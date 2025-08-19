Deportes

Se completó la fecha 5 del Clausura: así están las tablas, el ingreso a las Copas y la lucha por la permanencia

Cómo está la lucha por entrar a los octavos del campeonato, todos los goles y cómo se jugará la sexta jornada

Guardar
Los trofeos de la Copa
Los trofeos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores (Conmebol)

Este lunes se completó la quinta jornada del Torneo Clausura con dos partidos. En el arranque, Sarmiento de Junín igualó 2-2 a Atlético Tucumán. Luego, Talleres de Córdoba empató 0-0 con San Martín de San Juan, en un duelo clave por la permanencia. Los resultados actualizaron las tablas del certamen para las clasificaciones a los octavos de final, a las copas internacionales y la lucha por la permanencia.

La fecha se abrió el viernes con tres interesantes partidos que movieron las tablas de ambos grupos. Belgrano rescató un punto de su visita a Aldosivi en Mar del Plata y quedó a tiro de la cima de la Zona A, lo mismo que Unión de Santa Fe con su goleada ante Instituto en Córdoba por el partido interzonal de la fecha. En tanto, a Racing se le escapó un partido insólito sobre el final frente a Tigre que dejó al Matador en zona de ingreso a octavos de final (la Academia continúa fuera de la misma).

El sábado hubo actividad múltiple con interesantes encuentros: Platense le ganó 2-1 San Lorenzo, Huracán se impuso 1-0 a Argentinos Juniors, Rosario Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 y Vélez derrotó sobre Independiente por 2-1.

Este domingo fue el turno de los dos más grandes del país, que golearon sin atenuantes: River se impuso 4-2 ante Godoy Cruz en el Monumental (previo a definir su llave de octavos de final de la Libertadores ante Libertad de Paraguay el próximo jueves) y Boca venció 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza. El Millonario, además de liderar su zona, es el puntero en la tabla anual, mientras que el Xeneize retornó a un puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

River y Boca tuvieron un
River y Boca tuvieron un domingo ideal con sendas goleadas ante Godoy Cruz e Independiente Rivadavia de Mendoza

Al cierre de la quinta fecha, Barracas Central lidera la Zona A con 10 puntos, contra 9 de Estudiantes de La Plata y Huracán, 8 de Belgrano de Córdoba y Defensa y Justicia, y 7 de Central Córdoba de Santiago del Estero y Tigre. En la Zona B manda River Plate (11) y lo escoltan Lanús (9), San Lorenzo (8), Vélez (8), Rosario Central (7), Deportivo Riestra (7) y Gimnasia y Esgrima La Plata (7) y Atlético Tucumán (6). Cabe recordar que los ocho primeros de cada grupo al cabo de la fecha 16 ganarán su pasaje a los octavos de final.

Por la tabla anual, clasificatoria para las copas internacionales, los tres que accederían hoy a la Libertadores son River Plate (42 unidades), Rosario Central (42) y Boca Juniors (39). Vale recordar que Platense ya selló su boleto a la Libertadores 2026 como campeón del Apertura. Habrá otros dos clasificados que saldrán del ganador del Torneo Clausura y de la Copa Argentina. Si un mismo equipo llega a consagrarse en ambos torneos, el lugar vacante lo ganará el otro finalista de la Copa Argentina.

Mientras que a la Sudamericana lo harían Argentinos (38), Huracán (36), Barracas Central (36), San Lorenzo (35), Tigre (34) y Racing (32).

En tanto que por la lucha por mantenerse en la Primera, San Martín de San Juan ocupa el último puesto en la tabla anual y la del promedio. Hoy lo estaría acompañando el perdedor del partido desempate entre Aldosivi y Talleres, que están penúltimo y antepenúltimo. Vale recordar que el reglamento advierte que si el mismo equipo marcha último en las dos tablas (la anual y la del promedio), el penúltimo de la acumulada es el que lo sigue. Y aquí tanto el Tiburón como la T suman 18.

LAS TABLAS DEL TORNEO

LA AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA

HURACÁN 1-0 ARGENTINOS JUNIORS

PLATENSE 2-1 SAN LORENZO

ALDOSIVI 0-0 BELGRANO

INSTITUTO 0-4 UNIÓN DE SANTA FE

RACING 1-2 TIGRE

ROSARIO CENTRAL 1-1 RIESTRA

VÉLEZ 2-1 INDEPENDIENTE

GIMNASIA 1-2 LANÚS

DEFENSA Y JUSTICIA 1-1 NEWELL’S

CENTRAL CÓRDOBA (SE) 1-1 BARRACAS CENTRAL

BANFIELD 3-2 ESTUDIANTES

RIVER 4-2 GODOY CRUZ

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0-3 BOCA JUNIORS

SARMIENTO DE JUNÍN 2-2 ATLÉTICO TUCUMÁN

TALLERES DE CÓRDOBA 0-0 SAN MARTÍN DE SAN jUAN

LA AGENDA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 22 de agosto

15:30 Barracas Central-Defensa y Justicia

20:00 Tigre-Independiente Rivadavia

Sábado 23 de agosto

14:30 San Lorenzo-Instituto de Córdoba

17:30 Rosario Central-Newell’s

20:00 Atlético Tucumán-Talleres de Córdoba

20:00 San Martín de San Juan-Gimnasia La Plata

Domingo 24 de agosto

14:00 Unión de Santa Fe-Huracán

16:15 Argentinos Juniors-Racing

18:15 Boca Juniors-Banfield

20:30 Independiente-Platense

Lunes 25 de agosto

15:00 Deportivo Riestra-Sarmiento de Junín

17:00 Godoy Cruz-Vélez Sársfield

19:00 Belgrano de Córdoba-Central Córdoba SE

19:15 Estudiantes de La Plata-Aldosivi

21:15 Lanús-River

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver PlateSan LorenzoIndependienteRacing ClubTorneo Clausura 2025deportes-argentina

Últimas Noticias

Preocupación en River y la Selección Sub 20 por la lesión de Alex Woiski: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

La joven promesa que llegó como refuerzo se lesionó durante una práctica de la Reserva

Preocupación en River y la

La sentencia de Falcioni sobre la final de Libertadores que Boca perdió en 2012: el dardo al hermano de Riquelme

El ex entrenador xeneize se refirió a las situaciones extradeportivas que desenfocaron al plantel en la definición frente al Corinthians

La sentencia de Falcioni sobre

Polémica por el nuevo reglamento de la Fórmula 1: las “estrategias antinaturales” que podría alentar

Hay preocupación en la FIA tras los cambios en la recuperación de energía, que llevaría a una especulación extrema y controvertida. El análisis de uno de sus directivos

Polémica por el nuevo reglamento

El tierno regalo de Mastantuono al hijo de Federico Valverde que repercutió en el mundo River: “¿Lo querés?"

El juvenil, que lleva apenas una semana en el Real Madrid y este martes puede hacer su debut, ya se ganó un fanático: el heredero mayor del uruguayo

El tierno regalo de Mastantuono

La AFA despidió a un árbitro por “infrigir seriamente su deber”: el video de su llamativo comportamiento

Sebastián Solís fue desvinculado por su desempeño durante un partido de Inferiores entre Argentino de Rosario y Roma. “Atentó contra los valores del fútbol”, subrayó la Asociación en un comunicado

La AFA despidió a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dragón que puede cambiar

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
EEUU desplegará tres destructores frente

EEUU desplegará tres destructores frente a las costas de Venezuela en una operación contra grupos narcoterroristas

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

TELESHOW
Wanda Nara contra Mauro Icardi

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor