Por qué los novatos podrían beneficiarse con las nuevas reglas de la Fórmula 1 en 2026

Cuáles son los detalles que favorecerían a los pilotos más jóvenes de la Máxima en la próxima temporada

Arriba, de izquierda a derecha:
Arriba, de izquierda a derecha: Franco Colapinto, Kimi Antonelli y Oliver Bearman. Abajo, en el mismo orden: Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto y Liam Lawson

La profunda transformación que experimentará la Fórmula 1 a partir de 2026 con el nuevo reglamento técnico no solo reordenará la grilla en función de la capacidad de los equipos para encontrar soluciones innovadoras, sino que también modificará de raíz las exigencias para los pilotos. Esto puede llegar a jugar a favor a los novatos, entre ellos el argentino Franco Colapinto, actual piloto del equipo Alpine.

El cambio más relevante será la distribución equitativa de la entrega de potencia entre el sistema eléctrico y el motor de combustión interna, en una proporción 50/50. Esta modificación incrementará la carga de trabajo de los pilotos, quienes deberán gestionar de manera más compleja los modos de potencia y las herramientas electrónicas disponibles durante cada vuelta para poder recargar la energía.

La introducción de monoplazas más estrechos y ligeros, junto con la aerodinámica activa, alterará la conducción y obligará a los pilotos a replantear sus estilos desde cero. Se suma el uso pleno de los combustibles sintéticos para reducir la contaminación.

En un informe publicado por el medio especializado Motorsport, Charles Leclerc, referente de Ferrari, comparó este proceso con la necesidad de abandonar la “memoria muscular” adquirida en años previos. La gestión de la limitada entrega eléctrica por vuelta ha generado escepticismo entre varios pilotos, quienes advierten que la cantidad de ajustes requeridos en el volante podría no aportar valor al espectáculo.

En 2026, los motores a
En 2026, los motores a combustión y los eléctricos impulsarán la misma cantidad de potencia (REUTERS/Andrew Boyers)

El piloto de McLaren y actual líder del campeonato, Oscar Piastri, expresó que este aspecto probablemente no sumará atractivo a las carreras, mientras que James Vowles, jefe de Williams, subrayó: “Tenemos que facilitarle las cosas al piloto, porque creo que la carga de trabajo en este momento es realmente muy, muy difícil”.

El contexto actual es especialmente desafiante para los novatos. La generación vigente de monoplazas de efecto suelo exige rodar con configuraciones bajas y rígidas para maximizar la eficacia aerodinámica, lo que los vuelve implacables sobre los baches y limita la variedad de trazadas. Esta rigidez reduce la recompensa por atacar los pianos y dificulta la estabilidad en frenada y aceleración, ya que cualquier alteración afecta la carga aerodinámica. Para compensar, los equipos han adoptado geometrías de suspensión extremas, lo que disminuye la sensibilidad del piloto y puede desencadenar una pérdida de confianza progresiva.

Entre los debutantes, Isack Hadjar, destacado por su rendimiento consistente, se favoreció por un monoplaza de Racing Bulls más permisivo. En contraste, Gabriel Bortoleto enfrentó un inicio de temporada complicado en Sauber debido a las limitaciones del coche, aunque logró acercarse en tiempos de vuelta a su experimentado compañero Nico Hülkenberg. La introducción de un nuevo suelo y mejoras técnicas transformó el rendimiento del equipo, permitiendo al brasileño sumar puntos valiosos.

El caso de Colapinto ilustra las dificultades de adaptación. Tras reemplazar a Jack Doohan en Alpine, el bonaerense experimentó una caída de confianza, especialmente a medida que el monoplaza exigía más al piloto y fue algo que el propio pilarense admitió en la previa a la competencia en Hungría: “El momento en que estuve más cerca de Pierre (Gasly) fue en mi primera carrera (Imola), así que solo tratamos de entender por qué”. Si bien Franco aún no fue confirmado como titular para 2026, hizo méritos para mantenerse en su butaca.

Colapinto, de continuar como titular,
Colapinto, de continuar como titular, tiene con qué ilusionarse para 2026 (@AlpineF1Team)

Andrea Kimi Antonelli, en su temporada de debut con Mercedes, atravesó una etapa turbulenta hasta que el equipo decidió eliminar la geometría anti-suspensión trasera izquierda introducida en Imola, lo que le permitió recuperar parte de la confianza perdida.

En tanto que la opinión de Oliver Bearman sintetiza el sentir de los novatos: “Los coches son difíciles de conducir en esta era. Y necesitas plena confianza en el coche, porque el nivel de carga aerodinámica es el más alto que hemos visto. Así que, cuando algo sale mal, sale muy mal, y no puedes salvarlo”. El piloto inglés de Haas advierte que la falta de confianza puede traducirse en una pérdida de tiempo por vuelta “enormemente desproporcionada a la diferencia de confianza”, y que resulta sencillo caer en una espiral descendente de inseguridad. “Es realmente fácil caer en una espiral de bajos niveles de confianza, y por lo tanto es muy importante recuperarla lo antes posible. Pero es un problema real, y definitivamente con más experiencia aprendes cómo superarlo. En esta etapa de nuestra carrera, sin embargo, es difícil”.

Aunque el británico anticipa que en “la próxima temporada, la clave será la capacidad de adaptación y la rapidez para dejar atrás viejos hábitos”. Ollie avisó que los cambios que se vienen reducirán el peso del rodaje acumulado por los más experimentados con los actuales coches: “Creo que el año que viene se igualará mucho el terreno de juego, y espero ver un coche (Haas) competitivo la próxima temporada”.

El cambio normativo de 2026, al exigir una revisión completa de los hábitos de conducción, será un barajar y dar de nuevo en la Fórmula 1 que se viene.

Colapinto presenció el debut de

Con gol de Maravilla Martínez,

Del aporte clave de Marcos

Eligieron una icónica camiseta que

Crisis en San Lorenzo: Julio
La contaminación por plásticos deja

Cómo el cambio climático y

Pampita se sinceró y contó

