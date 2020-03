-En general, estoy contento con cómo fue la temporada. Nuestros datos mostraron que solo fueron tres carreras en las que no tuvimos el ritmo. Pero lo más importante, es que he aprendido mucho de 2019, especialmente en términos de gestión de neumáticos, que es probablemente la parte más crucial en F-2. Estoy seguro de que la experiencia que hice durante toda la temporada me han ayudado a ser un mejor piloto de carrera. En 2020, sin embargo, no solo quiero seguir mejorando, sino que también quiero poder pelear con los principales corredores de la F-2.