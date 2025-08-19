Se completó la fecha 5 del Clausura: así están las tablas, el ingreso a las Copas y la lucha por la permanencia

Los trofeos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores (Conmebol)

Este lunes se completó la quinta jornada del Torneo Clausura con dos partidos. En el arranque, Sarmiento de Junín igualó 2-2 a Atlético Tucumán. Luego, Talleres de Córdoba empató 0-0 con San Martín de San Juan, en un duelo clave por la permanencia. Los resultados actualizaron las tablas del certamen para las clasificaciones a los octavos de final, a las copas internacionales y la lucha por la permanencia.

La fecha se abrió el viernes con tres interesantes partidos que movieron las tablas de ambos grupos. Belgrano rescató un punto de su visita a Aldosivi en Mar del Plata y quedó a tiro de la cima de la Zona A, lo mismo que Unión de Santa Fe con su goleada ante Instituto en Córdoba por el partido interzonal de la fecha. En tanto, a Racing se le escapó un partido insólito sobre el final frente a Tigre que dejó al Matador en zona de ingreso a octavos de final (la Academia continúa fuera de la misma).

El sábado hubo actividad múltiple con interesantes encuentros: Platense le ganó 2-1 San Lorenzo, Huracán se impuso 1-0 a Argentinos Juniors, Rosario Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 y Vélez derrotó sobre Independiente por 2-1.

Este domingo fue el turno de los dos más grandes del país, que golearon sin atenuantes: River se impuso 4-2 ante Godoy Cruz en el Monumental (previo a definir su llave de octavos de final de la Libertadores ante Libertad de Paraguay el próximo jueves) y Boca venció 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza. El Millonario, además de liderar su zona, es el puntero en la tabla anual, mientras que el Xeneize retornó a un puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

River y Boca tuvieron un domingo ideal con sendas goleadas ante Godoy Cruz e Independiente Rivadavia de Mendoza

Al cierre de la quinta fecha, Barracas Central lidera la Zona A con 10 puntos, contra 9 de Estudiantes de La Plata y Huracán, 8 de Belgrano de Córdoba y Defensa y Justicia, y 7 de Central Córdoba de Santiago del Estero y Tigre. En la Zona B manda River Plate (11) y lo escoltan Lanús (9), San Lorenzo (8), Vélez (8), Rosario Central (7), Deportivo Riestra (7) y Gimnasia y Esgrima La Plata (7) y Atlético Tucumán (6). Cabe recordar que los ocho primeros de cada grupo al cabo de la fecha 16 ganarán su pasaje a los octavos de final.

Por la tabla anual, clasificatoria para las copas internacionales, los tres que accederían hoy a la Libertadores son River Plate (42 unidades), Rosario Central (42) y Boca Juniors (39). Vale recordar que Platense ya selló su boleto a la Libertadores 2026 como campeón del Apertura. Habrá otros dos clasificados que saldrán del ganador del Torneo Clausura y de la Copa Argentina. Si un mismo equipo llega a consagrarse en ambos torneos, el lugar vacante lo ganará el otro finalista de la Copa Argentina.

Mientras que a la Sudamericana lo harían Argentinos (38), Huracán (36), Barracas Central (36), San Lorenzo (35), Tigre (34) y Racing (32).

En tanto que por la lucha por mantenerse en la Primera, San Martín de San Juan ocupa el último puesto en la tabla anual y la del promedio. Hoy lo estaría acompañando el perdedor del partido desempate entre Aldosivi y Talleres, que están penúltimo y antepenúltimo. Vale recordar que el reglamento advierte que si el mismo equipo marcha último en las dos tablas (la anual y la del promedio), el penúltimo de la acumulada es el que lo sigue. Y aquí tanto el Tiburón como la T suman 18.

LAS TABLAS DEL TORNEO

LA AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA

HURACÁN 1-0 ARGENTINOS JUNIORS

PLATENSE 2-1 SAN LORENZO

ALDOSIVI 0-0 BELGRANO

INSTITUTO 0-4 UNIÓN DE SANTA FE

RACING 1-2 TIGRE

ROSARIO CENTRAL 1-1 RIESTRA

VÉLEZ 2-1 INDEPENDIENTE

GIMNASIA 1-2 LANÚS

DEFENSA Y JUSTICIA 1-1 NEWELL’S

CENTRAL CÓRDOBA (SE) 1-1 BARRACAS CENTRAL

BANFIELD 3-2 ESTUDIANTES

RIVER 4-2 GODOY CRUZ

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0-3 BOCA JUNIORS

SARMIENTO DE JUNÍN 2-2 ATLÉTICO TUCUMÁN

TALLERES DE CÓRDOBA 0-0 SAN MARTÍN DE SAN jUAN

LA AGENDA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 22 de agosto

15:30 Barracas Central-Defensa y Justicia

20:00 Tigre-Independiente Rivadavia

Sábado 23 de agosto

14:30 San Lorenzo-Instituto de Córdoba

17:30 Rosario Central-Newell’s

20:00 Atlético Tucumán-Talleres de Córdoba

20:00 San Martín de San Juan-Gimnasia La Plata

Domingo 24 de agosto

14:00 Unión de Santa Fe-Huracán

16:15 Argentinos Juniors-Racing

18:15 Boca Juniors-Banfield

20:30 Independiente-Platense

Lunes 25 de agosto

15:00 Deportivo Riestra-Sarmiento de Junín

17:00 Godoy Cruz-Vélez Sársfield

19:00 Belgrano de Córdoba-Central Córdoba SE

19:15 Estudiantes de La Plata-Aldosivi

21:15 Lanús-River