a mis ojos, el mejor piloto de carreras de todos los tiempos. Si la gente me compara con él, me enorgullece mucho”.

Cabe recordar que Mick estuvo con su padre el día que sufrió el accidente de esquí (29/12/2013) cuyas consecuencias dejaron postrado al Kaiser, quien continúa luchando por su vida. Desde ese momento la familia Schumacher se encerró detrás de una coraza para evitar los medios y salvo por la serie de Netflix poco se sabe de su intimidad. Por ejemplo, otra inquietud que el piloto alemán se negó a responder es sobre cómo disfruta de su tiempo libre abajo de los autos de carrera.

Mick Schumacher mantiene el espíritu competitivo de su padre. Se reinventó en el WEC, mientras el anhelo por retornar a la F1 sigue proyectándose como el objetivo final. Su determinación marca el pulso de una carrera que mantiene viva la esperanza de estar otra vez en la Máxima.